SONY Waypoint
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creation date : 09/06/2013
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Un changement de stratégie de Sony a finalement conduit à la fermeture de Dark Outlaw Games
Business & stratégie commerciale


En début de semaine, Sony a annoncé en interne la fermeture de Dark Outlaw Games, un studio PlayStation récemment fondé par Jason Blundell, ancien responsable de Call of Duty. Le lendemain, Blundell et le streamer JCbackfire, qui occupait le poste de level designer au sein du studio, sont apparus ensemble sur Twitch pour se détendre après cette nouvelle inattendue. « Vous allez regretter ce qui aurait pu être, car nous étions en train de créer un jeu d'enfer », a déclaré Blundell.

Le développeur chevronné a clairement indiqué d’emblée qu’il n’y avait aucune animosité envers Sony, qualifiant l’entreprise de « partenaires formidables » tout au long du processus. Mais un changement de stratégie a fini par mettre Dark Outlaw Games sur la sellette. « C’était vraiment nul », ont déclaré Blundell et JCbackfire à propos de la mauvaise nouvelle qu’ils ont apprise cette semaine. « Nous devons respecter la confidentialité, nous ne pouvons donc pas entrer dans les détails sordides », a ajouté Blundell. « Pour faire court, nous sommes au chômage », a déclaré JCbackfire.

« Je peux vous rassurer — et on m’a rassuré — : les temps changent, les priorités changent, mais le projet sur lequel nous travaillions et ce que nous faisions auraient vraiment enthousiasmé les fans », a déclaré Blundell pendant le stream. Il a attribué la décision de Sony de se retirer à la nature même de ce business et à l’un des aléas inhérents au métier de la création de jeux vidéo.

Il a également confirmé que le studio ne travaillait pas sur un GaaS — Étant donné que le jeu sur lequel il travaillait chez Deviation était un jeu coopératif axé sur le scénario (dans la veine de Gears), il est possible que son projet interne chez Sony était également du même genre.

Le studio comptait une vingtaine de personnes travaillant sur ce projet.
Kotaku/Resetera - https://kotaku.com/dark-outlaw-games-playstation-jason-blundell-jcbackfire-2000681926
    tags : sony ps5 dark outlaw games
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    posted the 03/25/2026 at 08:36 PM by jenicris
    comments (11)
    skuldleif posted the 03/25/2026 at 08:42 PM
    ah bon bah alors ca va merci souny
    les autres fermeture c'est un caprice , la c'est la fermeture bio
    jenicris posted the 03/25/2026 at 08:44 PM
    skuldleif ce malaise
    yanssou posted the 03/25/2026 at 08:46 PM
    La fermeture de bluepoint ce mois ci c’était du vent ?
    jenicris posted the 03/25/2026 at 08:47 PM
    yanssou nullement. Eux c'est pour des raisons différentes. Schreier via un article de Bloomberg l'a expliqué.
    altendorf posted the 03/25/2026 at 08:49 PM
    Comme prévu, Hideaki Nishino nettoie la merde pondue par Jimbo, Hermen et Shuhei. Cela va pourrir la fin de la génération PS5 (pas comme si cela aurait été différent toute façon) pour préparer le terrain de la PS6.
    yanssou posted the 03/25/2026 at 08:54 PM
    jenicris
    51love posted the 03/25/2026 at 09:12 PM
    Chez Sony on change de vision comme de caleçon.

    Alors la force commerciale gigantesque de la marque Playstation fait clairement le job, apres faudrait pas trop tenter le diable non plus à force de mauvaises décisions...

    altendorf je suis pas persuadé que ce qui se passe en ce moment soit la bonne façon de preparer le terrain pour la PS6 Meme s'il y a eu enormement de merde de leur part entre 2020 et ajd qu'ils tenter de corriger... ces derniers temps on constate :
    - les annulations
    - les fermetures de studios
    - les projets pas bien avancés
    - les hesitations niveau strategie
    - les GaaS qui se vendent pas, ou alors qui font presque les 3/4 de leur CA sur Steam
    - l'augmentation des couts de production des jeux solo AAA tjs plus difficile et risqué à rentabiliser sur un seul ecosysteme (et Sony qui doit se replier sur lui meme)
    - le prix de production de la PS6
    - le physique qui y vivra ses derniers instants et qui étaient pourtant l'un des arguments en faveur des consoles...
    walterwhite posted the 03/25/2026 at 09:16 PM
    Si c’était pas un GaaS pour l’avoir fermé vu qu’il semblait aligné avec leur nouvelle stratégie qui consiste à revenir sur leur coeur de jeux solo ?
    brook1 posted the 03/25/2026 at 09:18 PM
    20 dev ca devait être un petit projet.
    jenicris posted the 03/25/2026 at 09:21 PM
    walterwhite en espérant que Jason Schreier (par ex), nous en dise plus prochainement sur cette nouvelle stratégie.
    Nishino semble faire machine arrière sur pas mal de choses.
    - beaucoup moins de GaaS
    - arrêts des jeux solos sur PC
    - priorité à la console
    - arrêt des jeux mobiles

    Il y en a peu être d'autres
    walterwhite posted the 03/25/2026 at 09:27 PM
    jenicris La stratégie est excellente, ils se concentrent sur leur métier historique et ne s’éparpillent plus.

    La fermeture de Japan Studios et Bluepoint auraient fait un bien fou à l’avenir.

    J’espère qu’ils vont se faire pardonner et remonter/acquérir 2/3 studios de qualités pour assurer un calendrier qualitatif d’ici 3/4 ans pour la PS6.
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