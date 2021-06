Gamergen 19/20

JVC 18/20

Millenium 90%

IGNFrance 9/10

Gamespot 9/10

GameInformer 9/10

Destructoid 9/10

JeuxActu 17/20

JVLive 17/20

Gameblog 8/10

Gamekult 7/10

Ratchet & Clank: Rift Apart est juste... parfait. Nous n'avons pas rencontré de bugs, c'est super beau, vivant et coloré, l'aventure est plaisante et séduisante, la prise en main est accessible et évolutive, les vibrations de la DualSense sont extras, le doublage est impeccable, comment ne pas se laisser tenter ?Les développeurs ont exploité à merveille la PS5 pour proposer aux joueurs une production dynamique, électrique et loufoque à la fois. N'ayons pas peur des mots, Ratchet & Clank: Rift Apart est le plus beau jeu de plateforme jamais créé à ce jour. Et si vous n'aimez pas la franchise, laissez-vous tout de même tenter, vous n'allez pas le regretter. À ne surtout pas manquer, sans l'ombre d'un doute.Il était attendu par certains comme le nouvel étalon graphique de la PlayStation 5, mais finalement, Ratchet & Clank : Rift Apart est plus que ça. Il ne réinvente pas sa propre licence, certes, mais il en est incontestablement l’épisode le plus abouti. Fonçant à un rythme effréné à travers toute la galaxie, Rift Apart impressionne et engage le joueur tout du long. Sa mise en scène de haute volée et ses affrontements qui gagnent en panache, notamment grâce à la DualSense, parviendront à séduire même les plus réfractaires à la série. Drôle, merveilleusement animé, sublime et impossible à quitter une fois embarqué dans l'aventure, Ratchet & Clank : Rift Apart propose exactement ce pour quoi on l’attendait : Une virée spatiale réjouissante à travers les dimensions, adaptée à toute la famille.C'est indéniable, Insomniac Games est un studio qui possède des développeurs de talent et ce Ratchet & Clank : A Rift Apart nous le prouve tout du long. On peut regretter une durée de vie un peu légère et un système de failles qui se veut plus timide que ce qui a été annoncé. Il est malgré tout difficile de nier que le rendu final est époustouflant et que le jeu n'aurait pas du tout la même saveur sur PS4, ce qui explique son exclusivité sur PS5. Cette impression de jouer à un jeu d'une qualité digne d'un film d'animation des studios Pixar (voire mieux), avec autant de générosité dans son gameplay et son contenu, couplé à l'ajout de nouveaux personnages riches et travaillés, propulse le titre au niveau des jeux incontournables sur PlayStation 5 et comme l'un des piliers du genre shooter-platformer.Ratchet & Clank Rift Apart à des petits défauts disséminés çà et là, c'est évident. Cependant, manette en main, ceux-ci sont vite oubliés au profit d’un pur plaisir de jeu. Amoureux de la licence ou nouveau venu en quête d’une aventure colorée et fun à jouer, le jeu est fait pour vous. Le titre est un pur délice de mise en scène et au gameplay solide sans être révolutionnaire. S’il n’est pas LA claque « next gen » et questionne même sur son optimisation, le jeu nous donne un aperçu des capacités de la nouvelle Playstation pour les titres à venir, et les suites des aventures de nos lombax adorés. Rift Apart est un excellent jeu et un must have pour les joueurs PS5.Ratchet & Clank: Rift Apart is flashy and technically impressive without feeling self-important. It's just as silly, sweet, and earnest as the Ratchet & Clank series tends to be, while the new generation of hardware makes this entry look and play better than ever. Like the heroes and villains and their dimensional counterparts, this one may appear different or carry itself with a new accent, but there's an underlying truth to the person underneath. At its core, it's still your trusty old pals on another grand space adventure. That's what's important.I had a smile on my face most of the way through Ratchet & Clank: Rift Apart. It’s a great continuation of the series that is just a joy to play. It steals your eye with its stunning vistas, makes you care about the characters, and is loaded to the hilt with fan service (especially in the alternate dimension and a weapon you have to assemble). Insomniac clearly had a blast working on this game and leaves us with a tease for an even bigger adventure right before the credits roll.Ratchet & Clank: Rift Apart isn't afraid to revel in its mascot-platformer roots, but it manages to knock so many of its competitors completely out of the water.On l’espérait en tant que tel et il n’a pas déçu : Ratchet & Clank Rift Apart fait état d’une véritable expérience next-gen, exploitant les nombreuses capacités de la PlayStation 5 avec brio. Épaulé d’une direction artistique pointue, nous avons là une vitrine technique réellement impressionnante sur plus d’un point, prouvant une nouvelle fois que la DualSense dispose d’un potentiel qui peut changer bien des choses. Pour autant, l’aventure n’est pas parfaite : son contenu tout de même maigrichon (surtout pour son prix) et ses quelques écueils nous rappellent qu’au-delà de sa plastique irréprochable et ses sensations de jeu remarquables, Rift Apart est encore loin des ambitions d’un A Crack in Time, pour ne citer que lui. Qu’importe, Insomniac Games a ici mis les bouchées doubles pour établir un jeu d’action tonitruant et, de loin, il est celui qui propose le meilleur feeling, manette en main, de toute la saga. Un hit PS5 assuré et une nouvelle valeur sûre, soyez-en certains.Ratchet & Clank: Rift Apart est un formidable porte-étendard pour la PlayStation 5 et un épisode à ne manquer sous aucun prétexte. Un opus qui profite de toutes les capacités techniques de la dernière née de Sony pour se sublimer en utilisant avec justesse la DualSense pour donner de la profondeur à son gameplay, et d'un contexte dimensionnel qui s'avère être une très belle trouvaille qui permet d'articuler l'ensemble de manière naturelle. Pour autant, le titre ne révolutionne pas la formule et aurait pu faire un sans faute en apportant un peu plus de fraîcheur et de nouveautés.Avec Ratchet & Clank Rift Apart, Insomniac parvient à maintenir sa série fétiche au niveau, et même lui faire prendre un peu de hauteur. En conjuguant le grand spectacle tape à l'oeil avec une narration qui s'aventure sur des terres plus intimes et fondamentales, cet opus nouvelle génération se savoure avec toujours autant d'appétit, en profitant de ses missions bien calibrées pour varier les environnements et nous faire oublier que les temps de chargement ont un jour entravé notre progression. Sans être particulièrement révolutionnaire, Rift Apart nous rappelle pourquoi la série continue d'exister génération après génération, et offrira à tous ses fidèles un feu d'artifice aux couleurs éclatantes et aux formes variées. Quel dommage que les traditionnels bugs de collision lui collent au doigt comme le sparadrap du Capitaine Haddock, car ils sont nombreux, et cassent parfois le level design. Qu'importe : pour découvrir l'histoire de Rivet, botter les fesses de deux grands méchants et profiter d'un épisode plus profond qu'à l'accoutumée, on fera aisément avec.Quelques années d'attente auront suffi à remettre la licence des Ratchet & Clank sur le devant de la scène, pour redevenir une vitrine technologique pour Sony. Les innovations de gameplay tirant profit de la PlayStation 5 suffisent-elles pour autant à en faire un titre incontournable ? Si les fans de longue date seront d'abord ravis de retrouver les deux héros qui ont bercé leur enfance (voire leur adolescence) dans Rift Apart, ils resteront un peu sur leur faim une fois l'aventure bouclée : le dépaysement et les décrochages de mâchoires sont là, mais clairement pas en nombre suffisant, et le dernier titre d'Insomniac Games peine à faire preuve d'originalité une fois qu'on en gratte un peu la surface. Le côté convenu de son scénario, noyé dans des dialogues de remplissage, mêlé à un gameplay solide mais qui ne va pas plus loin que nécessaire, entachent un peu le beau tableau porté par une direction artistique de toute beauté et des graphismes flamboyants. Si l'on a du mal à lâcher la manette avec de beaux moments à la clé, on espérait que cet épisode sorte un peu des sentiers battus après cinq années d'absence. En attendant de voir ce que proposera la suite, ce portail dimensionnel nous renvoie à des zones bien trop familières.