"De nouvelles capacités permettent à Ratchet de traverser les dimensions à l'aide de Rift Tethers et de les combiner avec une série de mouvements de retour éprouvés pour créer un ensemble de mouvements qui donne une impression de puissance et d'expression", dit-il à propos de votre capacité à traverser les espaces de combat en un instant grâce à des portails dimensionnels qui jonchent les espaces de combat.

"Le mouvement classique de Ratchet est plus rapide et plus réactif, avec des transitions plus rapides et plus fluides d'un mouvement à l'autre, ce qui donne à Ratchet une sensation d'agilité plus grande que jamais. Notre ensemble de mouvements de traversée nous permet de créer des défis de traversée qui vous permettent de mélanger les mouvements en une chaîne satisfaisante, et permet aux joueurs d'être plus créatifs dans leur façon de se déplacer sur le champ de bataille pour déjouer les ennemis".



Rift Apart est conçu comme une célébration des jeux Ratchet & Clank qui l'ont précédé. Mais c'est aussi un aperçu de l'avenir d'Insomniac, suite à son acquisition par Sony Interactive Entertainment. Smith affirme que le studio essaie de satisfaire plus de joueurs que jamais auparavant, notant que si vous n'avez jamais joué à un jeu Ratchet & Clank auparavant, celui-ci est excellent pour commencer, car l'aventure est un scénario autonome. Néanmoins, les fans de longue date de la série trouveront des liens plus profonds avec les jeux précédents.