C'est via Game Informer que l'on en apprend plus sur le style de combat de Cait Sith dans Final Fantasy VII Rebirth:Dans Final Fantasy VII Remake, les joueurs ont eu l'occasion d'explorer en profondeur les mouvements de Cloud, Barret, Tifa et Aerith lors d'un séjour prolongé à Midgar. Final Fantasy VII Rebirth ajoute plusieurs nouveaux membres du groupe jouables. Nous avons déjà parlé du contrôle de l'un de ces nouveaux personnages jouables, Red XIII, mais cette fois-ci, nous parlons d'un autre membre du groupe jouable : Cait Sith.La créature féline rejoint le groupe au cours de Final Fantasy VII Rebirth, après une brève apparition dans Final Fantasy VII Remake. Tout comme Red XIII, il devient un personnage jouable pour la première fois dans la trilogie Remake dans Rebirth. Lorsque l'équipe a commencé à adapter le personnage sous-estimé au gameplay de la trilogie Remake et, en particulier, de Rebirth, elle s'est penchée sur les mécanismes originaux de Cait Sith dans Final Fantasy VII., explique le réalisateur Naoki Hamaguchi à Game Informer.Teruki Endo, directeur des combats, est d'accord avec Hamaguchi pour dire qu'il faut s'appuyer sur les éléments originaux du style de Cait Sith., explique Endo.Cait Sith commence le combat en tant que personnage unique, avec la possibilité d'attaquer, d'exécuter. Cependant, le principal facteur de différenciation du style de combat de Cait Sith, explique Hamaguchi.Au cours d'une démonstration d'une mission annexe, Hamaguchi, qui présente la démo, montre la. Même si ce n'est pas moi qui contrôlais l'action, Cait Sith et le Moogle ont l'air d'avoir un certain impact.Comme pour toutes les paires de personnages,Malheureusement, je n'ai pu voir qu'une seule des capacités de synergie de Cait Sith, mais si c'est une indication, nous allons avoir des interactions amusantes avec les autres personnages du groupe. Hamaguchi active une capacité de synergie entre Cloud et Cait Sith. Le résultat est l'une des attaques les plus loufoques que j'ai vues dans la trilogie Final Fantasy Remake jusqu'à présent.Même si Hamaguchi souligne la juxtaposition entre le style plus orthodoxe de Cloud et le style extravagant de Cait Sith, leur combinaison dans cette capacité de synergie semble naturelle et appropriée, tout en étant complètement folle et stupide.Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024 sur PS5.