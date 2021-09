HardcoreGamer 8/10

Cruis'n Blast est l'expérience de course la plus excitante sur Switch et le meilleur jeu de course d'arcade depuis des années. Il joue comme un rêve et offre plus d'options de contrôle que la plupart des jeux de course d'arcade sur console. Sa gamme diversifiée de véhicules, de pistes et de divers décors liés à la piste est formidable et maintient le joueur du début à la fin. Outre le manque de multijoueur en ligne, il est difficile de trouver quelque chose qui manque dans la présentation globale compte tenu de ce que le jeu essaie d'être. La conception sonore est également fantastique - avec une bande-son amusante, aérée et agréable pour les oreilles.

Attack of the Fanboy 8/10

Cruis'n Blast est aussi arcade qu'un coureur d'arcade peut l'être. Il a les sensations fortes et les enjeux élevés qui sont tellement exagérés, mais c'est le charme de la série Cruis'n. Il ne nécessite peu de configuration pour seulement quelques courses. Si vous avez envie de sensations fortes et de balades rapides, c'est parfait.

Destructoid 7/10

Ces jours me manquent absolument. Je ne peux pas m'occuper que des jeux de course réalistes, alors j'ai envie d'un moment particulier avec les sensations Cruis'n Blast me donne. En même temps, je louais normalement des jeux de course sur la N64 et les achetais rarement. La même chose aurait été vraie pour Cruis'n Blast. C'est trop éphémère pour vraiment m'emparer de ma matière grise et m'y installer. Je me suis beaucoup amusé tant que ça a duré, mais maintenant il est temps de revenir à la modernité terne, soigneusement organisée.

VideoChums 6,5/10

Cruis'n Blast présente une formule de course d'arcade qui est excitante au début mais s'use rapidement en raison de son manque de défi ou de son besoin de "skill". Cela étant dit, cela peut toujours être agréable pour quelques tours divertissant de course à l'ancienne avec des amis.

Cruis’n Blast is the most thrilling racing experience on Switch and the best arcade racer in years. It plays like a dream and offers up more control options than most arcade racers on the console. Its diverse lineup of vehicles, tracks and various track-related setpieces are tremendous and keep the player engaged from beginning to end. Other than the lack of online multiplayer, it’s hard to find something missing from the overall presentation given what the game is trying to be. The sound design is fantastic as well — with a fun soundtrack that’s breezy and easy on the ears.Cruis’n Blast is as arcade-y as an arcade racer can be. It has the high thrills and high stakes that are so over the top, but that’s the charm of the Cruis’n series. It doesn’t require so much setup to just get a few races in. If you are itching for wild thrills and quick rides, this is the perfect pickup.I absolutely do miss those days. I can’t get on with realistic racing games, so I crave a steady diet of the stuff that Cruis’n Blast gives. At the same time, I normally rented racing games on the N64 and rarely bought them. The same would have held true for Cruis’n Blast. It’s too fleeting to really grab hold of my grey matter and make a home there. I had a lot of fun while it lasted, but now it’s time to return to the beige, carefully curated modernity.Cruis'n Blast presents an arcade racing formula that's exciting at first but quickly wears thin due to its lack of challenge or need for skill. That being said, it can still be enjoyable for a few rounds of old-school racing entertainment with friends.