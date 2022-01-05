description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Et oui, après NieR: Automata et Stellar Blade on aurait pu croire que la meta échelle était révolue... C'était sans compter sur NIGHTIN CAGE .
NIGHTIN CAGE est un jeu vidéo actuellement en développement par GRIS灰白, un développeur chinois solo (indépendant), un Action RPG dans laquelle une héroïne parcours des donjons truffés de pièges et monstres et subir des dégâts endommage ses vêtements.
Alors si l'héroïne n'a pas la souplesse d'une EVE, le développeur n'étant pas un génie de l'animation, ce dernier a suivi les conseils de la communauté afin d'améliorer malgré tout la transition entre l'échelle et le sommet de la plateforme, rendant l'animation plus réaliste et par conséquent plus sexy. En effet avec la façon dont il a rallongé la transition, les fesses de l'héroïne restent plus longtemps exposées à l'écran si je puis dire .
Cette amélioration a fait booster les listes de souhaite sur Steam notamment des joueurs japonais de la plateforme, passant de 300 to 5000 ajouts après le tweet ci-dessus et devançant ainsi le nombre de joueurs américains ayant mit ce jeu dans leur liste de souhait.
GRIS灰白 précise au journaliste d'Automaton qui l'a interviewé que s'il développe NIGHTIN CAGE depuis un peu plus de 10 ans et que le partage de l'avancement du jeu sur les réseaux n'est que récent, cela permet de prendre en compte certaines suggestions. D'ailleurs pour les connaisseurs, le développeur a bossé sur un certain Vindictus... Dont Nexon prépare actuellement un nouvel opus et c'est un des jeux que j'attends le plus (à voir ici et ici).
Je suis peut-être un développeur débutant, mais je suis un artiste très expérimenté. J'essaie toujours de juger sérieusement quels types de changements pourraient être bénéfiques pour le travail lui-même et pour mes aspirations personnelles. Grâce à cette expertise, j'ai une compréhension claire de mon style artistique, et même si cela peut parfois se traduire par une obstination aveugle, je crois que, de temps à autre, le concept même de l'art peut receler ce genre de folie.
Mon jeu ne cherche pas à mettre en avant l'animation comme argument de vente. Je ne suis pas un animateur professionnel. Mais l'animation est un élément incontournable dans la création de jeux vidéo, et afin de masquer ses lacunes, j'essaie toujours de lui donner un aspect particulier. J'accorde une importance particulière aux interactions entre les personnages et l'environnement, et même lorsqu'il s'agit d'animations où elle tombe dans des pièges, je réfléchis toujours minutieusement à la façon dont mon personnage va agir dans différentes situations. L'héroïne ne se contente pas de virevolter seule sur scène : mon objectif est de montrer à quel point elle s'intègre parfaitement dans ce monde fantastique.
NIGHTIN CAGE est prévu sur Steam et n'a toujours pas de date de sortie.
Par contre je valide les animations d'ouverture de coffres et de montées d'échelles haha
J'aimerais profiter de l'érotisme comme certains aiment l'horreur ou encore l'humour. Merci.
