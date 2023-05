GodIsAGeek 7/10

The Last Case of Benedict Fox a des énigmes intelligentes et un excellent style artistique, mais il est décevant avec ses combats répétitifs et un cheminement sans réponse.

GamesRadar+ 3/5

The Last Case of Benedict Fox pourrait être un grand jeu, mais il est décevant par sa réalisation confuse.

Geeko 6/10

PCGamer 54%

Mis à part les énigmes intrigantes, ce metroidvania est en proie à des systèmes qui semblent conçus pour frustrer.

Gamekult 4/10

The Last Case of Benedict Fox avait été dévoilé au monde entier lors d'une conférence Xbox en juin 2022. Le titre du studio Plot Twist avait fait forte impression chez les fans de Metroid-like. Disponible depuis quelques jours sur PC et consoles Xbox, cette nouvelle aventure se révèle quelque peu décevante malgré plusieurs grandes qualités. Nous incarnons Benedict Fox, un détective qui est accompagné d'une créature démoniaque qui lui octroie des pouvoirs surnaturels. L'enquêteur débarque dans le manoir de son père et découvre sa dépouille. Pour comprendre les circonstances de la mort de son paternel, Benedict va pénétrer dans les souvenirs de ce dernier. Le titre propose un mélange intéressant entre une partie "réflexion" (puisqu'il est possible d'explorer le manoir, de résoudre des énigmes et de trouver tout un tas d'indices), avec un gameplay Metroid-like plus traditionnel dans un monde lovecraftien renfermant la mémoire de la victime. The Last Case of Benedict Fox bénéficie d'un véritable travail sur sa direction artistique et son atmosphère réussie. Avec un level design travaillé, il faut malheureusement s'accoutumer d'une prise en main pénible et de combats trop longs. Le titre souffre également de problèmes de finition, des bugs et chutes de framerate surgissent parfois. Malgré une première impression peu engageante et une intrigue nébuleuse, le scénario et l'aventure se bonifient avec le temps. Disponible via le Game Pass ou proposé à la vente au prix de 24,99€, The Last Case of Benedict Fox est un titre qui aurait bénéficié d'un peu plus de temps de développement pour en corriger les problèmes gênants. Le résultat n'est pas entièrement à jeter, mais seuls les plus motivés iront au bout de l'aventure.