le modèle des AAA ou tentatives des jeux à service

Depuis quelques mois, l'industrie est en train de subir de plein fouet les choix que certains éditeurs/constructeurs ont fait et qui ont entrainé la fermeture de certains de leurs studios ou la fuite de plusieurs créatifs.Beaucoup d'entre eux voulant faire reposer leur bizness uniquement sur, doivent aujourd'hui remettre en question leur ligne éditoriale pour éviter les erreurs commissent ces dernières années.Le fait qu'est était élu jeu de l'année, en plus d'obtenir de nombreuses récompenses dans d'autres catégories, a dû lancer de nombreuses discussions dans les conseils d'administrations de plusieurs éditeurs.On peut également citer l'interview dequ'il a dernièrement donné à, qui revient sur la limitation de la créativité qu'engendre le modèle des AAA et que j'avais abordé dans la vidéo suivante :Ces propos ont également étaient confirmé il y a peu par, lorsque ce dernier à répondu àau sitequeavait traduit et que j'ai partagé hier dans une vidéo dédiée :Un autre point de vue intéressant sur les coûts de développement de l'industrie provient d'une session de questions-réponses du dernier bilan de, durant laquelleetont partagé leur vision concernant ce qui est a leurs yeux le plus important entre l'argent utilisée et l'envie de création :Voilà donc pour ce petit article qui réuni certaines déclarations d'acteurs de l'industrie et vous que pensez-vous de l'état actuel du marché du jeu vidéo et de ces déclarations ?