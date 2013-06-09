SONY Waypoint
Horizon Forbidden West
27
name : Horizon Forbidden West
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : action-aventure
other versions : PC - PlayStation 4
group information
SONY Waypoint
187
Likes
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 11/14/2025
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2136
visites since opening : 7601305
subscribers : 222
bloggers : 4
NCSOFT est en pourparlers concernant la possibilité de sortir une version PS5 de Horizon Steel Frontiers
Playstation 5


L'annonce officielle de « Horizon Steel Frontiers » n'a pas précisé quand le jeu serait disponible, mais l'objectif est une sortie mondiale simultanée vers la fin 2026 ou le début 2027. Au début de cette année, « de fausses rumeurs circulaient selon lesquelles le développement avait été annulé, ce qui nous a semés le doute », mais au moment de l'annonce, les réactions positives et surprises ont été nombreuses, et il semble que les choses soient bien engagées.

L'annonce précisait également que PURPLE (PC) et les appareils mobiles étaient les plateformes prises en charge, mais étant donné que cela est techniquement possible, ils sont également favorables à la sortie d'une version PlayStation 5. Au moment de l'interview, les discussions étaient encore en cours, mais nous pouvons certainement nous attendre à de bonnes nouvelles.

De plus, le doublage japonais est également prévu pour le service. « Ne pas faire appel à des doubleurs japonais pour fournir le service au Japon reviendrait à nous tirer une balle dans le pied », a déclaré Lee. Le Japon sera bien sûr inclus dans la sortie mondiale. Nous sommes impatients de découvrir les nouvelles informations qui seront révélées l'année prochaine.


Les réactions sont positives à la version PS5 !
https://game.watch.impress.co.jp/docs/interview/2063356.html
    tags : sony horizon ncsoft guerrilla
    posted the 11/14/2025 at 03:36 PM by jenicris
    comments (8)
    churos45 posted the 11/14/2025 at 03:43 PM
    ça devrait être la base. Sony fait vraiment les choses à l'arrache
    wickette posted the 11/14/2025 at 03:47 PM
    Attends le jeu horizon mmo là n’est pas sur ps5 pour le moment ?

    Mdr, alors ils vendent bien leurs consoles et financièrement c’est top cette gen mais vraiment ce management
    jenicris posted the 11/14/2025 at 03:48 PM
    wickette nop mobile et en cloud gaming sur PC
    neptonic posted the 11/14/2025 at 04:04 PM
    jenicris wickette churos45 mais faut réfléchir, ça n'a rien d'illogique c'est un MMO corééen par NCSOFT en plus d'être un jeu MOBILE à la base.

    La version PC (native) n'existe même pas c'est du streaming qui émule la version mobile depuis le launcher de NSOFT.

    Je pense eux même ont été surpris de l'accueil positif des joueurs qui réclament désormais une version console.

    Donc rien à voir avec le "management" sachant en plus que Guerrilla a son propre jeu Multi/coop en chantier en interne qui vise la même fenêtre de sortie 2026/2027.
    azerty posted the 11/14/2025 at 04:24 PM
    Va y avoir deux jeux multijoueurs Horizon...mais quelle débilité. Fallait laisser Guérilla tranquille faire du solo et le MMO chez NCs
    celebenoit84 posted the 11/14/2025 at 05:02 PM
    azerty
    Alors si j'ai bien compris. Il y a bien une différence entre les deux le jeu de NCSoft est bien un mmo dans un monde ouvert que tout le monde partage. Alors que le jeu de guérilla se rapproche d'un Monster hunter. En gros d un jeu qui se joue en multi limité dans des hub limité
    Mais peut être que je dis une connerie
    lightning posted the 11/14/2025 at 05:15 PM
    celebenoit84 Exact c'est probablement ça.

    De ce que je sais du projet de GG ( sauf si reboot) on est dans un dans jeu coop plus classique avec de petites instances.

    il y a de forte chance que la structure soit similaire à un monster hunter ou destiny. Dans le sens ou tu as une campagne que tu peux faire en solo mais tu as aussi la possibilité de faires des raides, missions... en coop
    jenicris posted the 11/14/2025 at 05:31 PM
    neptonic j'ai jamais dit que c'était illogique
