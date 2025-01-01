

NicolasGourry & MrPopulus

Meilleurs jeux 2025

Nous avons décidé comme système de point, quelque chose de simple

vous pouvez choisir de 1 à 5 jeux, chaque jeu aura 1 point.

Vous ne pouvez mettre que des jeux sortis en 2025.

Les remasters ne seront pas pris en compte non plus.



Les remakes seront pris en compte.

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Vous avez jusqu'au Mardi 30 Décembre 2025 à Minuit.

Normalement, le résultat sera donné le Mercredi 31 Décembre 2025.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer.Mrpopulus comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Meilleurs jeux 2025".(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :- Absolum- Aion 2- Assassin's Creed Shadows- Blue Prince (3 votes)- Clair Obscur Expedition 33 (13 votes)- Death Stranding 2- Dispatch (3 votes)- Donkey Kong Bananza (4 votes)- Eriksholm- FF Tactics- Ghost of Yotei (2 votes)- Hadès 2 (4 votes)- Hell Is Us- Hollow Knight Silksong (5 votes)- Hyrule Warrior Les Chroniques du Sceau- Kazhan The First Berserker- Kingdom Come Deliverance 2 (2 votes)- Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaï- Mario Kart World (3 votes)- Metroid Prime 4 Beyond (2 votes)- Monster Hunter Wild (2 votes)- Ninja Gaiden 4- Ninja Gaiden Ragebound- Nintendo Switch 2 Welcome Tour- Octopath Traveler 0- Silent Hill F- Split Fiction- The Drifter- Tormented Souls 2- Trails In The Sky : 1st chapter (5 votes)- Yakuza 0 Director's Cut- Yakuza Kiwami 2