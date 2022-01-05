Actualité





Donc ça, ça dégage parce que ça pose problème à "des gens" qui ne jouent pas au jeu... Donc ça, ça dégage parce que ça pose problème à "des gens" qui ne jouent pas au jeu...

L'an dernier on avait principalement les cas de Azur Lane et Action Taimanin, affecté par de la censure des plateformes et notamment Google. 2026 semble parti pour une nouvelle salve de censures de contenus érotiques (quand la violence et le gore n'ont jamais eu de soucis de visibilité...).Souvenez-vous le mois dernier, le jeu mobile Brown Dust II devait initialement être porté sur PC via Steam en décembre coïncidant avec les 2 ans et demi sur mobile. Chose qui ne deviendra pas réalité et le jeu fut annulé sur Steam 3 semaines après son annonce, les développeurs de NEOWIZ ayant eu des complications avec Valve.Cette fin de semaine via le livestream des développeurs on a appris qu'afin de garantir l'intégrité du jeu sur les plateformes actuelles (Google Play et App Store) quelques contenus de Brown Dust II vont être censuré, selon les développeurs dans le but de convenir aux stores et à certaines régions du monde. Ainsi 6 interactions vont être censurés et, le plus important pour moi, un mini-jeu va être supprimées purement et simplement du jeu :Pendant ce temps du coté "collection", NEOWIZ a annoncé un partenariat avec Good Smile Company et Hobby Sakura pour des figurines des dernières waifus populaire Wilhelmina et Darian Silverstein. 2 visions qui s'affrontent là.