Trailer de la version très limitée :

La page Red Art Games ou le jeu peut être acheté :

Une petite news pour vous informer que Brotherhood United est en préco sur Playstation 4 en version physique.il n'y aura quecopies au total de cette version.Si des fans de nos jeux veulent avoir un jeu à nous en version physique et qu'ils ont loupé la version Vita, c'est peut-être une bonne occasion.Pour ceux qui veulent tester le jeu, il est possible de télécharger une démo sur le Nintendo eShop si vous possédez par hasard la Switch. La démo propose un niveau, ainsi qu'un Boss à affronter.Faites passer le mot aux fans de jeux rétro et de Run And Gun / arcade qui aiment la machine et qui aiment collectionner les versions physiques. Les versions Switch, PS4 et Xbox One sont pour nous les meilleures versions du jeu qui permettent d'y jouer en coop local.N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =DAmusez-vous bien et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez !Une fois de plus je tiens à remercier tout le monde sur Gamekyo pour votre soutien !Bonus toujours aussi sympa :