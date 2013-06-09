Annonce de Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu d'action coopératif de Guerrilla



Aujourd'hui marque une étape importante pour Guerrilla en tant que studio, puisque nous annonçons un nouveau chapitre dans l'univers Horizon : Horizon Hunters Gathering.



Lorsque nous avons imaginé les premières idées qui ont façonné le monde d'Horizon, nous rêvions de voir les joueurs chasser des machines ensemble. Nous avons commencé avec un petit groupe de Guerrillas, dont je faisais partie à l'époque en tant que directeur de la conception, et nous avons commencé à explorer ce à quoi cela pourrait ressembler. Forts de notre expérience acquise avec les titres multijoueurs Killzone et de l'élan donné par Horizon Zero Dawn, nous avons décidé d'introduire l'action coopérative dans la franchise Horizon.



Depuis lors, l'équipe et le jeu ont considérablement évolué. Tout au long de son développement, nous avons effectué de nombreux tests, corrections et itérations basées sur les commentaires des joueurs. L'un de mes moments préférés a été notre premier test en studio avec toute l'équipe : une étape importante où la vision et le travail acharné de chaque discipline ont enfin abouti à une version jouable. Il est toujours stressant de partager les premières versions, mais des moments comme ce test, ainsi que l'annonce d'aujourd'hui, en valent la peine.



Horizon Hunters Gathering est un jeu d'action coopératif (développé par Guerrilla pour PS5 et PC) qui permet à trois joueurs maximum de faire équipe en tant que chasseurs héroïques pour protéger un monde menacé par des machines mortelles. Les combats sont tactiques, réactifs et reposent largement sur les compétences des joueurs. Ils s'appuient sur la précision tactique des jeux Horizon tout en intégrant la dynamique du jeu en équipe.



Horizon Hunters Gathering repose essentiellement sur des chasses difficiles et rejouables. Aujourd'hui, nous dévoilons deux modes de jeu : Machine Incursion, une mission intense où des vagues de machines surgissent de portails souterrains, menées par un boss redoutable ; et Cauldron Descent, une épreuve plus longue en plusieurs étapes dans laquelle des salles en constante évolution poussent les chasseurs à leurs limites, entre des rencontres brutales avec des machines et des portes cachées qui promettent pouvoir et récompenses aux équipes prêtes à les ouvrir.



Les deux modes seront disponibles dans notre prochain test fermé via le programme PlayStation Beta sur PS5 et PC. Nous sommes impatients que les joueurs puissent les essayer et contribuer à façonner le jeu grâce à leurs commentaires.



Dans Horizon Hunters Gathering, vous choisissez parmi une liste de chasseurs aux compétences uniques, chacun doté d'un style de jeu et d'armes distincts, au corps à corps ou à distance, et vous sélectionnez des rôles de chasseurs intégrés à un système d'avantages rogue-lite afin de créer la configuration qui correspond le mieux à votre style et à votre équipe.



Ces chasseurs ont leurs propres motivations et leurs propres combats personnels, qui s'entremêlent dans les nouvelles histoires que nous voulons raconter dans le monde d'Horizon. Le jeu propose une campagne narrative qui introduira de nouveaux mystères, personnages et menaces, mais nous préférons garder le secret pour l'instant. Ce que nous pouvons dire, c'est que Hunters Gathering est entièrement canonique et que son histoire ne s'arrête pas au lancement !



Alors que vous traquez des machines dangereuses dans la nature, vous voyagerez à travers une série d'environnements qui donnent vie aux missions et aux histoires. Chaque lieu offre une atmosphère, des défis et des opportunités uniques que votre équipe pourra explorer et maîtriser ensemble.



Entre les missions, vous retournerez à Hunters Gathering : un centre social animé où les joueurs peuvent se connecter, se préparer et célébrer leurs victoires ensemble. Ici, vous pouvez personnaliser vos chasseurs, rendre visite à des marchands, améliorer votre équipement et former une équipe pour votre prochaine aventure.



Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous entamons un voyage que nous espérons poursuivre avec vous. Notre premier test fermé à petite échelle aura lieu fin février ; vous pouvez vous inscrire via le programme bêta PlayStation et manifester votre intérêt pour tout futur test de Horizon Hunters Gathering sur PC ou PS5. À propos, Horizon Hunters Gathering prend en charge le cross-play entre PS5 et PC, ainsi que la progression croisée lorsque vous êtes connecté et que vous sauvegardez votre partie à l'aide du même compte PlayStation !



Bien qu'il soit encore tôt, vous pouvez vous attendre à des mises à jour plus régulières sur le développement et à des annonces de tests dans les mois à venir. Pour rester informé des dernières nouvelles concernant le jeu, nous avons lancé un tout nouveau Discord Horizon Hunters Gathering. Nous serions ravis de vous y retrouver !



Sur une note plus personnelle, il s'agit pour nous d'une étape à la fois passionnante et intimidante. Les jeux multijoueurs ont toujours fait partie de l'ADN de notre studio, et c'est là que j'ai commencé ma propre carrière. Intégrer une expérience de chasse coopérative dans l'univers Horizon est quelque chose que nous envisageons depuis longtemps, et nous abordons ce projet avec soin, ambition et passion. J'espère que les mois à venir vous donneront une idée de l'ampleur et de la complexité de ce que nous avons construit, ou mieux encore, vous permettront de le découvrir par vous-même lors d'un playtest.



Au nom de toute l'équipe de Guerrilla, merci à nos fans et créateurs Horizon qui nous soutiennent et croient en nous. Et bienvenue à tous les nouveaux chasseurs impatients de se joindre à nous dans cette aventure. Horizon Hunters Gathering, c'est relever des défis ensemble, et nous ne faisons que commencer.

Arjan BakGame Director, Guerrilla