Chris Barrett, l'un des principaux dirigeants de l'un des plus grands studios de jeux vidéo, a été licencié ce printemps après avoir été accusé par plusieurs employées d'avoir eu un comportement inapproprié, selon des personnes familières de l'affaire.



Ayant débuté chez Bungie Inc. en 1999, M. Barrett a gravi les échelons en tant qu'artiste puis directeur des célèbres franchises Halo et Destiny. Il a siégé au conseil d'administration de Bungie avant que l'entreprise ne soit rachetée par Sony Group Corp. pour 3,6 milliards de dollars en 2022. Jusqu'à l'été dernier, il était également directeur de Marathon, que le studio espère voir devenir sa prochaine grande franchise de jeux. Mais fin mars, il a soudainement quitté l'entreprise.

En coulisses, Barrett a été licencié à la suite d'une enquête interne au cours de laquelle au moins huit employées se sont plaintes en début d'année qu'il avait eu un comportement inapproprié à leur égard, selon huit personnes, dont plusieurs femmes qui ont dénoncé Barrett ainsi que d'autres employés de Bungie qui ont été impliqués dans l'enquête ou ont parlé aux femmes concernées. Ces personnes ont demandé à ne pas être nommées pour discuter d'informations privées.



L'enquête a révélé que M. Barrett avait qualifié d'attirantes des employées de rang inférieur, leur avait demandé de jouer à la vérité ou à l'audace et avait fait référence à sa richesse et à son pouvoir au sein du studio, suggérant qu'il pouvait les aider à faire avancer leur carrière, selon deux personnes au fait de l'affaire.

Les récits transmis à Bloomberg News par les femmes concernées ou par ceux qui connaissaient bien l'affaire suivaient tous des schémas similaires : Barrett se liait d'amitié avec des femmes du studio dans différents services, puis leur envoyait une avalanche de messages textuels qui brouillaient les frontières entre le professionnel et le personnel. Lors d'entretiens, de nombreuses femmes qui ont dénoncé Barrett ont déclaré que les avances étaient non désirées et qu'elles se sentaient mal à l'aise parce que Barrett était beaucoup plus puissant qu'elles au sein de l'entreprise.



Les textos examinés par Bloomberg News comprenaient des messages de flirt de la part de Barrett et des demandes de sortie avec les femmes concernées. Bloomberg News ne donne pas de détails précis afin d'éviter d'identifier les femmes qui ont signalé Barrett aux ressources humaines.

De Jason Schreier (Bloomberg) :