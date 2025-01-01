Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer.
Nous avons décidé comme système de point, quelque chose de simple
, vous pouvez choisir de 1 à 5 jeux, chaque jeu aura 1 point.
Vous ne pouvez mettre que des jeux sortis en 2025.
Les remasters ne seront pas pris en compte non plus.
Les remakes seront pris en compte.
Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence
Mrpopulus comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Meilleurs jeux 2025".
Vous avez jusqu'au Mardi 30 Décembre 2025 à Minuit.
Normalement, le résultat sera donné le Mercredi 31 Décembre 2025.
J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.
Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
- Absolum
- Aion 2
- Assassin's Creed Shadows
- Blue Prince (3 votes)
- Clair Obscur Expedition 33 (13 votes)
- Death Stranding 2
- Dispatch (3 votes)
- Donkey Kong Bananza (4 votes)
- Eriksholm
- FF Tactics
- Ghost of Yotei (2 votes)
- Hadès 2 (4 votes)
- Hell Is Us
- Hollow Knight Silksong (5 votes)
- Hyrule Warrior Les Chroniques du Sceau
- Kazhan The First Berserker
- Kingdom Come Deliverance 2 (2 votes)
- Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaï
- Mario Kart World (3 votes)
- Metroid Prime 4 Beyond (2 votes)
- Monster Hunter Wild (2 votes)
- Ninja Gaiden 4
- Ninja Gaiden Ragebound
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Octopath Traveler 0
- Silent Hill F
- Split Fiction
- The Drifter
- Tormented Souls 2
- Trails In The Sky : 1st chapter (5 votes)
- Yakuza 0 Director's Cut
- Yakuza Kiwami 2
1/ Clair Obscur Expedition 33
2/ The Drifter
3/ Hades II
4/ Dispatch
2- Silksong
3- Absolum
2 - Trails in the Sky : 1st Chapter.
2 : Split fiction
3 : Octopath traveler 0
4 : Dispatch
5 : Eriksholm
Silksong
Donkey Kong bananza
Monster Hunter Wilds
Trails in the Sky (mais je ne l’ai pas fini )
2 : Trails in the Sky 1st Chapter
3 : Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicles
4 : Yakuza 0 Director s Cut
5 : Yakuza Kiwami 2
Hades 2
Khazan the first berserker
Dispatch
Silksong
- Mario kart world
- Hyrule warriors les chroniques du sceau
- Dk Bananza
- Ns2 welcome tour
2) Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii
3) Ninja Gaiden : Ragebound
4) Tormented Souls 2
2- Donkey Kong Bananza
3- Metroid Prime 4 Beyond
4- Monster Hunter Wilds
5- Mario Kart World
2. Hollow Knight Silksong : l'attente en valait la peine, un équilibre discutable par moment mais quel pied / générosité ( 8+/10 )
3. Blue Prince : depuis Outer Wilds, je n'avais pas ressenti ça, le plaisir de la connaissance, de la progression dans un immense puzzle ( 8+/10 )
4. Hades 2 : dinguerie, clairement loin d'un Hades 1.5, tout y est encore plus maitrisé et le gameplay est tres different ( 8+/10 )
5. Donkey Kong Bananza : grand jeu de plateforme, fun, singulier et frais. un des plateformers 3D preféré. avec Astrobot l'année derniere ca fait plaisir de retrouver gout a ce genre ( 8/10 )
Ce top 5
Mention speciale pour Ninja Gaiden 4
2️⃣ Kingdom Come Deliverance 2
3️⃣ Trails in the Sky 1st Chapter
4️⃣ Hell is Us
5️⃣ Ghost of Yotei
1) Clair Obscure
2) Blue Prince
3) Death Stranding 2
4) Kingdom Come Deliverance 2
5) Silent Hill f
Silksong
Blue Prince
Ghost of Yotei
Clair Obscur
Blue Prince
Silksong
The Alters
Outer Worlds 2
Blue Prince
lair obscur
AC shadow
Ng4
Aion2
Trails in sky chap1
2) Ghost of Yotei
3) Mario Kart World
4) Metroid Prime 4
5) DK Bananza
2/ clair obscur
3/ rhythm doctor
4/ ninja gaiden 2d
5/ the rise of the golden idol, le season pass
2) Shinobi art of vengeance
3) Clair obscur E33
4) Hades 2
5) Split Fiction
- Blue Prince
- Hades II
- Luto
Ghost
FF Tactics
- Split fiction
Wuchang fallen feathers
Ai Limit
Hades II
Absolum
2- The Rogue Prince of Persia
3- Absolum
4- Donkey Kong Bananza
5- Fast Fusion
- Donkey Kong Bananza
- Hyrules Warriors les chroniques du sceau
- Metroid Prime 4
- Mario Kart world
- Fantasy Life i
4) Metroid Prime 4
3) Blades of Fire
2) Silent Hill F
1) Clair Obscur Ex 33