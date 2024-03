"Hamaguchi fixait des objectifs dès le début et s'assurait qu'ils étaient partagés et compris par l'ensemble de l'équipe", explique Kitase. "De plus, ces objectifs étaient divisés en objectifs à moyen terme que nous devions atteindre tous les trois mois, et nous organisions un webinaire pour que les équipes s'informent les unes les autres et que nous puissions tous rester au courant de la situation.

"Je veux absolument aborder la question de l'exploration du monde à partir de notre expérience avec le Haut-Vent", a déclaré Hamaguchi.

Kitase a tenu à remercier Naoki Hamaguchi, le directeur du jeu, pour ce développement relativement aisé. Hamaguchi fait partie de la génération qui a grandi avec les jeux originaux de Kitase.Hamaguchi a déclaré au Post qu'il était déjà en train d'élaborer un document de conception du jeu contenant des éléments clés pour le final. Une grande partie du travail pour le troisième jeu est déjà faite, grâce à toute la construction du monde réalisée dans "Rebirth". L'un des principaux défis du jeu final est de reconstruire le monde pour accueillir un énorme dirigeable de type zeppelin appelé Haut-Vent, introduit dans le troisième et dernier acte du jeu original de 1997. Hamaguchi a déclaré qu'il était important pour lui que "Rebirth" propose une carte explorable comme dans le jeu de 1997.