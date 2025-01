Après avoir évoqué en premier la date du reveal de la Switch 2, divers ports comme Doom, Indiana sur PS5 à la Gamescom, le premier a avoir parlé de Hi-Fi Rush PS5, Fantasian sur console éditépar Square Enix et j'en passe, Natethehate/Natedrake (Sur Resetera) ne s'arrête pas là et fait allusion maintenant à un State of Play pour Février.Vu sa fiabilité au fil des mois, on a plus trop de doutes à avoir dans ce qu'il dit.