. Mais au delà des noms cités dans la procédure, c’est toute une culture d’entreprise qui est pointée du doigt.Les faits remontent à plusieurs années.. La réponse est sans détour :L’affaire est étouffée.. Des dizaines de témoignages révèlent alors un environnement délétère, où le harcèlement devient presque une méthode de gestion.Les exemples sont glaçants :Le tout sous l’œil complice (ou indifférent) de la direction. À l’époque, les services RH ne prennent aucune mesure concrète.Ce procès s’inscrit dans la continuité de ces révélations.. L’objectif : que la justice reconnaisse non seulement des faits individuels, mais aussi leur caractère systémique., déplore, représentant syndical, dans les colonnes de L’Humanité.Car au cœur du débat, une question demeure : jusqu’où va la responsabilité de l’entreprise ? Ubisoft, en tant que personne morale, ne comparaît pas.. Pourtant, pour de nombreux observateurs, c’est bien un système qui a permis ces dérives : les managers dénoncés ont été protégés, promus, parfois déplacés discrètement, sans jamais être sanctionnés.Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV) va plus loin :Plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête pointent des réponses RH stéréotypées :, ou encoreDes réponses qui traduisent une volonté manifeste de préserver l’image de l’entreprise, quitte à sacrifier la parole des victimes.Si la justice reconnaît le caractère systémique du harcèlement décrit, ce procès pourrait créer un précédent important, bien au delà du cas. Il poserait les bases d’une responsabilité accrue des dirigeants, dans un secteur encore peu régulé sur le plan managérial. À l’image d’autres industries culturelles ou technologiques, le jeu vidéo a longtemps évolué dans une zone grise, où l’autorité créative servait souvent de paravent à des comportements abusifs.Ce procès, s’il va au bout de sa logique, pourrait rebattre les cartes. Non seulement pour les victimes, mais pour l’ensemble d’un secteur en quête de maturité. Car derrière la success story d’un éditeur mondial se cache peut-être un exemple-type de gouvernance à repenser.