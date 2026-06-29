Jeux Video
En coup de vent, et ça vient de Polygon.
En gros :
- Les revendeurs attendaient de base GTA comme une source financière titanesque pour renflouer les caisses en fin d'année, et c'est l'inverse qui est en train de se produire.
- Les précommandes de l'édition Ultimate (99€) sont supérieures à la version standard (79€). Pas de bol, l'édition Ultimate n'est dispo qu'en démat.
- Code de téléchargement donc impossible de faire des revenus sur l'occasion et sur les garanties magasin.
- Plusieurs revendeurs attestent que des clients sur place ont finalement tourné le dos à la préco en apprenant que ce n'était qu'un code de téléchargement, pour certains "autant le prendre sur le PS Store".
- Un employé s'attendait à l'ouverture des précos à avoir 500 précommandes dans la journée. Il en a eu 5. Pour un autre, moindre, ils avaient un objectif de 200 rapidement : ils en sont actuellement à 11.
Dernier problème : GTA 6 va donc être "LE" jeu de novembre + noel, possiblement le seul achat pour certains... et les revendeurs physiques n'en verront que les miettes.
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posted the 06/29/2026 at 07:49 PM by shanks
noishe + 100
Je sens qu’il y en a beaucoup qui vont être déçus.
Je cible personne, mais soyons cohérents.
Les precommandes de GTAVI en magasin font un bidou
Ca concorde avec les precos sur amazon USA ou le jeu n'etait pas tres bien classé 24h apres la date d'ouverture
suzukube micromania offre 20 euros en Bon d'achat. Mais les autres le vendent à 60 euros. Bref ca reviens au même
Tout ce qui faisait la beauté des consoles
Prochaine etape : la location par mois... vivement!
Bah pour l'occaz on n'a plus besoin d'intermédiaire avec leboncoin et co,
quant aux bons prix, la plupart du temps quand quelqu'un annonce qu'il a trouvé un jeu pas cher, c'est chez Leclerc ou Amazon, pas chez la boutique du coin, donc bof comme argument.
Quelqu'un connait la répartition du chiffre d'affaire de GTA V physique vs demat’ ? Ou au moins la part des revenus provenant de GTA V PC (qui est quasiment full demat’ en distribution) ?
Je ne suis même pas sûr que Rockstar risque grand chose en chiffre d'affaire pur a ne pas proposer de version BluRay...
Qui sera la seule sortie physique du coup
Après GTA 6 peut, lui, tout se permettre contrairement aux autres
micheljackson editions limitées, jeux par forcement connus. Après en effet c'est pas vitale, mais quelle tristesse quand même
"la sociabilité", oh oui c'est tellement sain et enrichissant de parler à des vendeurs...
tab
"jeux pas forcément connus", tu tapes "[nom de console] + hidden gems" sur youtube ou google, tu vas trouver.
Non mais, il va falloir arrêter de prendre les vendeurs de jeux pour des philanthropes ou pour votre meilleur ami parce qu'ils vendent des choses que vous aimez, ils sont là pour faire du blé comme les autres avant tout.
Ils iront se faire foutre et n'auront pas mon argent
Les boutiques physiques c'est le choix, c'est des gens qui bossent, c'est des découvertes... Se réjouir de leur disparition ou en être totalement indifférent c'est vraiment ne pas comprendre ce qui a permis au JV de se développer
Tu ferais mieux de te trouver un trou car tu vas y rester longtemps
Tu mélanges tout toi, ça me fatigue.
Et vu qu'a cause de GTA aucun editeur ne sortira de jeu en novembre et décembre, l'evenement de fin d'année dans les boutiques ce sera Zelda
Le jeu de la décennie vs un remake sûrement fainéants connaissant Nintendo
On peut voir des phrases du genre : c'est GTA, je vais le prendre quand même etc, mais on sent que personne ne valide leur coup de pute.
Le full démat va démolir cette industrie. Ils vont bien venir pleurer les éditeurs, quand 500 000 sites pirates vont émerger avec des copies de leurs jeux gratos le day one. Ils vont rien comprendre.
Je dirais que l'expérience qu'on a sur Steam est différente de la votre,sur console. Dans le sens où l'on a 2H de test pour être rembourser ou non. Dans tous les cas, tous les PC n'embarque plus de lecteur Bluray. Du coup on fait comment ? L'occasion ? Bah on l'a pas et c'est pas la fin du monde, car le jeu tu le trouve à un bon prix (Forza 6 Premium à 65-70 euros au lieu de 125 euros par exemple 4 jours avant la sortie).
On s'y habitue, notre ludothèque est sur le bureau, moins de CD dans tous les sens, et puis c'est tout, en plus d'avoir de très bonne promo...
Alors je vais pas vous mentir, GTA 5 sur PC en physique c'était magnifique, mais bon, au final on parle pas de livre, ou de musique, ni d'art en fresque, on parle pas d'un multimédia ou loisir vitale pour l'être humain, on parle pas d'une culture qui si elle s'amenuise, mais en périple l'éducation dans chaque société....nous ne sommes pas au livre Fahrenheit 421...
Le jeu vidéo c'est un passe temps, je trouve qu'il y a un foin énorme entre ce démat et physique. Vous restez surpris chaque jour, mais sur PC, on est comme ça depuis 2003-2004......
Je sais que vous êtes tous plus ou moins énerver, je comprends, mais ça serait bien aussi de ne pas dire des mensonges.
Non y a pas 500 000 sites pirates avec des copies de jeu, la seule scène c'est Voice38 et ça pirate du Denuvo aux dernières nouvelles, et pas day one. Y a de meilleurs prix ici et là, fiable et sans crainte.
Ca vous surprend car c'est nouveau pour vous, mais sur PC, donc un parc installé qui fait Playstation ET XBOX combiné, les gens tournent sur Steam sans grosse crainte.
Et je vais encourager le piratage des exclusivités PlayStation et Nintendo s'il le faut oui.
Absolument PERSONNE n'empechera Sony de vendre son futur Tlou 3 à 150€ la standard et 200€ la deluxe.
T'es pas content ? Tanpis pour toi. Car le seul moyen de l'avoir c'est sur mon store
Vraiment préparez vous.
Sur pc ya plusieurs store, le marché gris...ect
Mais console c'est plus fermé, ça va etre vraiment autre chose.