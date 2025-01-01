Gamekyo au TOP
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Gamekyo au TOP
3
Likes
Likers
name : Gamekyo au TOP
title : Gamekyo au TOP
screen name : gat
url : http://www.gamekyo.com/group/gat
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2025
last update : 12/20/2025
description : Un groupe qui sera consacré à différent "Top".
tags :
articles : 59
visites since opening : 95248
subscribers : 3
bloggers : 2
channel
[Participation] Top 10 / Meilleurs Jeux 2025 / Gamekyo

NicolasGourry & MrPopulus
Présente



Meilleurs jeux 2025

Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer.

Nous avons décidé comme système de point, quelque chose de simple, vous pouvez choisir de 1 à 5 jeux, chaque jeu aura 1 point.

Vous ne pouvez mettre que des jeux sortis en 2025.
Les remasters ne seront pas pris en compte non plus.

Les remakes seront pris en compte.

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Mrpopulus comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Meilleurs jeux 2025".

Vous avez jusqu'au Mardi 30 Décembre 2025 à Minuit.
Normalement, le résultat sera donné le Mercredi 31 Décembre 2025.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.

Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :

- Absolum

- Aion 2

- Assassin's Creed Shadows

- Blue Prince (3 votes)

- Clair Obscur Expedition 33 (13 votes)

- Death Stranding 2

- Dispatch (3 votes)

- Donkey Kong Bananza (4 votes)

- Eriksholm

- FF Tactics

- Ghost of Yotei (2 votes)

- Hadès 2 (4 votes)

- Hell Is Us

- Hollow Knight Silksong (5 votes)

- Hyrule Warrior Les Chroniques du Sceau

- Kazhan The First Berserker

- Kingdom Come Deliverance 2 (2 votes)

- Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaï

- Mario Kart World (3 votes)

- Metroid Prime 4 Beyond (2 votes)

- Monster Hunter Wild (2 votes)

- Ninja Gaiden 4

- Ninja Gaiden Ragebound

- Nintendo Switch 2 Welcome Tour

- Octopath Traveler 0

- Silent Hill F

- Split Fiction

- The Drifter

- Tormented Souls 2

- Trails In The Sky : 1st chapter (5 votes)

- Yakuza 0 Director's Cut

- Yakuza Kiwami 2
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    aozora78, adamjensen
    posted the 12/20/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (33)
    aozora78 posted the 12/20/2025 at 01:17 PM
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous!

    1/ Clair Obscur Expedition 33
    2/ The Drifter
    3/ Hades II
    4/ Dispatch
    fiveagainstone posted the 12/20/2025 at 01:27 PM
    1- Hadès II
    2- Silksong
    3- Absolum
    shofroy posted the 12/20/2025 at 01:29 PM
    1 - Clair Obscur : Expédition 33.
    2 - Trails in the Sky : 1st Chapter.
    yogfei posted the 12/20/2025 at 03:43 PM
    1 : Clair obscur : expedition 33
    2 : Split fiction
    3 : Octopath traveler 0
    4 : Dispatch
    5 : Eriksholm
    akinen posted the 12/20/2025 at 03:47 PM
    Clair obscur
    Silksong
    Donkey Kong bananza
    Monster Hunter Wilds
    Trails in the Sky (mais je ne l’ai pas fini )
    angelsduck posted the 12/20/2025 at 04:13 PM
    1 : Clair Obscure Expedition 33
    2 : Trails in the Sky 1st Chapter
    3 : Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicles
    4 : Yakuza 0 Director s Cut
    5 : Yakuza Kiwami 2
    tylercross posted the 12/20/2025 at 04:18 PM
    Clair obscur
    Hades 2
    Khazan the first berserker
    Dispatch
    Silksong
    mrpopulus posted the 12/20/2025 at 04:28 PM
    nicolasgourry les remakes oui. Les Director's Cut je serai d'avis que non
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 04:29 PM
    mrpopulus Ah il va falloir convaincre angelsduck
    angelsduck posted the 12/20/2025 at 04:31 PM
    mrpopulus Si c'est totalement de nouvelles versions car les anciennes n'étaient pas accessible à ceux qui ne parle pas anglais, la c'est en français. Mettre de coté des gens car ils ont des soucis qui compliques l’apprentissage de nouvelles langues n'est pas normal. Les nouvelles versions de Yakuza sont bien de nouvelles versions de 2025 et non d'avant.
    mykle333 posted the 12/20/2025 at 04:57 PM
    - Metroid prime 4 Beyond
    - Mario kart world
    - Hyrule warriors les chroniques du sceau
    - Dk Bananza
    - Ns2 welcome tour
    adamjensen posted the 12/20/2025 at 06:17 PM
    1) Clair Obscur : Expedition 33
    2) Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii
    3) Ninja Gaiden : Ragebound
    4) Tormented Souls 2
    jujubros posted the 12/20/2025 at 06:46 PM
    1- Clair Obscur Expedition 33
    2- Donkey Kong Bananza
    3- Metroid Prime 4 Beyond
    4- Monster Hunter Wilds
    5- Mario Kart World
    51love posted the 12/20/2025 at 07:01 PM
    1. Clair Obscur Expedition 33 : plus qu'un GOTY, un RPG tour par tour mémorable et qui fera / fait date dans le genre, un modèle pour l'industrie ( 9/10 )

    2. Hollow Knight Silksong : l'attente en valait la peine, un équilibre discutable par moment mais quel pied / générosité ( 8+/10 )

    3. Blue Prince : depuis Outer Wilds, je n'avais pas ressenti ça, le plaisir de la connaissance, de la progression dans un immense puzzle ( 8+/10 )

    4. Hades 2 : dinguerie, clairement loin d'un Hades 1.5, tout y est encore plus maitrisé et le gameplay est tres different ( 8+/10 )

    5. Donkey Kong Bananza : grand jeu de plateforme, fun, singulier et frais. un des plateformers 3D preféré. avec Astrobot l'année derniere ca fait plaisir de retrouver gout a ce genre ( 8/10 )

    Ce top 5

    Mention speciale pour Ninja Gaiden 4
    snave posted the 12/20/2025 at 08:26 PM
    1️⃣ Clair Obscur
    2️⃣ Kingdom Come Deliverance 2
    3️⃣ Trails in the Sky 1st Chapter
    4️⃣ Hell is Us
    5️⃣ Ghost of Yotei
    evasnake posted the 12/21/2025 at 12:31 AM
    Mes pref ;

    1) Clair Obscure
    2) Blue Prince
    3) Death Stranding 2
    4) Kingdom Come Deliverance 2
    5) Silent Hill f
    sickjackz posted the 12/21/2025 at 04:03 PM
    Clair obscur
    Silksong
    Blue Prince
    Ghost of Yotei
    mrpopulus posted the 12/21/2025 at 05:12 PM
    Maj
    senseisama posted the 12/21/2025 at 05:20 PM
    Death stranding 2(le seule que j'ai joué en 2025)
    misterwhite posted the 12/21/2025 at 05:24 PM
    Kingdom Come 2
    Clair Obscur
    Blue Prince
    Silksong
    The Alters
    zybear posted the 12/21/2025 at 05:39 PM
    Avowed
    Outer Worlds 2
    Blue Prince
    ouken posted the 12/21/2025 at 06:47 PM
    nicolasgourry oups

    lair obscur
    AC shadow
    Ng4
    Aion2
    Trails in sky chap1
    djfab posted the 12/21/2025 at 06:59 PM
    1) Clair Obscur
    2) Ghost of Yotei
    3) Mario Kart World
    4) Metroid Prime 4
    5) DK Bananza
    fan2jeux posted the 12/21/2025 at 08:18 PM
    1/ split fiction
    2/ clair obscur
    3/ rhythm doctor
    4/ ninja gaiden 2d
    5/ the rise of the golden idol, le season pass
    kisukesan posted the 12/21/2025 at 08:37 PM
    1) Keeper

    2) Shinobi art of vengeance

    3) Clair obscur E33

    4) Hades 2

    5) Split Fiction
    nikolastation posted the 12/21/2025 at 09:43 PM
    - Clair Obscur Expedition 33
    - Blue Prince
    - Hades II
    - Luto
    l3andr3 posted the 12/21/2025 at 10:02 PM
    Clair
    Ghost
    FF Tactics
    maitresega posted the 12/21/2025 at 10:22 PM
    - Clair obscur E 33
    - Split fiction
    yukilin posted the 12/22/2025 at 07:47 AM
    Clair Obscur Expédition 33
    Wuchang fallen feathers
    Ai Limit
    Hades II
    Absolum
    blondexgf posted the 12/22/2025 at 07:51 AM
    1- Clair Obscur
    2- The Rogue Prince of Persia
    3- Absolum
    4- Donkey Kong Bananza
    5- Fast Fusion
    mazeroza posted the 12/22/2025 at 09:49 AM
    nicolasgourry Désolé, j'etais rester sur l'ancien top.

    - Donkey Kong Bananza
    - Hyrules Warriors les chroniques du sceau
    - Metroid Prime 4
    - Mario Kart world
    - Fantasy Life i
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 11:28 AM
    mazeroza Merci de ta compréhension
    J'enlève ton top "10" dans ce cas pour que ça soit plus simple pour compter ^^
    PS : J'effacerais mon commentaire, je laisse un peu de temps pour que tu puisses le lire.
    guiguif posted the 12/22/2025 at 12:37 PM
    5) Ninga Gaiden 4
    4) Metroid Prime 4
    3) Blades of Fire
    2) Silent Hill F
    1) Clair Obscur Ex 33
