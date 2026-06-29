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GameStop : quand le messie GTA 6 va achever les revendeurs physiques
Jeux Video
En coup de vent, et ça vient de Polygon.

En gros :

- Les revendeurs attendaient de base GTA comme une source financière titanesque pour renflouer les caisses en fin d'année, et c'est l'inverse qui est en train de se produire.
- Les précommandes de l'édition Ultimate (99€) sont supérieures à la version standard (79€). Pas de bol, l'édition Ultimate n'est dispo qu'en démat.
- Code de téléchargement donc impossible de faire des revenus sur l'occasion et sur les garanties magasin.
- Plusieurs revendeurs attestent que des clients sur place ont finalement tourné le dos à la préco en apprenant que ce n'était qu'un code de téléchargement, pour certains "autant le prendre sur le PS Store".
- Un employé s'attendait à l'ouverture des précos à avoir 500 précommandes dans la journée. Il en a eu 5. Pour un autre, moindre, ils avaient un objectif de 200 rapidement : ils en sont actuellement à 11.

Dernier problème : GTA 6 va donc être "LE" jeu de novembre + noel, possiblement le seul achat pour certains... et les revendeurs physiques n'en verront que les miettes.
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    aeris201, suzukube, janolife, 5120x2880
    posted the 06/29/2026 at 07:49 PM by shanks
    comments (52)
    janolife posted the 06/29/2026 at 07:54 PM
    Triste réalité même si en France ça sera un peu différent avec les grandes surfaces qui font des promos, 60€ + bons d’achat, ça peut pousser à acheter une boîte…vide ????
    mooplol posted the 06/29/2026 at 07:56 PM
    Le fist de rockstar et take two
    noishe posted the 06/29/2026 at 07:57 PM
    Et y'en a qui se réjouissent de ça parce qu'ils ont juste la rage contre le physique (ou pire, contre les gens qui supportent le physique)
    kikoo31 posted the 06/29/2026 at 07:59 PM
    Les abrutis anti mat qui se rejouissent de la mort des revendeur

    noishe + 100
    fiveagainstone posted the 06/29/2026 at 08:00 PM
    C'est le but malheureusement.
    churos45 posted the 06/29/2026 at 08:09 PM
    j'attends les commentaires "y z'ont qu'à trouver un autre job... moi je suis full démat depuis 5 ans et je déteste le fait que les autres aient le choix de prendre du physique"
    suzukube posted the 06/29/2026 at 08:14 PM
    Apres en France, le code de téléchargement est moins cher que sur le Store. Mais aux USA, il arrive fréquemment que ce soit plus cher en magasin que sur le store (après j’avoue c’est souvent du a de fausses déclarations d'adresses dans le Delaware)
    shincloud posted the 06/29/2026 at 08:18 PM
    suzukube Oui mais le problème, c'est que le prix moins cher en France provient des boutiques en ligne ou hypermarché...
    suzukube posted the 06/29/2026 at 08:19 PM
    Si j’avais une boutique de jeux physiques aux USA, j’aurais ajouté des petits goodies, genre un porte clés et un stylo... Je pense que Micromania et Fnac en France feront cela ^^ ! Une petite plus-value pour récompenser les joueurs qui se sont déplacés et justifier le surcoût ^^ !
    suzukube posted the 06/29/2026 at 08:21 PM
    shincloud Je ne connais pas trop les prix en boutique de jeux en France mais je vois très souvent des joueurs se plaignant des prix de Micromania ici même... Pourtant j’ai l'impression qu'ils respectent bien le prix public conseillé, contrairement à la situation sur mon île
    adamjensen posted the 06/29/2026 at 08:22 PM
    N’empêche, tout ce cinéma à propos de ce jeu...
    Je sens qu’il y en a beaucoup qui vont être déçus.
    romgamer6859 posted the 06/29/2026 at 08:23 PM
    je m'en réjouis pas mais on a quand même des gens "qui font genre" alors qu'ils achètent leurs jeux à carrefour ou d'autres qui prétendent se sentir concernés parce que ça touche à leur passion, quand l'usine d'à côté ferme, bizarrement il n'y a plus personne.
    Je cible personne, mais soyons cohérents.
    zboubi480 posted the 06/29/2026 at 08:24 PM
    Un jeu de"weshwala" fait pour le public Playstation.....
    aeris201 posted the 06/29/2026 at 08:25 PM
    - Un employé s'attendait à l'ouverture des précos à avoir 500 précommandes dans la journée. Il en a eu 5. Pour un autre, moindre, ils avaient un objectif de 200 rapidement : ils en sont actuellement à 11.

    Les precommandes de GTAVI en magasin font un bidou

    Ca concorde avec les precos sur amazon USA ou le jeu n'etait pas tres bien classé 24h apres la date d'ouverture
    tab posted the 06/29/2026 at 08:25 PM
    Triste monde....
    suzukube micromania offre 20 euros en Bon d'achat. Mais les autres le vendent à 60 euros. Bref ca reviens au même
    heracles posted the 06/29/2026 at 08:27 PM
    C'est voulu.
    tab posted the 06/29/2026 at 08:27 PM
    aeris201 pourquoi reserver un code? Alors que la CB donnera la même chose le jour J?
    walterwhite posted the 06/29/2026 at 08:34 PM
    zboubi480 Xbox aimeraient bien les « weshwala», ils n’auraient pas besoin de tout fermer et virer tout le monde
    linkstar posted the 06/29/2026 at 08:34 PM
    suzukube Micromania n'a d'autre choix que de proposer les jeux au prix public conseillé. Par contre, ils offrent 5€, 10€ ou 20€ de bons d'achat sur les précommandes. En parallèle tu as les Auchan, Leclerc, Carrefour qui vendent avec 0€ de marge car ce sont des produits d'appel et tu as Amazon et Cdiscount qui s'alignent parce que c'est surement leur stratégie. Vu qu'ils ont pas de magasin, sans ça ils ne pourraient pas émerger auprès des consommateurs.
    micheljackson posted the 06/29/2026 at 08:38 PM
    Et ? S'il n'y a plus besoin de boutique physique, qu'est-ce que ça peut vous faire ? On n'est pas en train de parler d'un besoin vital.
    tab posted the 06/29/2026 at 08:45 PM
    micheljackson des prix forcement imposés par les éditeurs, des jeux forcement plus cher... aucun plan B : pret / occas
    Tout ce qui faisait la beauté des consoles
    Prochaine etape : la location par mois... vivement!
    suzukube posted the 06/29/2026 at 08:46 PM
    linkstar tab merci pour l'info mais du coup, ils margent comment ? Je vendais des jeux y’a quelques années, je ne faisais pas 20 euros de marge par jeu neuf... Bon tu me diras qu'avec le bon d'achat de 20 euros les joueurs vont revenir mais bon... ca ne me semble pas hyper sain pour eux. Mais pas le choix avec Amazon et Leclerc...
    burningcrimson posted the 06/29/2026 at 08:46 PM
    Il y aura un après GTA 6 et pas pour le meilleur...
    linkstar posted the 06/29/2026 at 08:47 PM
    suzukube On va dire que le bon d'achat Micromania fait que ça fidélise les consommateurs. Dans le pire des cas, le client revient pour acheter autre chose avec son bon d'achat, dans le meilleur des cas le client oublie de l'utiliser et pas de perte pour Micromania. Pour les Leclerc et compagnie, ils se rattrapent sur les petits pois et les boites de maïs
    gaeon posted the 06/29/2026 at 08:49 PM
    micheljackson Pas vital non mais vla la tristesse. La sociabilité, le commerce ça ne devrait pas être du passé. C'est 100 fois plus sain que le clients et commerçants se rencontrent plutôt que de tout laisser au démat et/ou que tout soit géré par des entrepots/usines de stockage et de livraisons qui ne font que créer des emplois bien merdiques et incite tjrs les gens a rester chez eux a tout faire via un smartphone.
    micheljackson posted the 06/29/2026 at 08:49 PM
    tab
    Bah pour l'occaz on n'a plus besoin d'intermédiaire avec leboncoin et co,
    quant aux bons prix, la plupart du temps quand quelqu'un annonce qu'il a trouvé un jeu pas cher, c'est chez Leclerc ou Amazon, pas chez la boutique du coin, donc bof comme argument.
    suzukube posted the 06/29/2026 at 08:50 PM
    Je me demande si les rumeurs de GTA VI à 89/99 euros n'étaient pas véridique et qu'ils ont choisi ce mode de distribution pour compenser le "manque" de l'augmentation de prix par la suppression du marché de l'occasion ?

    Quelqu'un connait la répartition du chiffre d'affaire de GTA V physique vs demat’ ? Ou au moins la part des revenus provenant de GTA V PC (qui est quasiment full demat’ en distribution) ?

    Je ne suis même pas sûr que Rockstar risque grand chose en chiffre d'affaire pur a ne pas proposer de version BluRay...
    suzukube posted the 06/29/2026 at 08:51 PM
    linkstar effectivement j’avais pas capté le nombre de client qui oublient de revenir avec leur bon d'achat avant l'expiration, c’est malin
    aeris201 posted the 06/29/2026 at 08:52 PM
    Que les revendeurs se rassurent, ils passeront un bon mois de novembre grace a Ocarina of Time

    Qui sera la seule sortie physique du coup
    tab posted the 06/29/2026 at 08:54 PM
    burningcrimson à voir, beaucoup on essayait de "couper" les occasions: la belle époque PS3 et ses codes unique pour jouer online. M$ est ses connexions obligée d'internet au moment de la XBox one.
    Après GTA 6 peut, lui, tout se permettre contrairement aux autres

    micheljackson editions limitées, jeux par forcement connus. Après en effet c'est pas vitale, mais quelle tristesse quand même
    micheljackson posted the 06/29/2026 at 08:58 PM
    gaeon
    "la sociabilité", oh oui c'est tellement sain et enrichissant de parler à des vendeurs...

    tab
    "jeux pas forcément connus", tu tapes "[nom de console] + hidden gems" sur youtube ou google, tu vas trouver.

    Non mais, il va falloir arrêter de prendre les vendeurs de jeux pour des philanthropes ou pour votre meilleur ami parce qu'ils vendent des choses que vous aimez, ils sont là pour faire du blé comme les autres avant tout.
    angelus75017 posted the 06/29/2026 at 09:00 PM
    Personnellement, pour travailler à la FNAC au rayon gaming, je confirme qu'il n'y a quasiment aucune précommande. Depuis le 25 juin, on a du en faire 3. Encore, on pourrait se dire que les gens viennent en magasin et posent la question de la réservation mais même pas. Il n'y a quasiment personne qui vient pour GTA VI, tout se fait sur les stores PS et XBOX.
    ouroboros4 posted the 06/29/2026 at 09:02 PM
    Ce sera mon jeu de fin d'année.
    Ils iront se faire foutre et n'auront pas mon argent
    noishe posted the 06/29/2026 at 09:03 PM
    micheljackson Si je suis ta logique, le jeu vidéo n'est pas un besoin vital non plus. On peut donc fermer tous les studios et arrêter de développer des jeux ?
    Les boutiques physiques c'est le choix, c'est des gens qui bossent, c'est des découvertes... Se réjouir de leur disparition ou en être totalement indifférent c'est vraiment ne pas comprendre ce qui a permis au JV de se développer
    ouroboros4 posted the 06/29/2026 at 09:03 PM
    aeris201 GTA VI va tellement tabasser Zelda tes pas prêt.
    Tu ferais mieux de te trouver un trou car tu vas y rester longtemps
    angelus75017 posted the 06/29/2026 at 09:08 PM
    Comme j'aime bien le dire, la sortie de GTA VI est un non événement pour les boutiques !
    micheljackson posted the 06/29/2026 at 09:14 PM
    noishe
    Tu mélanges tout toi, ça me fatigue.
    aeris201 posted the 06/29/2026 at 09:14 PM
    angelus75017 Tes propos sont cruels mais tres juste

    Et vu qu'a cause de GTA aucun editeur ne sortira de jeu en novembre et décembre, l'evenement de fin d'année dans les boutiques ce sera Zelda

    thorsan posted the 06/29/2026 at 09:17 PM
    Cool d'acheter du vent
    thorsan posted the 06/29/2026 at 09:18 PM
    Tellement triste ce tout démat ! Bordel
    ouroboros4 posted the 06/29/2026 at 09:19 PM
    Ya vraiment qu'un type pour croire qu'un seul jeu à de la chance.
    Le jeu de la décennie vs un remake sûrement fainéants connaissant Nintendo
    noishe posted the 06/29/2026 at 09:21 PM
    micheljackson Faut m'expliquer alors, parce que dire "qu'est-ce que ça peut vous faire" c'est sale pour les boutiques qui en ont besoin
    akinen posted the 06/29/2026 at 09:25 PM
    C’est pas le seul jeu. Y’en a un paquet d’autres
    marchand2sable posted the 06/29/2026 at 09:32 PM
    Je vois personne soutenir leur délire du bout de papier à 80 €. Personne.

    On peut voir des phrases du genre : c'est GTA, je vais le prendre quand même etc, mais on sent que personne ne valide leur coup de pute.

    Le full démat va démolir cette industrie. Ils vont bien venir pleurer les éditeurs, quand 500 000 sites pirates vont émerger avec des copies de leurs jeux gratos le day one. Ils vont rien comprendre.
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 09:33 PM
    tab thorsan noishekikoo31 Moi j'ai une question à vous posez....vous pensez que nous joueur sur PC on fait comment depuis toutes ces années ???

    Je dirais que l'expérience qu'on a sur Steam est différente de la votre,sur console. Dans le sens où l'on a 2H de test pour être rembourser ou non. Dans tous les cas, tous les PC n'embarque plus de lecteur Bluray. Du coup on fait comment ? L'occasion ? Bah on l'a pas et c'est pas la fin du monde, car le jeu tu le trouve à un bon prix (Forza 6 Premium à 65-70 euros au lieu de 125 euros par exemple 4 jours avant la sortie).

    On s'y habitue, notre ludothèque est sur le bureau, moins de CD dans tous les sens, et puis c'est tout, en plus d'avoir de très bonne promo...

    Alors je vais pas vous mentir, GTA 5 sur PC en physique c'était magnifique, mais bon, au final on parle pas de livre, ou de musique, ni d'art en fresque, on parle pas d'un multimédia ou loisir vitale pour l'être humain, on parle pas d'une culture qui si elle s'amenuise, mais en périple l'éducation dans chaque société....nous ne sommes pas au livre Fahrenheit 421...

    Le jeu vidéo c'est un passe temps, je trouve qu'il y a un foin énorme entre ce démat et physique. Vous restez surpris chaque jour, mais sur PC, on est comme ça depuis 2003-2004......
    zanpa posted the 06/29/2026 at 09:36 PM
    tous les défenseurs du physique sont en PLS ! préparez vous à n'avoir plus aucune boite et CD dans moins de 10 ans
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 09:37 PM
    marchand2sable Le full démat va démolir cette industrie. Ils vont bien venir pleurer les éditeurs, quand 500 000 sites pirates vont émerger avec des copies de leurs jeux gratos le day one. Ils vont rien comprendre.

    Je sais que vous êtes tous plus ou moins énerver, je comprends, mais ça serait bien aussi de ne pas dire des mensonges.

    Non y a pas 500 000 sites pirates avec des copies de jeu, la seule scène c'est Voice38 et ça pirate du Denuvo aux dernières nouvelles, et pas day one. Y a de meilleurs prix ici et là, fiable et sans crainte.

    Ca vous surprend car c'est nouveau pour vous, mais sur PC, donc un parc installé qui fait Playstation ET XBOX combiné, les gens tournent sur Steam sans grosse crainte.
    masharu posted the 06/29/2026 at 09:37 PM
    ravyxxs Le jeu vidéo est autant un produit culturel que ce que tu cites. Tu trouve qu'il y a du foin ? Too bad, tu vas continuer à en entendre parler, que ça te plaise ou non. Il n'y a que des connards comme aeris201 qui se marre de la situation, mais ce sont juste des connards avec qui on ne peut avoir confiance dans la vie réelle.
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 09:38 PM
    masharu Non, le jeu vidéo n'est pas aussi important que les livres, faut arrêter un moment, dose un peu l'ami. Elle est là ma comparaison.
    masharu posted the 06/29/2026 at 09:39 PM
    ravyxxs Non, t'es juste un putain de laxiste.

    Et je vais encourager le piratage des exclusivités PlayStation et Nintendo s'il le faut oui.
    malroth posted the 06/29/2026 at 09:42 PM
    zanpa par contre les pro demat c'est vous qui n'etes pas prêt quand ça sera full demat 100% sur console

    Absolument PERSONNE n'empechera Sony de vendre son futur Tlou 3 à 150€ la standard et 200€ la deluxe.

    T'es pas content ? Tanpis pour toi. Car le seul moyen de l'avoir c'est sur mon store

    Vraiment préparez vous.

    Sur pc ya plusieurs store, le marché gris...ect

    Mais console c'est plus fermé, ça va etre vraiment autre chose.
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