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ça se confirme pour Diablo IV avec un organisme taïwanais cette fois.-------------------------------------------------------------------------------------------Des améliorations pour OPUS : Prism Peak sur NS2Optimisation des performancesDe nouveaux objets sont obtenus après avoir terminé la première partieNouveau mode Confort optionnel aidant les joueurs à ne pas manquer les photos importantesNouveau système de sauvegarde, retrait de la sélection de chapitre classiqueLes sauvegardes manuelles sont désormais disponibles à tous les Brasiers Sacrés.Les anciennes sauvegardes de chapitres seront automatiquement converties en emplacements de sauvegarde manuelle.Les photos, succès et enregistrements du carnet sont conservés lors d'une seconde partieAjout de’illustrations inédites dans le génériqueAjout d'avertissements « point de non retour » pour éviter de manquer des collectibles ou du contenu important---------------------------------------------------------------------------------------------Format Non GKC pour ce jeu---------------------------------------------------------------------------------------------Bandai Namco = GKC