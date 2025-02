Les Samouraï Pizza Cats sont de retour !Prenez le contrôle des Pizzachats et empêchez Dusournois de s’emparer de Little Tokyo une bonne fois pour toutes.

Éditeur : Red Dunes Games Développeur : BLAST ZERO Genre : Action/Plateforme Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 2026

posted the 02/20/2025 at 03:30 PM by nicolasgourry