Vous avez devant vous un fan de. Peut-être pas le plus gros, probablement pas celui qui peut vous réciter tout le lore ou vous donner le référencement exact de chacun passé les deux premières générations. Mais quand même quelqu’un qui a joué à tous les épisodes, qui a débuté la saga quand elle n’était même pas encore disponible en Europe, avec une rom US dont la sauvegarde ne fonctionnait pas (dure époque). Un mec qui a retourné plus tard la version PAL dans tous les sens et qui se demande encore bientôt 30 ans après à quoi servait ce foutu camion et pourquoi on pouvait pas prendre les clés à côté de la machine à sous. Un mec qui il y a quelques années a poncéavec sa communauté, claquant des centaines d’euros dans des Pass, ayant été capable de remporter le pari de faire un second compte Level 40 en moins de 3 mois pendant le confinement et sans fly (oui). Mais surtout aujourd’hui un fan qui se dit que rarement dans le jeu vidéo nous avons vu une entreprise nous prendre autant pour des pigeons, et pourtant dieu sait qu’on sait roucouler dans le secteur.Pourtant je dois le reconnaître :n’est pas du tout un mauvais jeu, et même que sa progression est plutôt bien trouvée dès lors que notre binôme nous lâche un peu la main après plusieurs heures de jeu, non sans au préalable nous avoir hurlé dessus incessamment chaque fois que l’on s’éloignait. Pire qu’une perverse narcissique. Bref comme souvent dans les jeux Pokémon depuis plusieurs générations, le scénario est conçu en deux couches, avec ici pour la principal la participation à une sorte de grand event où il faudra battre chaque adversaire siglé d’une lettre de l’alphabet pour ainsi passer du rang Z au rang A, et de l’autre quelques obscures mystères à résoudre autour de cette société pseudo-parisienne qui peut se targuer d’être parfaitement fidèle à la réalité sur un point : à peine descendu du train, il suffit d’un moment d’inattention pour se faire piquer son sac.Ce que l’on va reconnaître assez rapidement, c’est queouvre ici une belle porte sur l’avenir, au moins pour ce qui est des spin-off, car la formule est plutôt efficace. Le jour, vous explorez la ville et ses toits pour dénicher plein d’objets tout en brisant des trucs pour gratter de l’xp (qui monte assez vite ici), vous accomplissez des quêtes annexes en surnombre, vous en profitez pour faire de même avec des tâches pour débloquer des CT toujours exploitables indéfiniment, et vous allez surtout dans les zones de capture pour ramasser de nouvelles bestioles afin de garnir votre Pokédex. La nuit, on fait place à la bagarre avec là encore des zones dédiées pour des combats entre dresseur dans le but de récolter des points qui eux-mêmes vous permettront d’affronter votre prochain adversaire du classement. Et le tout entrecoupé de quelques éléments scénaristiques comme décrits plus haut.Les idées sont présentes. On pourrait parler du fait que le rythme se veut beaucoup plus nerveux dans la progression, et tant pis pour la durée de vie d’une vingtaine d’heures hors post-game. L’essentiel est que ça aille assez vite, et le défi est remporté rien que par la fonction TP salvatrice pour rapidement vous rendre d’un bout à l’autre de la map map, particulièrement dans les centres Pokémon qui font également office de boutiques pour les objets de base (soins, pokéball…). Pas besoin non plus de trouver un PC pour modifier votre troupes vu qu’un simple aller dans le menu vous permet de modifier à loisir votre équipe sans la moindre restriction. On pourrait même pointer quelques petites attention, comme un « ramasseur de balles » qui vous rend toutes les pokéball que vous avez lancé à côté, le fait que les évolutions ne poppent plus sauvagement à l’écran (vous les activez depuis le menu) ou encore le petit côté sympa des pokémons sauvages pouvant apparaître en dehors des zones dédiées, ce qui motive à toujours garder un œil attentif.Le grand changement viendra du système de combat et là encore, bah c’est pas mal en fait. On met complètement de côté le tour par tour pour un mélange entre du temps réel (pour les déplacements) et de l’ATB pour les attaques. Chacun de vos attaques imposent en effet un cooldown de recharge, évitant le spam intensif de Déflagration, Séisme et Ultralaser, sachant que plus une attaque est puissante, plus le cooldown sera évidemment long mais cela donne du coup une nouvelle aura aux attaques genre debuff qu’on avait tendance à mettre de côté, et qui ici (ou en tout cas dans le premier tiers du jeu) auront leur petite utilité à être exploité pendant que le reste recharge. Les développeurs ont été jusqu’à intégrer une mécanique de placement avant tout pour esquiver les attaques, mais la précision est hautement aléatoire, peut-être pour ne pas tomber dans l’abus, et aussi parce qu’on n’oubliera pas que vous restez un dresseur qui donne des ordres à une bestiole (sans la manipuler avec des fils tel un marionnettiste quoi).Et… c’est tout. Le reste est tout simplement de l’ordre du foutage de gueule, et il serait temps de le dire. Déjà graphiquement, on savait, mais on va quand même remuer le couteau dans la plaie : c’est dégueulasse. Ça fait certes bien longtemps que ça l’est mais les choses ne vont qu’en empirant vu que, même si la licence fait un petit pas en avant à chaque fois, le problème est que la technologie en fait 10 dans le même temps. Il n’y a absolument RIEN qui va et j’ai vu des confrères tentant de se faire l’avocat du diable en déclarant que la cause était le développement lead sur Switch 1, une console qui on rappelle faisait tournerdès son lancement. Et. Même, jamais sorti chez nous, le défonce sur tous les aspects. Non, il n’y a plus de clémence quand on se rend compte qu’une version HD de(2002 hein) n’est pas si éloigné que ça.Alors oui ce dernier n’est pas un monde ouvert, mais une simple ville n’est pas non plus le plus grand open-world de l’histoire, c’est même un des plus petits. Et pourtant, à part les intérieurs qui sont potables, il n’y a aucun travail sur les extérieurs, aucun détail, pas de variété, le tout servi avec une absence de doublage, des expressions faciales pas plus fournies que ceux qu’on voyait sur N64 (et encore, Conker faisait mieux) et une mise en scène à se pisser dessus. Comment peut-on avoir le droit de pondre ce genre de choses pour ce qui est une des plus puissantes licences du marché ? C’est fin et en 60FPS (encore heureux) mais c’est tout, le reste est digne d’un simple prototype dont on n’a pas encore apposé les textures et l’enrobage. Même la DA est plus terne qu’un jeu random coréen sur mobile. Et c’est quoi ce clipping de fou avec des faux PNJ au loin qui disparaissent quand on s’approche, et de vrais PNJ de près qui en font autant quand on s’éloigne de 20m. 2025, et un potentiel de plus de 10 millions de ventes !Puis bon, y a tant d’autres choses qui ne vont pas en dehors de la forme. La série a plusieurs décennies derrière elle et fait toujours aussi peu d’effort sur sa narration (alors qu’il y avait un petit truc dans le scénario), avec des dialogues plus qu’enfantins, un héros transparent dont 90 % des choix de dialogues sont genre « Ok » et « D’accord », et bien entendu, il ne pouvait y avoir d’efforts sur les annexes. Certes, c’est déjà bien qu’il y en ait vu le passif de la franchise, mais comme dit plus haut, c’est juste un petit pas en avant, faisant que pour une intéressante, 9 autres sont de l’ordre du fedex. On pourrait également parler de l’exploration dont les mécaniques de déplacement sont d’une pauvreté insensée, de la difficulté toujours faiblarde pour un habitué avec un seulement chouia de challenge au début (quand on n’a pas grand-chose en stock quoi) et en endgame quand viendra l’heure des défis dresseurs et certaines quêtes. Le reste, on roule sur le jeu avec 2/3 bestioles bien optimisées avant de s’attaquer au vrai défi : le multi, basique mais ayant la bonne idée de nous refiler des récompenses à chaque saison, dont actuellement l’objet pour avoir son Méga-Amphinobi.