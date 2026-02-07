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Jeux Vidéo
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ouroboros4
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Un élément bien souvent oublié avec le démat PlayStation
Etant donné que le full démat arrivera sur PlayStation début 2028, il y a un élément qu'il est bon de rappeler.

Sur PlayStation, si votre compte est banni, vous perdez l'accès à la totalité de votre bibliothèque de jeux, sans exception.

Et aucun remboursement ou autre n'aura lieu.
De mémoire c'est pareil chez Nintendo(et Xbox aussi il me semble).

Steam en revanche est plus souple(si par exemple vous triché dans un jeu votre accès se limite au jeu en question).
Naturellement en cas de violation grave vous perdez aussi l'accès à votre compte (et vos jeux).
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    posted the 07/02/2026 at 11:19 AM by ouroboros4
    comments (14)
    solarr posted the 07/02/2026 at 11:25 AM
    Steam serait-il souple s’il était intégré depuis sa création à une Steam Machine...
    guiguif posted the 07/02/2026 at 11:27 AM
    Etant donné que le full démat arrivera sur PlayStation début 2028

    Vu comment ils se font gangbang de partout depuis hier, de Pizza Hut en passant par KFC, je sens qu'ils vont repousser
    yurius posted the 07/02/2026 at 11:28 AM
    Dans la vie il faut toujours voir le bon côté des choses, moi personnellement depuis hier j'y vois l'aspect économique avec tous les jeux/consoles/accessoires/abonnement Playstation que je ne vais pas acheter dans les prochains mois/année mon compte en banque ne s'en portera que mieux .

    J'espère quand même que Nintendo conservera le physique du moins pour leur jeu first party , malheureusement même chez Nintendo pour les tiers c'est déjà réglé avec les GKC de merdes
    masharu posted the 07/02/2026 at 11:31 AM
    Le petit Kenpokan est demandé à l'accueil.
    ouroboros4 posted the 07/02/2026 at 11:32 AM
    masharu Pourquoi lui?
    keiku posted the 07/02/2026 at 11:32 AM
    yurius bien sur l'humain s'adapte, regarde après la crise de 83, les gens ont trouver un moyen simple de jouer sans payer, ce moyen existe toujours...
    cyr posted the 07/02/2026 at 11:33 AM
    Oui ben il y a des règles. Suffit juste de pas les enfreindre......
    riddler posted the 07/02/2026 at 11:35 AM
    Chez Xbox il rembourse un achat également pas chez Sony.
    jenicris posted the 07/02/2026 at 11:36 AM
    C'est un bon point. Le demat sur console n'a quasi que des désavantages, faut pas l'oublier
    gasmok2 posted the 07/02/2026 at 11:37 AM
    riddler Ah bon, t'es sûr de ça? (vraie question)
    masharu posted the 07/02/2026 at 11:37 AM
    ouroboros4 Son dernier message.
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 11:39 AM
    riddler effectivement sur xbox je me suis meme fait rembourser des jeux d'ouzbekistan alors meme qu'ils savent que mon compte est francais

    sinon chez xbox comme chez playstation , il y a le partage de compte et encore une fois tout ceux qui m'ont bien casser les couilles avec ca , qui se moquaient de ioop allez bien vous faire vous allez finir par utiliser a minima le partage de compte a moins d'etre incroyablement con
    vers0 posted the 07/02/2026 at 11:40 AM
    Pas oublié que sur steam tu peux demander un remboursement si un jeu te plais pas et que tu as moins de 2 h de jeu
    kenpokan posted the 07/02/2026 at 11:40 AM
    masharu Tu ne réponds pas à la question.
    Pourquoi te prendre un ban avec ton compte PSN ? Pour quelles raisons ?
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