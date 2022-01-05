description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
L'an dernier on avait principalement les cas de Azur Lane et Action Taimanin, affecté par de la censure des plateformes et notamment Google. 2026 semble parti pour une nouvelle salve de censures de contenus érotiques (quand la violence et le gore n'ont jamais eu de soucis de visibilité...).
Souvenez-vous le mois dernier, le jeu mobile Brown Dust II devait initialement être porté sur PC via Steam en décembre coïncidant avec les 2 ans et demi sur mobile. Chose qui ne deviendra pas réalité et le jeu fut annulé sur Steam 3 semaines après son annonce, les développeurs de NEOWIZ ayant eu des complications avec Valve.
Cette fin de semaine via le livestream des développeurs on a appris qu'afin de garantir l'intégrité du jeu sur les plateformes actuelles (Google Play et App Store) quelques contenus de Brown Dust II vont être censuré, selon les développeurs dans le but de convenir aux stores et à certaines régions du monde. Ainsi 6 interactions vont être censurés et, le plus important pour moi, un mini-jeu va être supprimées purement et simplement du jeu :
Donc ça, ça dégage parce que ça pose problème à "des gens" qui ne jouent pas au jeu...
Pendant ce temps du coté "collection", NEOWIZ a annoncé un partenariat avec Good Smile Company et Hobby Sakura pour des figurines des dernières waifus populaire Wilhelmina et Darian Silverstein. 2 visions qui s'affrontent là.
C'est pitoyable de la part de Steam, mais encore plus de la part de l'éditeur vu que le jeu marchait déjà très bien avec une solide réputation sur les stores mobiles.
Après peut être que les devs refusent la classification dans la catégorie "contenu pour adultes" et que c'est la que ça coince
Après le jeu est interdit aux moins de 18 ans, donc je peux comprendre que la censure n'a pas lieu d'être. Ou alors les adultes sont des enfants qu'il faut aussi protéger ahaha...
Mais t'inquiète pas, le jeu est passé de 1.3M de revenus en novembre à 6M en décembre, c'est que tout le blabla de censure et de contenus olé olé a payé et que les gens ont dépensés en masse en décembre dans le jeu.
Bad buzz pas forcément négatif pour les revenus du jeu ahahah
Et le contenu "adulte" est non explicite, sans violence et avec souvent un côté humoristique.
stardustx Oui grand mystère la censure sur Steam. Peut-être y a t'il un conflit entre décisionnaires, certains étant des pères-la-pudeur d'autres plus tolérants... Du coup quand les éditeurs proposent leurs titres sur Steam, ça se jouerait à la chance.
Par exemple Steam vient d'autoriser l'arrivée des jeux hentai Rance sur sa paltef-forme, bien après GOG, alors que le contenu va beaucoup plus loin.