Nous prévoyons de déployer des options NTSC pour une majorité de jeux Classics proposés dans le cadre du plan PlayStation Plus Premium et Deluxe en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Après la déception de beaucoup, de voir les jeux Classics (PS1, PS2 et PSP) avec des versions PAL et donc en 50 Hz...Sony va corriger cela en déployant les versions NTSC (et donc en 60 Hz) pour la plupart des jeux Classics dispo sur le PS+ Premium.Sony: