Toriyama : Selon la façon dont vous répondez aux questions que vous pose votre personnage, votre affinité avec lui changera. Cela influe également sur ses performances au combat. À la Soucoupe d'or, vous pourrez sortir avec le personnage avec lequel vous avez le plus de points de relation.



Non seulement la scène du rendez-vous change, mais votre affinité modifie également les personnages qui apparaissent dans la comédie musicale LOVELESS. Vous incarnerez les acteurs et actrices de la comédie musicale ainsi que votre partenaire, et pour une raison inconnue, Jessie d'AVALANCHE apparaît également (en réalité c'est un hologramme VR).

Une course de chocobos :Quelques nouvelles infos :- Gongaga fera partie intégrante de l'histoire- L'emplacement de Fort Condor sera à l'échelle réelle dans le jeu.- Vous pouvez faire des quêtes secondaires à tout moment. Elles ne sont pas bloquées au fur et à mesure de votre progression.- La personnalité de Red XIII change après Cosmo Canyon- À Junon, Cloud doit constituer une équipe pour la parade. Vous pouvez personnaliser votre équipe pour le défilé.- Hamaguchi a également confirmé que les combinaisons de marin étaient bel et bien présentes (Red XIII en marin).- Plus de 100 heures à 100 %. 40 heures d'histoire seulement.- Après que Red XIII ait terminé son arc dans Cosmo Canyon. Les dialogues des quêtes secondaires changeront son nom en Nanaki !Toutes les quêtes secondaires du jeu auront deux séries de dialogues. Un pour Red XIII et un pour Nanaki !- Pour les apparitions Loveless:-Costa del Sol sert d'interlude à l'histoire sérieuse et contiendra une toute nouvelle histoire qui n'est pas présente dans le jeu original.-Le choix du joueur affecte le déroulement de certaines scènes ainsi que votre rang d'affinité avec chacun de vos compagnons. Cela affectera la personne avec laquelle vous aurez un rendez-vous au Gold Saucer et celle qui participera à la comédie musicale LOVELESS.-Vous pouvez rejouer le jeu en sélectionnant le chapitre pour essayer d'obtenir d'autres réponses, ce qui offre des possibilités infinies.-L'affinité est également influencée par les quêtes secondaires que vous entreprenez avec vos compagnons et par la façon dont vous vous associez à eux au combat.-Les plumes d'or des chocobos vous permettent d'échanger de l'équipement à la ferme des chocobos afin d'améliorer les capacités de votre chocobo pendant les courses de chocobos.- Les invocations fonctionnent à peu près de la même manière que dans FF7 Remake, mais dans Rebirth, vous pouvez également améliorer leur materia avec Chadley qui débloquera des capacités ou augmentera leurs statistiques.- Les combos de duos de personnages et les combos spéciaux sont différents, les combos sont lorsque le personnage peut vous aider dans vos actions en combat tandis que les coups spéciaux fonctionnent comme des capacités où les deux personnages s'associent pour faire un grand mouvement.-La démo est disponible... uniquement au Taipei Game Show 2024 (pour l'instant).