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mais putain ça le fait déjà plus que la majeure partie de l'après Endgame.
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posted the 07/20/2026 at 01:05 PM by
shanks
comments (
70
)
gasmok2
posted
the 07/20/2026 at 01:08 PM
Peut-être enfin un bon film MARVEL depuis Endgame
yanssou
posted
the 07/20/2026 at 01:12 PM
ça a changé Marvel
stardustx
posted
the 07/20/2026 at 01:18 PM
antman, namor, black panther girl, le faucon... pardon captain america, la black widow naine, pedro pascal, tous ces personnages au charisme négatif, ça donne tellement envie... bon au moins ils ont pas osé mettre riri dans leur bande annonce
ils auraient peut être mieux fait de faire un film x-men directement vu que je suppose que c'est leur présence qui excite un peu les gens
yanssou
posted
the 07/20/2026 at 01:18 PM
Avengers days of futur past version perso secondaire sans charisme, ça en jette.
22
posted
the 07/20/2026 at 01:20 PM
Mmmm...oui c'est clairement la suite de Endgame, avec toutes les merdes qu'ils ont pondu après, ils font un classique: faire du neuf avec du vieux.
Mais bon, persso même si ils veulent revenir en arrière, Marvel c'est fini. Il faut laisser le nom dormir au moins 5 ans avant de revoir l'intérêt du publique comme avant.
stardustx
posted
the 07/20/2026 at 01:21 PM
Bordel la scène ou ils sont tous alignés en train d'écouter Thor j'ai l'impression de regarder le rayon frigidaires d'un magasin d'électro ménager
shinz0
posted
the 07/20/2026 at 01:22 PM
Le marketing : "le film sera différent des autres films", venez au cinéma
pharrell
posted
the 07/20/2026 at 01:26 PM
Mouarf... Je sais pas si c'est l'âge ou quoi mais les films full CGI filmé sur fond vert j'y arrive plus... C'est plus pour moi...
On dirait un jeu video...
Tant mieux si ça convient aux fans de Marvel, perso j'ai quitté le bateau il y a longtemps.
kali
posted
the 07/20/2026 at 01:29 PM
UNPOPULAR OPINION. Tellement ras-le-bol de tout ce fan service avec le retour d'anciennes gloires de la FOX de surcroît. Ça rend le truc tellement ringard. J'attend du sang neuf avec des nouveaux persos.
J'ai qu'une envie que ces films assument de faire mourir leurs personnages une bonne fois pour toute. Et que ça dégage les persos OSEF à la Shuri. Mais je rêve, évidemment.
shining
posted
the 07/20/2026 at 01:29 PM
zero hyper puis la scène ultra mal faite de thor vs doom ces abusé de faire de la cgy aussi moche , alors que la même scène avec thanos avais plus de classe ...
altendorf
posted
the 07/20/2026 at 01:31 PM
Si seulement le MCU pouvait se casser la gueule pour de bon. J'ai jamais été hypé. Bordel qu'est ce que c'est de la merde
e3ologue
posted
the 07/20/2026 at 01:31 PM
Bof, c'est random comme jamais, c'est juste du fan service sur du fan service. J'ai zappé pas mal de films et énormément de séries et pourtant j'ai l'impression de n'avoir rien raté.
deathegg
posted
the 07/20/2026 at 01:31 PM
c'est juste magique comme tout le monde reproche un manque d'originalité alors qu'ils sortent les mêmes arguments de vieux cons....
bennj
posted
the 07/20/2026 at 01:35 PM
Seul passages cool celui de Cyclope et des X-Men. Le reste cest tellement du vu, revu et archivu (tu me diras les X-Men aussi du coup
). Et le méchant il est trop fort regardez il bloque l'attaque de Thor avec un doigt. Bref cest du Avengers dun Hollywood qui vit dans le passé.
deathegg
comment ca ? Tu peux pas dire que cest hyper orignal tout de meme. On dirait juste un album panini Avengers
shanks
posted
the 07/20/2026 at 01:39 PM
bennj
Le seul but de la hache arrété avec un doigt, c'est montrer la différence de puissance avec Thanos qui s'était fait "shoot" pour la même attaque.
Oui, c'est classique mais c'est le genre de séquence limite obligatoire aux yeux du grand public pour l'échelle de puissance (même dans le manga shonen par exemple), de la même façon que l'intro d'Infinity War, c'est Thanos qui défonce Hulk.
Au moins, ça tombe pas dans le même piège que Kang, le "nouveau grand méchant" dont le seul fait d'armes à l'écran, c'est d'avoir été battu par Ant-Man
et à l'époque, c'était encore censé être le BIG VILAIN avant que tout ne soit balancé à la poubelle
shinz0
posted
the 07/20/2026 at 01:40 PM
Le 16 décembre pour moi ça sera Dune part 3
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 01:45 PM
Popopoooooo
amario
posted
the 07/20/2026 at 01:54 PM
J'apprécie ce que je vois. Et j'avais peur que ShangShi soit au abonnés absents
victornewman
posted
the 07/20/2026 at 01:55 PM
shanks
VF, si tu la veux :
https://www.youtube.com/watch?v=pXeJFY_Kjys
adamjensen
posted
the 07/20/2026 at 02:00 PM
Mouais bof.
Au moins on a la date.
On verra avec la prochaine bande annonce ce que ca donne.
deathegg
posted
the 07/20/2026 at 02:00 PM
bennj
Ha je dis pas que ce sera incroyable d'original, le film de l'année, toussa ma bite hein? Mais bordel, je vois tout le temps les mêmes commentaires : "c'est pas original" "j'aime pas la CGI" "fanservice" et compagnie......Comme si les gens se doutaient pas qu'un film MCU avengers qui doit sauver le MCU fassent du fanservice et soit en CGI en adaptant du comic.... c'est comme si a chaque bande annonce, on decouvrait que le MCU c'est du divertissement grand public. Moi ca me fatigue à chaque fois de voir un défilement de commentaires de gens qui aime pas dirent qu'ils aiment pas.
mrponey
posted
the 07/20/2026 at 02:13 PM
J'avais abandonne les Marvel depuis End game mais je suis chaud pour celui la.
J'espère qu'il y pas des films qui faut voir pour tout comprendre.
aozora78
posted
the 07/20/2026 at 02:13 PM
En dehors de Thor et Loki, le reste des personnages c'est zéro hype pour moi.
J'adore Steve Rogers mais pour moi son arc narratif a été conclus magnifiquement bien dans Endgame.
C'est dans Secret Wars qu'il y aura surement mes personnages préférés restant.
Spider-man, Jean Grey, Banner, Doctor Strange, Deadpool, Wolverine, Daredevil, Punisher, She-Hulk, Star-Lord et les Guardiens...
Si il y a eu Hawkeye et Blackwidow dans Infinity War et Endgame, je ne vois pas pourquoi The Punisher et Daredevil n'auraient pas leur place.
Et je sais que les gens déteste She-Hulk à cause de l'ignoble série mais j'adore le personnage et il a un vrai potentiel... surtout avec Deadpool lol.
deathegg
posted
the 07/20/2026 at 02:20 PM
Un truc qui me fait rire d'ailleurs : dans le discours de thor, t'as l'impression qu'ils disent texto "y a que les seconds couteaux qui restent et ce sera pas suffisant pour battre Doctor Doom".
Doom va être littéralement le fossoyeur et faire le ménage pour tout les personnages osef que Marvel a inséré pour gonfler le contenu xD
shanks
posted
the 07/20/2026 at 02:23 PM
mrponey
Tu materas une vidéo Youtube résumé, je pense que ça suffira.
Mais oui, y a un paquet de films et séries pour se remettre à jour, pas tous heureusement, mais de ce qu'on voit :
- Shang-Chi
- Thunderbolts
- 4 Fantastiques
- Thor 4, Black Panther 2 & Ant-Man 3 (regarde vraiment des résumés pour eux
)
- Loki S1 & S2
Le reste est clairement dispensable.
ça risque d'être une autre affaire pour Secret Wars en revanche.
fan2jeux
posted
the 07/20/2026 at 02:29 PM
J aime bien
narphe1
posted
the 07/20/2026 at 02:34 PM
On nous ressert la même sauce que endgame/infinity war , "il nous faudra un miracle bla bla bla" On fais revenir Steve rogers , bref c'est la foire au caméos pour au final très peu de développement de personnages ! On espère le gros four pour qu'on puisse enfin passer à autres chose !
tynokarts
posted
the 07/20/2026 at 02:35 PM
J’espère que le trailer sera présenté en bande annonce pour le retour de Peter le 29 juillet.
Pas de Captain Marvel, Docteur Strange… pour le moment, c’est bizarre.
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 02:56 PM
gasmok2
yen a eus plein des bons Marvel depuis Endgame.
Faut arrêter d’être autant dans l’abus hein. Il y a eus autant de merde avant que après Endgame.
gasmok2
posted
the 07/20/2026 at 03:02 PM
ratchet
Honnêtement ça a été quoi les bons Marvel depuis Endgame?
mrvince
posted
the 07/20/2026 at 03:05 PM
Ca excite encore quelqu'un un film Marvel ? c'est fou... C'est le 1000 eme. Toujours pareil. La en plus ils font revenir les vielles gloires car l'univers floppe depuis quelques années. C'est dur.
magneto860
posted
the 07/20/2026 at 03:08 PM
Au contraire, je trouve que ce premier trailer dévoile énormément de choses : une partie des avengers qui rempilent, les new avengers, les quatre fantastiques, le Wakanda, une baston contre les x-men de Magneto (Mystique, Gambit ...) + Namor, le retour du Cap, ENFIN shang shi (à défaut des autres sorti en films ou séries), Loki et le fait que ça parlera de timelines, un grand garçon que je connais pas mais qui pourrait être Franklin ...
Je ne doute pas que le deuxième trailer mettra en scène un tas d'autres personnages (Hulk, Spidey, Dr Strange ... suivant la conclusion de Spider-Man 4). Idem pour le troisième trailer (les trois de Ms Marvel, Star Lord, Iron Heart...). Le risque restant comme d'hab qu'on ait compris l'histoire et/ou les possibles surprises avant d'aller voir le film.
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 03:11 PM
gasmok2
Ceux qui n’ont pas à rougir par rapport aux 3 premières phases: Shang-Chi, Strange 2, Éternels, Thunderbolt, Gardiens 3 en vraiment très sympa, le reste il y a un paquet d’équivalent.
C’est plus au niveau des séries où on a eus des chiasses comme She Hulk et Secret Invasion en film Thor 4 et Captain 4 sont des catastrophes mais il y a eus des gros raté dans les premières phases également.
Pareil niveau série on a eus du lourd avec Wandavision, Loki, et quelques autres.
Et Spiderman 4 a l’air très prometteur également!
wanda
posted
the 07/20/2026 at 03:15 PM
Et, ce trailer vous émoustille vraiment ?
Ca part une fois de plus sur du fan-service featuring vomi numérique à tous les plans, avec des persos toujours aussi vides et caricaturaux.
J'avais du mal à rester client des films marvel déjà bien avant End-game. Mais alors là, c'est le OSEF le plus total.
ratchet
yen a eus plein des bons Marvel depuis Endgame.
Lesquels ?
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 03:16 PM
wanda
j’ai littéralement répondu au dessus lol
gasmok2
posted
the 07/20/2026 at 03:17 PM
ratchet
Bon on va essayer de faire les choses proprement
Shang-Chi
- oubliable
Strange 2
- OK pour celui-là Sam Raimi à la réal.
Les Eternels
- nul (d'ailleurs les Celestes, ça en est où? Il y a des statues géantes qui sortent de la mer mais ça ne choque personne....
Thunderbolts
- nul alors que j'avais de l'espoir en voyant le machant Sentry (et ils en ont fait de la merde).
Wandavision
et la première saison de
Loki
d'accord, mais tout le reste c'est dans la poubelle jaune.
shanks
posted
the 07/20/2026 at 03:19 PM
gasmok2
Pour te répondre sans entrer dans le débat, les statues et les conséquences politiques (ressources & co) sont évoquées dans Captain 4.
edarn
posted
the 07/20/2026 at 03:24 PM
ratchet
T'es bon public.
A part pour Guardians 3... Ce que tu cites est plutôt moyen, en étant large, selon mon point de vue.
micheljackson
posted
the 07/20/2026 at 03:32 PM
Le précédent c'est celui où Thanos tue tout le monde, c'est ça ?
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 03:34 PM
gasmok2
Shang-Chi oubliable ? Bah oui exact comme 80% des projets pre-Endgame si on suis votre logique.
Pour Éternels les conséquences sont dans le mauvais Captain America 4, mais la par contre si ce n’est pas traités après ce n’est pas la faute du film en lui-même mais du suivi derrière.
Niveau projets c’est équivalent par contre oui clairement ils sont partis dans trop de direction en perdant justement cette connectivité qui était le point fort des premières phases.
Mais en terme de projet c’est assez équivalent voir mieux.
edarn
bah quand tu prends les premiers films du MCU c’est pareil hein. Les 2 premiers Thor sont moyens, Iron Man 2 pareil, les 2 Antman j’en parle même pas, Spiderman 1 euhhh voilà quoi.
Donc pas d’accord avec vous.
edarn
posted
the 07/20/2026 at 03:45 PM
ratchet
Perso, avant endgame il y a eu plus de bons films que de moyens...
Après endgame, c'est l'inverse.
magneto860
posted
the 07/20/2026 at 03:45 PM
micheljackson
Dans le 3 (Infinity War) Thanos tue tout le monde.
Dans le 4 on joue avec les timelines et on refait le film.
Dans le 5 (dans quatre mois et quelques) on rejoue avec les timelines mais comme Kang n'est plus dispo comme prévu, on aura une baston Tony Doom Stark - Steve Rodgers à la place, et Tony gagne à la fin.
Dans le 6 Tony met en place un tournoi de super-héros + vilains, ils se tapent tous sur la figure et à la fin Tony-Doom est battu.
zboubi480
posted
the 07/20/2026 at 03:48 PM
Putain y'a tout le monde
magneto860
posted
the 07/20/2026 at 03:49 PM
Je trouve aussi. Après Endgame je garde Spiderman 3 et les Gardiens 3.
Les autres j'ai pas pris les dvds, même à 8 euros, alors que j'ai tout jusqu'à Endgame.
Strange 2 n'est pas mauvais mais il s'appuie sur Wanda Vision, et les séries Disney sont pour moi quasi toutes à jeter (ils ont reboot Daredevil en faisant une continuité donc j'ai pas le droit de dire toutes).
zanpa
posted
the 07/20/2026 at 03:49 PM
Bof le casting pour l’instant c’est pas ouf … on se mange encore les « heros » sans charisme du post endgame …
tripy73
posted
the 07/20/2026 at 03:52 PM
Ronfle... Zéro hype pour les productions de ce genre, à voir si ça permet au moins de passer le temps quand on rien d'autre à faire.
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 03:54 PM
edarn
bah après il y a plus de projets aussi dans la saga du Multivers que la première saga. Proportionnellement c’est plus ou moins pareil sauf que les merdes sont quasiment sorties toutes à la suite pour la saga du Multivers (la période Thor 4 a Antman 3 ont a déguster
) mais en dehors c’est franchement pareil voir mieux.
edarn
posted
the 07/20/2026 at 04:09 PM
Fin, ce premier trailer reste timide... il est plus là pour placer les têtes d'affiche.
Est-ce Thor ou Captain America qui va lead la team? Et je parle pas du Falcon with cap's shield...
J'ai beaucoup de mal avec les "nouveaux" héros comme ceux du Thunderbolts... A part Sentry... qui reste puissant, le reste...
...
C'était déjà pas crédible de voir des Hawkeye et Black Widow se fritter avec des E.T. avec des super pouvoir mais là...
A voir mais pour un premier trailer je suis pas hypé.
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 04:10 PM
edarn
les leads sont Yelena et Mister Fantastic normalement.
thelastone
posted
the 07/20/2026 at 04:25 PM
Le seul truc que j'attend c'est que le dr doom reset les avengers en les tuants un par un ..ca serait le meilleur film
edarn
posted
the 07/20/2026 at 04:38 PM
ratchet
Ah ouais... Bon, on verra bien.
micheljackson
posted
the 07/20/2026 at 04:40 PM
magneto860
Ah ok merci, j'en ai donc loupé un.
newtechnix
posted
the 07/20/2026 at 05:00 PM
et Miss Marvel ?
C'est moi ou le trio de The Marvels n'est pas présent dans la bande-annonce... va t-on avoir droit à un "en fait Avengers Doomsday se déroulait durant leur absence sur la planète Aldana (planète où l'on parle en chantant et en dansant
)"
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 05:03 PM
newtechnix
il y a plein de surprise niveau casting pour Doomsday et Secret Wars. Monica aura un rôle d’après les leaks ne t’inquiète pas
newtechnix
posted
the 07/20/2026 at 05:07 PM
ratchet
ouf se passer des éléments humoristiques moteurs de la franchise Marvel aurait été une grossière erreur
newtechnix
posted
the 07/20/2026 at 05:11 PM
En tout cas on est impatient de la scène où Faucon dans son costume ridicule (vu dans captain america 4) va devoir rendre le bouclier, rien que cela va remplir les salles
tynokarts
posted
the 07/20/2026 at 05:15 PM
Dans ce traiter, je ressens plus le côté Marvel que le coté Disney, c’est très encourageant
maxx
posted
the 07/20/2026 at 05:16 PM
Mouais alors vraiment ça m'a pas donné envie... L'affiche est classe mais le trailer... A part enchaîner pleins de persos je vous vraiment pas ce qui donne envie. A voir le film final bien sûr mais ce genre de trailer produit rien du tout chez moi. D'ailleurs a un moment faudrait qu'Hollywood arrive à faire des trailer différents.
Le seul film Marvel que je retiens c'est The Eternals. Beaucoup n'ont pas aimé mais pour moi c'est le seul qui apportait quelque chose. Puis il avait de vraies qualités cinématographiques. J'ai aussi beaucoup aimé Wanda qui avait vraiment quelque chose de spécial a proposer et Docteur Strange 2. Après j'ai pas tout vu post endgame tellement y avait pleins de projets qui donnaient pas envie. Là je repense a Thor 4 qui est vraiment une cata, 4 fantastique tellement mid, spiderman 3 pas terrible une fois le kiffe des 3 acteurs passé.
Bref, compliqué le MCU...
ravyxxs
posted
the 07/20/2026 at 05:22 PM
Faut que DOOM fasse des dégâts, et je parle de deux ou trois morts qui pèse, et pas d'ambiance, on vous fait revenir avec une pierre magique. Ca doit être sombre pour vraiment être marquant comme un classique. Pas d'ambiance Disney, et on le bat avec le pouvoir de l'amour sinon comme
altendorf
je dirais fuck à tout jamais !!
newtechnix
posted
the 07/20/2026 at 05:25 PM
maxx
"Mouais alors vraiment ça m'a pas donné envie... L'affiche est classe mais le trailer... A part enchaîner pleins de persos je vous vraiment pas ce qui donne envie. A voir le film final bien sûr mais ce genre de trailer produit rien du tout chez moi."
perso j'ai trouvé mouais...et dans ce que tu dis c'est un ressentis général en fait...les gens en général sont fatigués.
Y'a plus que Spiderman qui en visant que les jeunes arrivent à s'en sortir tranquille...les dernières années Dinsey a fait fort en proposant de la merde avec Star Wars et les différents films post-Endgame (et en core cela avait commencé un peu avant Endgame)...et si on rajoute l'ancien DCU (et le novueau qui vole pas haut) et les films de Sony (mobius, madame web, venom 2, venom 3 etc)...en fait on devrait aujourd'hui payer les gens pour revenir en salle.
ou au moin soffrir le coca et le pop-corn aux spectateurs
Avengers c'est vraiment le dernier grand test!
C'est simple Spiderman et Batman sont les derniers super héros pouvant tranquillement sortir en salle et où le public viendra.
shinz0
posted
the 07/20/2026 at 05:32 PM
ravyxxs
"Faut que DOOM fasse des dégâts"
Mais si après c'est pour les faire ressusciter ça servira à rien
cort
posted
the 07/20/2026 at 05:40 PM
Doom qui ce pointe comme the rock pour expliquer qu’il va bouleverser l’échelle de puissance du MCU
Aucun build up, juste de l'aura farming.
newtechnix
posted
the 07/20/2026 at 05:42 PM
ravyxxs
comme ils ne doutent de rien chez Disney:
en plus il a déjà genre une bonne feuille de route concernant l'après-secret wars
“In Jonathan Hickman's 'Secret Wars' from 10 years ago, there's a nice roadmap to where we can go.” ...donc pas de reboot de l'univers Marvel pour Disney.
et apparemment une route qui se fera sans Blade:
Kevin Feige says he feels like a gigantic loser and failure for ‘BLADE’ not happening.
Ce qui fait donc très peur maintenant pour l'avenir du projet Arkane Lyon
magneto860
posted
the 07/20/2026 at 05:53 PM
newtechnix
Thor combat avec Stormbreaker dans Thor 4.
Il peut donc tout à fait laisser son Mjölnir préféré à Cap.
Le Wakanda est dans la place, ils peuvent aussi fondre un second bouclier.
Mais si je devais parier je miserais sur la première option.
ratchet
posted
the 07/20/2026 at 06:06 PM
Steve n’aura que Mjolnir comme équipement dans Doomsday. Falcon sera le Captain America dans le film.
Steve aura une bonne partie du film (voir totalement) en civil.
tab
posted
the 07/20/2026 at 06:28 PM
La hype n’est pas du tout la meme que pour infinitywar…
Les nouveaux perso ont le charisme d’une huître et faire appel aux anciens font tellement aveux d’échec…
batipou
posted
the 07/20/2026 at 06:36 PM
Cool pour ceux que ça intéresse ! J’ai arrêté les Marvel après le premier Avengers. A chaque nouvelle BA : je soufflais. Donc je passe mon tour pour ce 36e film ! Il y a tellement plus interessant à mater
bennj
posted
the 07/20/2026 at 07:01 PM
shanks
ouais enfin Thanos s'est fait "One Shot" par sa hache ok mais il n'avait plus aucune pierre, il était au bout de sa vie, il en avait plus rien à foutre de vivre, en gros il s'est juste laissé mourir car il n'avait plus l'envie.
Après là t'as un peu l'impression de voir la Team B des Avengers dans ce trailer. Et le fait que le nouveau grand méchant ne dit pas un mot ca rajoute peu être du suspense pour la suite, mais par rapport à la première apparition de Thanos dans le premier trailer de Infinity War c'est juste bof :
https://youtu.be/xq8sXtU43-8
Thanos il a été teasé à la fin Age of Ultron, et quand tu le vois dans ce trailer (celui posté au dessus) t'as pas envie de l'emmerder, il a du charisme, de la puissance, de l'empathie c'est LE méchant parfait. Là Doom's Day il a un masque et... voilà. C'est un peu léger pour introduire pour la première fois à l'écran le nouveau grand méchant ultime bla bla
ravyxxs
mais... rien que dans ce trailer ils te font revenir captain alors que le mec est censé avoir 80 piges
A un moment donné plus personne n'y croit aux morts définitives dans le MCU, surtout quand t'as des univers parallèles. Et c'est vraiment super dommage car ca casse tout l'intérêt de tuer un perso. La mort n'a plus aucun impact.
maxx
C'était pas une bombe mais j'avoue j'ai trouvé film vraiment sympa, ca changeait justement d'un Marvel classique avec tous les persos habituels vu et revus, et comme tu le dis tu sens qu'il a une vrai touche artistique derrière, t'as vraiment l'impression que Disney pour une fois n'avait pas envie d'imposer sa touche Disney à la con et bordel qu'est-ce que ca faisait du bien. Dommage qu'il n'ait pas marché, j'aurai bien aimé voir une suite.
shanks
posted
the 07/20/2026 at 07:24 PM
bennj
Je te parle de l'attaque de Thor contre Thanos à la fin de Infinity War, avant qu'il fasse le snap. "Tu aurais du viser la tête !"
Tu voyais pas le lien avec cette scène de la BA ?
bennj
posted
the 07/20/2026 at 07:41 PM
shanks
alors franchement Infinity War est sorti il y a quoi 8 ans, et je l'ai peu être revu un an après sa sortie donc non ma mémoire n'est pas aussi fraîche que la tienne visiblement
Mais oui effectivement il y a très clairement un point comparaison.
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ils auraient peut être mieux fait de faire un film x-men directement vu que je suppose que c'est leur présence qui excite un peu les gens
Mais bon, persso même si ils veulent revenir en arrière, Marvel c'est fini. Il faut laisser le nom dormir au moins 5 ans avant de revoir l'intérêt du publique comme avant.
On dirait un jeu video...
Tant mieux si ça convient aux fans de Marvel, perso j'ai quitté le bateau il y a longtemps.
J'ai qu'une envie que ces films assument de faire mourir leurs personnages une bonne fois pour toute. Et que ça dégage les persos OSEF à la Shuri. Mais je rêve, évidemment.
deathegg comment ca ? Tu peux pas dire que cest hyper orignal tout de meme. On dirait juste un album panini Avengers
Le seul but de la hache arrété avec un doigt, c'est montrer la différence de puissance avec Thanos qui s'était fait "shoot" pour la même attaque.
Oui, c'est classique mais c'est le genre de séquence limite obligatoire aux yeux du grand public pour l'échelle de puissance (même dans le manga shonen par exemple), de la même façon que l'intro d'Infinity War, c'est Thanos qui défonce Hulk.
Au moins, ça tombe pas dans le même piège que Kang, le "nouveau grand méchant" dont le seul fait d'armes à l'écran, c'est d'avoir été battu par Ant-Man et à l'époque, c'était encore censé être le BIG VILAIN avant que tout ne soit balancé à la poubelle
Au moins on a la date.
On verra avec la prochaine bande annonce ce que ca donne.
J'espère qu'il y pas des films qui faut voir pour tout comprendre.
J'adore Steve Rogers mais pour moi son arc narratif a été conclus magnifiquement bien dans Endgame.
C'est dans Secret Wars qu'il y aura surement mes personnages préférés restant.
Spider-man, Jean Grey, Banner, Doctor Strange, Deadpool, Wolverine, Daredevil, Punisher, She-Hulk, Star-Lord et les Guardiens...
Si il y a eu Hawkeye et Blackwidow dans Infinity War et Endgame, je ne vois pas pourquoi The Punisher et Daredevil n'auraient pas leur place.
Et je sais que les gens déteste She-Hulk à cause de l'ignoble série mais j'adore le personnage et il a un vrai potentiel... surtout avec Deadpool lol.
Doom va être littéralement le fossoyeur et faire le ménage pour tout les personnages osef que Marvel a inséré pour gonfler le contenu xD
Tu materas une vidéo Youtube résumé, je pense que ça suffira.
Mais oui, y a un paquet de films et séries pour se remettre à jour, pas tous heureusement, mais de ce qu'on voit :
- Shang-Chi
- Thunderbolts
- 4 Fantastiques
- Thor 4, Black Panther 2 & Ant-Man 3 (regarde vraiment des résumés pour eux )
- Loki S1 & S2
Le reste est clairement dispensable.
ça risque d'être une autre affaire pour Secret Wars en revanche.
Pas de Captain Marvel, Docteur Strange… pour le moment, c’est bizarre.
Faut arrêter d’être autant dans l’abus hein. Il y a eus autant de merde avant que après Endgame.
Honnêtement ça a été quoi les bons Marvel depuis Endgame?
Je ne doute pas que le deuxième trailer mettra en scène un tas d'autres personnages (Hulk, Spidey, Dr Strange ... suivant la conclusion de Spider-Man 4). Idem pour le troisième trailer (les trois de Ms Marvel, Star Lord, Iron Heart...). Le risque restant comme d'hab qu'on ait compris l'histoire et/ou les possibles surprises avant d'aller voir le film.
C’est plus au niveau des séries où on a eus des chiasses comme She Hulk et Secret Invasion en film Thor 4 et Captain 4 sont des catastrophes mais il y a eus des gros raté dans les premières phases également.
Pareil niveau série on a eus du lourd avec Wandavision, Loki, et quelques autres.
Et Spiderman 4 a l’air très prometteur également!
Ca part une fois de plus sur du fan-service featuring vomi numérique à tous les plans, avec des persos toujours aussi vides et caricaturaux.
J'avais du mal à rester client des films marvel déjà bien avant End-game. Mais alors là, c'est le OSEF le plus total.
ratchet yen a eus plein des bons Marvel depuis Endgame.
Lesquels ?
Bon on va essayer de faire les choses proprement
Shang-Chi - oubliable
Strange 2 - OK pour celui-là Sam Raimi à la réal.
Les Eternels - nul (d'ailleurs les Celestes, ça en est où? Il y a des statues géantes qui sortent de la mer mais ça ne choque personne....
Thunderbolts - nul alors que j'avais de l'espoir en voyant le machant Sentry (et ils en ont fait de la merde).
Wandavision et la première saison de Loki d'accord, mais tout le reste c'est dans la poubelle jaune.
Pour te répondre sans entrer dans le débat, les statues et les conséquences politiques (ressources & co) sont évoquées dans Captain 4.
T'es bon public.
A part pour Guardians 3... Ce que tu cites est plutôt moyen, en étant large, selon mon point de vue.
Pour Éternels les conséquences sont dans le mauvais Captain America 4, mais la par contre si ce n’est pas traités après ce n’est pas la faute du film en lui-même mais du suivi derrière.
Niveau projets c’est équivalent par contre oui clairement ils sont partis dans trop de direction en perdant justement cette connectivité qui était le point fort des premières phases.
Mais en terme de projet c’est assez équivalent voir mieux.
edarn bah quand tu prends les premiers films du MCU c’est pareil hein. Les 2 premiers Thor sont moyens, Iron Man 2 pareil, les 2 Antman j’en parle même pas, Spiderman 1 euhhh voilà quoi.
Donc pas d’accord avec vous.
Perso, avant endgame il y a eu plus de bons films que de moyens...
Après endgame, c'est l'inverse.
Dans le 4 on joue avec les timelines et on refait le film.
Dans le 5 (dans quatre mois et quelques) on rejoue avec les timelines mais comme Kang n'est plus dispo comme prévu, on aura une baston Tony Doom Stark - Steve Rodgers à la place, et Tony gagne à la fin.
Dans le 6 Tony met en place un tournoi de super-héros + vilains, ils se tapent tous sur la figure et à la fin Tony-Doom est battu.
Les autres j'ai pas pris les dvds, même à 8 euros, alors que j'ai tout jusqu'à Endgame.
Strange 2 n'est pas mauvais mais il s'appuie sur Wanda Vision, et les séries Disney sont pour moi quasi toutes à jeter (ils ont reboot Daredevil en faisant une continuité donc j'ai pas le droit de dire toutes).
Est-ce Thor ou Captain America qui va lead la team? Et je parle pas du Falcon with cap's shield...
J'ai beaucoup de mal avec les "nouveaux" héros comme ceux du Thunderbolts... A part Sentry... qui reste puissant, le reste... ...
C'était déjà pas crédible de voir des Hawkeye et Black Widow se fritter avec des E.T. avec des super pouvoir mais là...
A voir mais pour un premier trailer je suis pas hypé.
Ah ouais... Bon, on verra bien.
Ah ok merci, j'en ai donc loupé un.
C'est moi ou le trio de The Marvels n'est pas présent dans la bande-annonce... va t-on avoir droit à un "en fait Avengers Doomsday se déroulait durant leur absence sur la planète Aldana (planète où l'on parle en chantant et en dansant )"
Le seul film Marvel que je retiens c'est The Eternals. Beaucoup n'ont pas aimé mais pour moi c'est le seul qui apportait quelque chose. Puis il avait de vraies qualités cinématographiques. J'ai aussi beaucoup aimé Wanda qui avait vraiment quelque chose de spécial a proposer et Docteur Strange 2. Après j'ai pas tout vu post endgame tellement y avait pleins de projets qui donnaient pas envie. Là je repense a Thor 4 qui est vraiment une cata, 4 fantastique tellement mid, spiderman 3 pas terrible une fois le kiffe des 3 acteurs passé.
Bref, compliqué le MCU...
perso j'ai trouvé mouais...et dans ce que tu dis c'est un ressentis général en fait...les gens en général sont fatigués.
Y'a plus que Spiderman qui en visant que les jeunes arrivent à s'en sortir tranquille...les dernières années Dinsey a fait fort en proposant de la merde avec Star Wars et les différents films post-Endgame (et en core cela avait commencé un peu avant Endgame)...et si on rajoute l'ancien DCU (et le novueau qui vole pas haut) et les films de Sony (mobius, madame web, venom 2, venom 3 etc)...en fait on devrait aujourd'hui payer les gens pour revenir en salle. ou au moin soffrir le coca et le pop-corn aux spectateurs
Avengers c'est vraiment le dernier grand test!
C'est simple Spiderman et Batman sont les derniers super héros pouvant tranquillement sortir en salle et où le public viendra.
Mais si après c'est pour les faire ressusciter ça servira à rien
Aucun build up, juste de l'aura farming.
en plus il a déjà genre une bonne feuille de route concernant l'après-secret wars
“In Jonathan Hickman's 'Secret Wars' from 10 years ago, there's a nice roadmap to where we can go.” ...donc pas de reboot de l'univers Marvel pour Disney.
et apparemment une route qui se fera sans Blade:
Kevin Feige says he feels like a gigantic loser and failure for ‘BLADE’ not happening.
Ce qui fait donc très peur maintenant pour l'avenir du projet Arkane Lyon
Il peut donc tout à fait laisser son Mjölnir préféré à Cap.
Le Wakanda est dans la place, ils peuvent aussi fondre un second bouclier.
Mais si je devais parier je miserais sur la première option.
Steve aura une bonne partie du film (voir totalement) en civil.
Les nouveaux perso ont le charisme d’une huître et faire appel aux anciens font tellement aveux d’échec…
Après là t'as un peu l'impression de voir la Team B des Avengers dans ce trailer. Et le fait que le nouveau grand méchant ne dit pas un mot ca rajoute peu être du suspense pour la suite, mais par rapport à la première apparition de Thanos dans le premier trailer de Infinity War c'est juste bof : https://youtu.be/xq8sXtU43-8
Thanos il a été teasé à la fin Age of Ultron, et quand tu le vois dans ce trailer (celui posté au dessus) t'as pas envie de l'emmerder, il a du charisme, de la puissance, de l'empathie c'est LE méchant parfait. Là Doom's Day il a un masque et... voilà. C'est un peu léger pour introduire pour la première fois à l'écran le nouveau grand méchant ultime bla bla
ravyxxs mais... rien que dans ce trailer ils te font revenir captain alors que le mec est censé avoir 80 piges A un moment donné plus personne n'y croit aux morts définitives dans le MCU, surtout quand t'as des univers parallèles. Et c'est vraiment super dommage car ca casse tout l'intérêt de tuer un perso. La mort n'a plus aucun impact.
maxx C'était pas une bombe mais j'avoue j'ai trouvé film vraiment sympa, ca changeait justement d'un Marvel classique avec tous les persos habituels vu et revus, et comme tu le dis tu sens qu'il a une vrai touche artistique derrière, t'as vraiment l'impression que Disney pour une fois n'avait pas envie d'imposer sa touche Disney à la con et bordel qu'est-ce que ca faisait du bien. Dommage qu'il n'ait pas marché, j'aurai bien aimé voir une suite.
Je te parle de l'attaque de Thor contre Thanos à la fin de Infinity War, avant qu'il fasse le snap. "Tu aurais du viser la tête !"
Tu voyais pas le lien avec cette scène de la BA ?