Etant donné que le full démat arrivera sur PlayStation début 2028, il y a un élément qu'il est bon de rappeler.



Sur PlayStation, si votre compte est banni, vous perdez l'accès à la totalité de votre bibliothèque de jeux, sans exception.



Et aucun remboursement ou autre n'aura lieu.

De mémoire c'est pareil chez Nintendo(et Xbox aussi il me semble).



Steam en revanche est plus souple(si par exemple vous triché dans un jeu votre accès se limite au jeu en question).

Naturellement en cas de violation grave vous perdez aussi l'accès à votre compte (et vos jeux).