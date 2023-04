Tests

Condition de « test » : effectué à partir d’un achat personnel du casque, les jeux ont eux été fournis par les éditeurs.

La légère évolution (© UploadVR)

Ouais, vous avez bien vu les guillemets à « test » et je vais expliquer pourquoi dans ce papier du dimanche de relatif repos. Car a-t-on encore le temps de se reposer dans cette vie, je vous le demande.Un avis avec du retard donc, dû au fait que contrairement au premier PlayStation VR et la plupart des hardwares suffisamment importants, les stocks presse étaient pour le coup beaucoup plus limitée, d’où vous remarquerez une couverture médiatique bien plus « sage » pour ce PlayStation VR 2 depuis la sortie. Pas vraiment une bonne chose pour Sony, mais il faut également avouer que c’est en totale adéquation avec la la communication effectuée de base autour du casque, plus souvent proche des billets du PS Blog que des paillettes d’une véritable conférence. Triste époque encore une fois, et toujours une pensée pour le bon temps de l’E3 que le jeune public ne connaîtra pas.Je reste d’un naturel patient, preuve en est qu’un jeu loupé dans le cadre d’une review peut, s’il m’intéresse vraiment, me conduire à attendre sans problème 2 ans avant de le chopper à 15 balles via une promo numérique. Ce n’est pas de la radinerie, j’ai juste 5 enfants à charge (en fait j’en ai les moyens, c’est vraiment de la radinerie).Et pourtant.Même si Sony m’a invité à prendre un peu mon mal en patience en vue d’éventuels futurs stocks presse, ce qui ne serait d’ailleurs pas étonnant vu que le PSVR2 amorcera comme la PS5 ce que l’on appelle la « Phase 2 » avec de nouvelles annonces et si possible une réelle disponibilité dans les magasins au lieu d’être limité au store online du constructeur. Je n’ai pas souhaité attendre jusque là. Et c’est ainsi que la carte bleue fut sortie de son coffre-fort, qu’importe si elle tirait déjà la tronche après presque 500 balles de réparation de bagnole suite à un contrôle technique de routine, et l’objet fut entre mes mains avec 3 jours d’avance sur la date de réception indiquée. Merci pour la rapidité.Un peu moins de deux mois après le lancement, il est inutile de vous refaire un tour d’horizon de ce nouvel hardware. Vous savez déjà tout, mais pour les autres, il faut bien constater que le taf effectué est impeccable. Rien que le fait d’ouvrir la box et de ne découvrir qu’un seul câble principal, ça fait lâcher une larme de bonheur après le premier PSVR qui réclamait des notions d’ingénierie pour pouvoir connecter convenablement le bordel. Un seul câble donc, deux contrôleurs à recharge USB-C, une paire d’écouteurs pour les rares qui n’en disposeraient pas, et la sensation de quelque chose de bien plus fignolé dans la répartition du poids comme la solidité et les features. L’eye-tracking fonctionne parfaitement, l’option PassThrough pour passer instantanément de la VR à la vue caméra du casque (pour voir autour de vous) est une bénédiction et l’on n’aurait tendance à ne critiquer que le caoutchouc du serre-tête (genre de truc qui s’abîmera vite) s’il n’y avait pas deux autres petits détails qui en énerveront plus d’un.Les Sense Controller sont infiniment plus classes et plus pratiques que les vieux PS Moves, et si l’on ne regrette aucunement de balancer à la poubelle ces derniers si ce n’est déjà fait, on reconnaît rapidement que ces reliques de l’ère PS3 possédaient deux arguments qu’on ne retrouve plus. Le premier, c’est la batterie. La technologie des Sense Controller étant sans commune mesure, l’impact sur la durée de la batterie se fait rapidement ressentir et faute de socle de recharge fourni avec, il faudra donc bien plus souvent sortir vos deux câbles… quand on y pense du moins. Car avouons qu’une fois la partie terminée, on a surtout tendance à tout remballer dans le carton ou le meuble TV, pour ensuite râler à la prochaine session quand il faut tout recharger au préalable. Sauf si vous voulez prendre le risque de faire de la VR avec des contrôleurs encore branchés.Le deuxième problème sera encore plus énervant pour une partie du public, celui qui aime vivre dans l’ombre. Plus sérieusement, et en deux-mots, il n’est désormais plus possible (donc avec le PSVR2) de jouer dans le noir ou même dans une pièce à très faible luminosité. On pouvait avec le premier grâce à une caméra externe qui pouvait à la fois suivre les led sur le casque et les fameuses boules lumineuses des PS Moves. Les Sense Controller n’ayant aucune option pour être repéré convenablement dans le noir, cela rendra très compliqué la détection des mouvements, encore plus sur des jeux en appelant à une grande précision. Même effet si votre pièce principale est fournie en vitres faisant entrer le grand soleil en après-midi d’été. Une luminosité ambiante sera idéale, donc avec une ampoule d’excellente qualité.Une fois la configuration rapide effectuée, dont celle permettant de visualiser parfaitement votre espace de jeu pour éviter de vous cogner contre un coin de canapé ou une chaise haute de bébé, j’ai de suite fait un banc d’essai sur deux jeux déjà en ma possession, upgradés PSVR2 pour la sortie du casque. Donc Gran Turismo 7 et Resident Evil Village. Pour le premier (imposant par contre d’y jouer à la Dual Sense), il n’y a aucune bonne ou mauvaise surprise et ça vous met directement dans le bain du coté de la qualité de la résolution fournie qui renforce drastiquement l’immersion. Rien de particulier qui mériterait un test en profondeur vu que c’est exactement la même expérience si ce n’est visuel et Polyphony s’est attardé à rendre compatible l’intégralité du contenu sans en faire trop : la VR ne s’active que durant une course (ou le mode permettant de faire le tour de son véhicule) pendant que les menus restent en « 2D », soit une étrange impression d’expérience hybride.L’avis est tout autre pour Resident Evil Village. Capcom montrait déjà l’exemple avec Resident Evil 7 pour le premier PSVR, et l’équipe est de nouveau venu montrer sa passion pour une expérience semblant véritablement conçue pour cette configuration. Le cheminement est le même, mais le gameplay s’est totalement adapté en conséquence avec un tuto qui n’est pas de trop pour bien saisir chaque mouvement, particulièrement le système de recharge manuel de chaque arme. C’est ultra classe et grisant, le jeu m’a offert des sursauts que je n’avais même pas connu une seule fois dans le test à sa sortie, et on sent un certain équilibrage : oui, on est plus rapidement pris à défaut par les recharges manuels et certains mouvements comme lorsqu’on se soigne, mais à coté, on est beaucoup plus vif pour repérer ce qu’il y a aux alentours et on bénéficie surtout d’une bien meilleure précision dans ses tirs pour enchaîner sans problèmes les headshots, rendant certaines séquences beaucoup plus faciles à appréhender (on s’en rend compte dès l’attaque du village).Bon, c’est bien, mais et le reste alors ?Alors… Sony m’a par exemple délivré un code de Horizon : Call of the Mountain et je remercierais 100 fois l’agence Minuit Douze de m’avoir gardé des codes de cotés pour les différents chapitres de The Walking Dead. Et pourtant, je ne sais pas quand je pourrais rendre des papiers complets et fournis pour chacun de ces jeux (et même d’autres)… si tant est que je le puisse.L’explication, je vais vous la donner et croyez-bien qu’elle me fait très mal au cul après avoir claqué 600 boules :. J’ai une putain de gerbe après moins de 30 minutes par session, sensation qui peut ensuite perdurer le reste de la journée, et j’en suis arrivé au point que même le lendemain quand tout semble aller bien, il me suffit de « repenser » à la VR pour ressentir aussitôt une sensation de nausée.J’ai essayé de déterminer d’où venait le problème car oui, la cinétose, j’ai largement eu l’occasion de la subir avec le premier PSVR, particulièrement dans la période de lancement, à la fois parce que certains premiers jeux étaient très mal conçus, mais aussi parce qu’il fallait laisser quelques jours d’adaptation. Ensuite, pendant plusieurs années, j’ai profité du casque et d’expériences marquantes sans le moindre tournis, et c’est bien pour cela que je n’ai pas hésité à m’offrir ce deuxième casque qui est en train de me détruire le cerveau. Je pense que l’explication la plus simple, c’est peut-être cette trop longue pause (un bon moment que je n’ai plus le PSVR1) qui a remis les compteurs à zéro, et tout simplement le fait que les jeux d’aujourd’hui sont majoritairement sortis de la case « parc d’attraction ». Que ce soit Resident Evil Village justement, ou le cas Horizon : Call of the Mountain (dont je n’ai réussi qu’à faire un tiers du jeu en 10 jours…), c’est de véritables déplacements et non plus des systèmes de téléportation. Tout à fait logique pour l’évolution du média, mais bien plus brutal pour reprendre des habitudes qui semblent avoir un mal fou à revenir : quasiment 2 semaines après, j'en suis au même point. Et j’ai cru lire à droite/à gauche que je ne suis pas le seul concerné pour cette hécatombe depuis l’arrivée du PSVR2. L'âge peut-être ?...Donc même si l’idée de revendre le casque m’a traversé l’esprit le temps d’un instant, je reste dans l’espoir que tout se remette en place dans ma boîte crânienne, et je n’ai surtout pas envie de regretter quoi que ce soit s’il prenait l’envie à Sony d’annoncer un Astro Bot 2 ou un partenariat avec Valve pour Half Life Alyx. En attendant, j’en suis venu à acheter 2 boîtes de Vogalib, et je tenterais de ressortir le casque de son carton la semaine prochaine… avec déjà de l’appréhension et des nausées rien qu’en y pensant.Je suis dégoûté.