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En coup de vent, et ça vient de Polygon.



En gros :



- Les revendeurs attendaient de base GTA comme une source financière titanesque pour renflouer les caisses en fin d'année, et c'est l'inverse qui est en train de se produire.

- Les précommandes de l'édition Ultimate (99€) sont supérieures à la version standard (79€). Pas de bol, l'édition Ultimate n'est dispo qu'en démat.

- Code de téléchargement donc impossible de faire des revenus sur l'occasion et sur les garanties magasin.

- Plusieurs revendeurs attestent que des clients sur place ont finalement tourné le dos à la préco en apprenant que ce n'était qu'un code de téléchargement, pour certains "autant le prendre sur le PS Store".

- Un employé s'attendait à l'ouverture des précos à avoir 500 précommandes dans la journée. Il en a eu 5. Pour un autre, moindre, ils avaient un objectif de 200 rapidement : ils en sont actuellement à 11.



Dernier problème : GTA 6 va donc être "LE" jeu de novembre + noel, possiblement le seul achat pour certains... et les revendeurs physiques n'en verront que les miettes.