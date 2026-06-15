Jason Schreier a rapporté via Bloomberg que plusieurs Xbox studios, incluant Compulsion, Ninja Theory et Double Fine sont en négociations avec Xbox pour éviter une fermeture.
Les studios pourraient encore avoir la possibilité de se racheter à Xbox et de redevenir indépendants, même si de nombreux employés risquent de perdre leur emploi, ont indiqué des sources anonymes, n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès de la presse. Les employés de plusieurs studios ont été informés de la situation et autorisés à chercher un autre emploi, mais on leur a précisé que le statut des studios restait incertain.
Schreier a rajouté que ce ne sont pas les trois seuls studios Xbox menacés de fermeture, mais l'avenir de l'entreprise reste incertain. Plus d'informations à venir dans les prochains jours et semaines. On peut affirmer sans risque que le Xbox de juillet sera radicalement différente de celui de juin.
UP : Xbox va fermer Ninja Theory, le studio à l'origine de la série Hellblade, selon une source de The Verge. Les employés ont été informés de la fermeture lors d'une réunion téléphonique lundi, mais ils espèrent que le studio trouvera un repreneur.
Ils ont eu l'argent de Xbox ils se sont fait des kiffes avec les 2 merdes qu'ils ont sortie et maintenant qu'ils vont redevenir indépendant et donc avoir besoin d'argent ils vont refaire des Psychonaut.
Je le signe tout de suite que ca va arriver.
A un moment fait pas se foutre du monde
- Ninja Theory plusieurs années pour pondre un jeu Walking simulator pourrie
- Double Fine : Deux petits jeux dont je me souviens plus des noms.
- Compulsion Game : 7 ans pour pondre un jeu mid
Ils ont raison de faire le ménage, je pense que beaucoup de studios ont profité du fait qu'ils avaient carte blanche pour ne rien foutre.
Pour le coup on entend pas parlé d'Obsidian mais logique, ils ont pas chômé avec 2 jeux sympatoches sorties eux au moins.
Non
Double fine,à part Grim Fandango et Psychonauts 2, ce studio est gérer bizarrement sur les priorités...
project Mara annulé
Perfect Dark annulé
Everwild annulé
State of Decay 3 qui fait pas rêver
Blade sur le point d'être annulé ?
Halo infinite qui est un désastre total
J'en oublie d'autres
Le champ des responsabilités est simple: tous coupable même si Microsoft xbox a aussi le statut de responsable /victime.
Après certains studio ont le statut de victime aussi...on peut reparler de Redfall par exemple. Oùe le jeu n'aurait pas du sortir et à la rigueur annuler le projet plutôt si à un moment tu vois que même les employés n'y croyait plus, fallait agir plutôt et réorienté l'équipe sur un truc qui collait avec leur qualités.
C'est très compliqué tout cela, même Rare c'est pas fameux au final tant ils avaient du talent pour faire bien plus que le jeu de pirates.
Microsoft a acheté des tas de studios, et Phil Spencer a été d'une naïveté coupable en les laissant ensuite en roue libre, sans vouloir les cadrer comme il se doit.
Résultats, des années de errements, entre jeux beaux mais apéritifs et petites expériences en mode "j'ai une idée sympa mais je veux partir du taf à 16h". Sans compter tous les titres annulés après des années de development hell.
Comment des titres comme State of Decay 2, Bleeding Edge, Redfall, Awoved ou les innombrables essais de Double Fine pouvaient prétendre une seule seconde representer le standing de Microsoft ?
Bref la remise en ordre est saignante, elle l'aurait moins été si pratiquée plus tôt.
Sony a bien fermé Bluepoint Games qui était un tres bon studio non ?....
PS : Putain Gears of War E-day est vendu 69,99€ ?? Microsort revient aux anciens prix ? :
A un moment tu gères mieux les studios que tu achètes.