NicolasGourry & MrPopulus

Présente







Jeux Attendus 2025 Présente

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

ATTENTION : Mettre des jeux qui sont réellement attendus pour 2025, pas des jeux qui vous aimeriez qui n'ont pas encore été annoncé, comme par exemple : The Witcher 4

5 jeux (pas 4 ou 6, mais bien 5) pour que nous prenons en compte (sinon nous prenons pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux pour le meilleuren une seul fois (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un catalogue choisi = 1 Point.Le résultat sera donné parIl comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "jeux attendus pour 2025"".(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :GTA VIGhost of YoteiDeath Stranding 2Xenoblade XMetroid Prime 4Kingdom Come : Deliverance 2Fatal Fury : City of the WolvesDoom : The Dark AgesFableClair Obscur: Expedition 33