Après la magistrale claque Elden Ring, nous ne pensions pas qu’un autre RPG en monde ouvert pouvait nous insuffler à nouveau une passion si forte de l’exploration d’un terrain de jeu gargantuesque qui respecte l’intelligence et la curiosité naturelle des joueurs. Mais c’était sans compter sur Dragon’s Dogma 2. En tirant ses inspirations du côté du dernier chef d’œuvre de FromSoftware, des excellents Oblivion/Skyrim ou encore de sa licence maison Monster Hunter, avec ses propres spécificités de gameplay grisantes, Capcom nous propose une aventure grandiose et unique en son genre. Ce malgré des longueurs, une interface d’un autre âge et une histoire qui prend beaucoup de temps pour véritablement prendre son envol. Tantôt contemplative, tantôt drôle et tantôt incroyablement épique, l’épopée est un plaisir de tous les instants dans laquelle on s’abandonne avec joie en compagnie de nos inestimables Pions. Même après avoir terminé le jeu avec l’exaltant sentiment d’avoir bravé un fascinant monde ouvert qui nous veut souvent du mal, on ne demande qu’une seule chose : retourner sur ce chef d’œuvre et très sérieux candidat au titre de GOTY. C’est d’ailleurs ce que nous allons faire séance tenante. Nous vous souhaitons en tout cas un voyage aussi passionnant que le nôtre, Insurgés. Et n’hésitez pas à recruter notre Pion, si d’aventure vous la croisez ! Sachez juste qu’elle aime particulièrement les caresses derrière ses oreilles de chat, et les boules de feu. Surtout les boules de feu. Au revoir, Sélina. Et merci pour tout.Dragon’s Dogma 2 est un titre à la proposition unique, intéressante, mais qui ne se destine pas à tout le monde. En mettant l'autonomie du joueur au coeur de l'expérience, le jeu de Capcom offre un sentiment de liberté et un plaisir d'exploration sublimés par un brillant gameplay et un système de pions toujours aussi fascinant. Mais cette immersion à tout prix donne lieu à des choix de design inconfortables, mais volontaires dans le but de rendre cette aventure crédible. Pour autant, l'expérience souffre tout de même de certains vrais défauts, comme ses quêtes trop classiques et pas toujours claires, ses combats parfois brouillons et surtout ses nombreux ralentissements sur console. En bref, Dragon's Dogma saura ravir ceux qui joueront le jeu de sa proposition unique et sans compromis, laissant sûrement de côté ceux trop habitués au confort des jeux modernes.Dragon's Dogma 2 est un jeu contrasté, il excelle dans certains domaines comme les combats et l'exploration, tout en négligeant ouvertement d'autres aspects qu'on retrouve habituellement dans les jeux modernes comme le confort de jeu ou la narration. Il propose de vivre une grande aventure riche en affrontements épiques, mais à l'ancienne, sans fioritures, avec la satisfaction et la frustration que cela peut engendrer. Il n'est absolument pas pour tout le monde, mais c'est probablement très bien ainsi.Il faut savoir dans quoi on se lance avec Dragon’s Dogma 2. Celles et ceux en quête d’une expérience accessible peuvent passer leur chemin. Le RPG de Capcom est austère et met constamment des obstacles pénibles sur notre route. C’est l’aventure dans toute sa splendeur et toutes ses contrariétés. La barrière à l’entrée est immense, un peu trop pour un jeu à la structure insuffisamment maîtrisée.Il n’empêche, si on fait fi de ces défauts qui peuvent paraître rédhibitoires, Dragon’s Dogma 2 a de belles choses à offrir. Il est un diamant brut qui demande d’être poli pour accomplir tout ce qu’il entreprend. Il se destine alors à un public averti, qui saura se satisfaire de mécaniques hardcore et faire preuve d’indulgence pour pardonner une structure organique rattrapée par des scripts. Dragon’s Dogma 2 regarde plus loin que là où il lui est possible d’aller.Évidement que la note ne concerne pas les fans les plus acharnés de Dragon’s Dogma ayant allumé plusieurs cierges depuis ces 5 dernières années pour voir le retour tant attendu de cette licence passée sous de nombreux radars - quoi que. Dragon’s Dogma 2 deviendra un excellent jeu uniquement si vous accordez quelques concessions. Le titre est austère, peu ergonomique et semble avoir tout juste passé un portail temporel nous ramenant 10 ans en arrière ; tant dans son gameplay que certains éléments de sa technique. Néanmoins, avec ce même gameplay toujours aussi efficace, ce sentiment d’aventure exacerbé, qui plus est si vous ajoutez un peu de Rôle Play a votre façon de jouer, ainsi qu'avec sa difficulté plutôt bien dosée au fil de votre aventure, DD 2 pourra rapidement vous pomper votre temps libre à force de vouloir visiter telle et telle grotte lors de vos différentes balades dans ce monde.