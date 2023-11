On a entendu depuis quelques temps, un peu tout sur, notamment via Jason Schreier (de loin le plus fiable) de Bloomberg que le dev de Faction 2 était gelé temporairement avec une team réduite, le reste étant passé sur le jeu de Druckmann ou carrément via certains beaucoup moins fiable que Faction 2 étaient annulé.Mais un peu d'officiel fait jamais de mal, etTout cela mets fin à toute ces pseudos rumeurs comme quoi le jeu était définitivement annulé.Et comme on dit toujours les rumeurs doivent être considéré pour ce qu'elles sont des rumeurs, donc rien d'officiel.Et à moins que le studios lui même annonce que le jeu soit annulé ou que cela viennent de Schreier, faut toujours prendre ces rumeurs avec des pincettes. De grosses pincettes. On l'a vu encore une fois avec Faction 2.