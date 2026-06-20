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nicolasgourry
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nicolasgourry > blog
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Quelques infos en vrac pour la NS2

ça se confirme pour Diablo IV avec un organisme taïwanais cette fois.



NintendoEverything

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Des améliorations pour OPUS : Prism Peak sur NS2

Optimisation des performances
De nouveaux objets sont obtenus après avoir terminé la première partie
Nouveau mode Confort optionnel aidant les joueurs à ne pas manquer les photos importantes
Nouveau système de sauvegarde, retrait de la sélection de chapitre classique
Les sauvegardes manuelles sont désormais disponibles à tous les Brasiers Sacrés.
Les anciennes sauvegardes de chapitres seront automatiquement converties en emplacements de sauvegarde manuelle.
Les photos, succès et enregistrements du carnet sont conservés lors d'une seconde partie
Ajout de’illustrations inédites dans le générique
Ajout d'avertissements « point de non retour » pour éviter de manquer des collectibles ou du contenu important

SwitchActu

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Format Non GKC pour ce jeu




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Bandai Namco = GKC

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    posted the 06/20/2026 at 09:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    solarr posted the 06/20/2026 at 09:07 PM
    Opus Prism sympa
    marcus62 posted the 06/20/2026 at 09:07 PM
    Est-ce qu’on a des informations sur un nouveau Animal Crossing ? Je ne suis pas beaucoup l’actualité Nintendo.

    Autant je n’ai jamais été fan des licences Mario ou Zelda. Mais un nouveau Animal Crossing ambitieux pourrait me pousser à acheter la Switch 2.
    C’est ma licence préférée chez Nintendo.
    escobar posted the 06/20/2026 at 09:21 PM
    marcus62 non pas de nouveau episode annoncé pour le moment mais ça 'e serais tarder
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