Je suis peut-être un développeur débutant, mais je suis un artiste très expérimenté. J'essaie toujours de juger sérieusement quels types de changements pourraient être bénéfiques pour le travail lui-même et pour mes aspirations personnelles. Grâce à cette expertise, j'ai une compréhension claire de mon style artistique, et même si cela peut parfois se traduire par une obstination aveugle, je crois que, de temps à autre, le concept même de l'art peut receler ce genre de folie.



Mon jeu ne cherche pas à mettre en avant l'animation comme argument de vente. Je ne suis pas un animateur professionnel. Mais l'animation est un élément incontournable dans la création de jeux vidéo, et afin de masquer ses lacunes, j'essaie toujours de lui donner un aspect particulier. J'accorde une importance particulière aux interactions entre les personnages et l'environnement, et même lorsqu'il s'agit d'animations où elle tombe dans des pièges, je réfléchis toujours minutieusement à la façon dont mon personnage va agir dans différentes situations. L'héroïne ne se contente pas de virevolter seule sur scène : mon objectif est de montrer à quel point elle s'intègre parfaitement dans ce monde fantastique.



