GamerActor 9/10

ActuGaming 8/10

Actua 7/10

Viewfinder est vraiment unique et frais. C’est un jeu de puzzle vraiment fantastique, qui se démarque dans un genre saturé et laisse le joueur avec un sentiment d’émerveillement et d’étonnement après chaque niveau. Je pense toujours que le récit manque de poids, et qu’il pourrait utiliser des moyens plus convaincants pour raconter une histoire au-delà de s’appuyer sur des fichiers audio découvrables pour la plupart. Mais dans l’ensemble, il est difficile de ne pas être impressionné par ce jeu et le genre de confusion immersive qu’il offre. J’ai hâte de voir comment Sad Owl Studios brise ma perception de la réalité et de la logique dans ses travaux futurs.Viewfinder est une jolie petite surprise pour cet été avant la fin d’année déjà gorgée de sorties. En parvenant à implémenter une part non négligeable de narration dans sa succession de puzzles et énigmes environnementales, le jeu des écossais de Sad Owl Studios marque un point pour se démarquer de la concurrence passée comme The Witness, Portal et autres qui jouent dans la même cour. Sentiment renforcé par la quantité de variations de gameplay en fonction des niveaux traversés, avec de nombreuses possibilités d’évolution menant au même résultat au final. Un jeu qui flatte l’intelligence, l’observation (primordiale) mais aussi le sens abstrait pour s’affranchir des règles habituelles du jeu vidéo et de notre perception dans le monde réel. Si ce bout d’étagère vous plait comme un futur pont, servez-vous en ! Une belle aventure, un peu courte mais qui parvient à surprendre par moments, demandant un certain talent de réflexion ou de patience à d’autres, pour un contenu finalement très équilibré et passionnant à découvrir.En tant que premier jeu de Sad Owl Studios, Viewfinder se révèle rafraîchissant grâce à ses mécaniques astucieuses et une proposition accessible au plus grand nombre. Il atteint même le point où le joueur ne sait pas si sa solution pour résoudre une énigme était celle prévue par les développeurs. On peut regretter un enrobage trop classique pour accompagner le gameplay. Mais les quelques heures passées à résoudre les énigmes du jeu sont plaisantes à parcourir.