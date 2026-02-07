Etant donné que le full démat arrivera sur PlayStation début 2028, il y a un élément qu'il est bon de rappeler.
Sur PlayStation, si votre compte est banni, vous perdez l'accès à la totalité de votre bibliothèque de jeux, sans exception.
Et aucun remboursement ou autre n'aura lieu.
De mémoire c'est pareil chez Nintendo(et Xbox aussi il me semble).
Steam en revanche est plus souple(si par exemple vous triché dans un jeu votre accès se limite au jeu en question).
Naturellement en cas de violation grave vous perdez aussi l'accès à votre compte (et vos jeux).
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posted the 07/02/2026 at 11:19 AM by ouroboros4
Vu comment ils se font gangbang de partout depuis hier, de Pizza Hut en passant par KFC, je sens qu'ils vont repousser
J'espère quand même que Nintendo conservera le physique du moins pour leur jeu first party , malheureusement même chez Nintendo pour les tiers c'est déjà réglé avec les GKC de merdes
sinon chez xbox comme chez playstation , il y a le partage de compte et encore une fois tout ceux qui m'ont bien casser les couilles avec ca , qui se moquaient de ioop allez bien vous faire vous allez finir par utiliser a minima le partage de compte a moins d'etre incroyablement con
Pourquoi te prendre un ban avec ton compte PSN ? Pour quelles raisons ?