« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Optimisation des performances
De nouveaux objets sont obtenus après avoir terminé la première partie
Nouveau mode Confort optionnel aidant les joueurs à ne pas manquer les photos importantes
Nouveau système de sauvegarde, retrait de la sélection de chapitre classique
Les sauvegardes manuelles sont désormais disponibles à tous les Brasiers Sacrés.
Les anciennes sauvegardes de chapitres seront automatiquement converties en emplacements de sauvegarde manuelle.
Les photos, succès et enregistrements du carnet sont conservés lors d'une seconde partie
Ajout de’illustrations inédites dans le générique
Ajout d'avertissements « point de non retour » pour éviter de manquer des collectibles ou du contenu important
Autant je n’ai jamais été fan des licences Mario ou Zelda. Mais un nouveau Animal Crossing ambitieux pourrait me pousser à acheter la Switch 2.
C’est ma licence préférée chez Nintendo.