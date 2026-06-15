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Bloomberg rapporte que plusieurs studios Xbox, dont Compulsion, Ninja Theory et Double Fine, sont en négociations avec Xbox pour tenter d'éviter leur fermeture UP : Xbox ferme Ninja Theory


Jason Schreier a rapporté via Bloomberg que plusieurs Xbox studios, incluant Compulsion, Ninja Theory et Double Fine sont en négociations avec Xbox pour éviter une fermeture.

Les studios pourraient encore avoir la possibilité de se racheter à Xbox et de redevenir indépendants, même si de nombreux employés risquent de perdre leur emploi, ont indiqué des sources anonymes, n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès de la presse. Les employés de plusieurs studios ont été informés de la situation et autorisés à chercher un autre emploi, mais on leur a précisé que le statut des studios restait incertain.

Schreier a rajouté que ce ne sont pas les trois seuls studios Xbox menacés de fermeture, mais l'avenir de l'entreprise reste incertain. Plus d'informations à venir dans les prochains jours et semaines. On peut affirmer sans risque que le Xbox de juillet sera radicalement différente de celui de juin.

UP : Xbox va fermer Ninja Theory, le studio à l'origine de la série Hellblade, selon une source de The Verge. Les employés ont été informés de la fermeture lors d'une réunion téléphonique lundi, mais ils espèrent que le studio trouvera un repreneur.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-15/studios-in-microsoft-s-xbox-division-brace-for-closures?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc4MTU1NDUzNiwiZXhwIjoxNzgyMTU5MzM2LCJhcnRpY2xlSWQiOiJUR09XOTRLSVAzTE0wMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiJCMUVBQkI5NjQ2QUM0REZFQTJBRkI4MjI1MzgyQTJFQSJ9.qu5M4E4sve-8r60rL_e-Xv-LrGJvIGgWiKLxMitTl5A&leadSource=uverify%20wall
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    posted the 06/15/2026 at 08:40 PM by kaiserstark
    comments (27)
    spartan1985 posted the 06/15/2026 at 08:43 PM
    Ce qui n'empêcherait pas plusieurs emplois de sauter malgré tout.
    negan posted the 06/15/2026 at 08:44 PM
    Double Fine je le vois gros comme une maison ces batards.

    Ils ont eu l'argent de Xbox ils se sont fait des kiffes avec les 2 merdes qu'ils ont sortie et maintenant qu'ils vont redevenir indépendant et donc avoir besoin d'argent ils vont refaire des Psychonaut.

    Je le signe tout de suite que ca va arriver.
    liberty posted the 06/15/2026 at 08:45 PM
    Quelle bande d'enculer. Ils trouvent 70 milliards pour Activision mais pas d'argent pour garder des employés qu'ils blames pour leurs echecs
    negan posted the 06/15/2026 at 08:46 PM
    liberty Hep hep hep Compulsion et DF ils méritent entièrement ce qui arrive la.

    A un moment fait pas se foutre du monde
    thejoke posted the 06/15/2026 at 08:47 PM
    Double fine n'aurait jamais dû se faire acheter par microsoft
    spartan1985 posted the 06/15/2026 at 08:48 PM
    Du coup les trois studios acheter en 2018-2019 dégagent. Bien joué Double Fine de s'être touché les couilles autant de temps aux frais de Xbox.
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 08:49 PM
    ninja theory ca me parait etre du pipeau étant donné qu'ils sortent un jeu l'annee prochaine
    kaiserstark posted the 06/15/2026 at 08:54 PM
    skuldleif Ça peut-être aussi pour essayer de se sauver pour trouver un éditeur en montrant qu'ils ont quelque chose à sortir assez rapidement.
    altendorf posted the 06/15/2026 at 08:55 PM
    skuldleif Ils vont juste faire comme Toys for Bob. Retour en indépendant mais avec un jeu de commande pour Xbox.
    churos45 posted the 06/15/2026 at 08:56 PM
    J'en attendais vraiment plus de Double Fine, je suis un peu deg. Certains indés sont plus productifs qu'eux alors qu'ils ont un gros éditeurs derrière eux. 5 ans pour pondre Keeper et Kiln, alors qu'on voulait des jeux d'aventure à l'humour décalé
    nobleswan posted the 06/15/2026 at 08:57 PM
    Microsoft à fait beaucoup merdes mais pour le coup là:

    - Ninja Theory plusieurs années pour pondre un jeu Walking simulator pourrie

    - Double Fine : Deux petits jeux dont je me souviens plus des noms.

    - Compulsion Game : 7 ans pour pondre un jeu mid

    Ils ont raison de faire le ménage, je pense que beaucoup de studios ont profité du fait qu'ils avaient carte blanche pour ne rien foutre.

    Pour le coup on entend pas parlé d'Obsidian mais logique, ils ont pas chômé avec 2 jeux sympatoches sorties eux au moins.
    negan posted the 06/15/2026 at 08:57 PM
    nobleswan Xbox est pas con avec Obsidian ils savent qu'ils peuvent faire du Fallout.
    liberty posted the 06/15/2026 at 08:58 PM
    negan T'imagines quand même que leur productions valent mieux que certaines productions de Squarenix ou Nintendo ou Sony, pourtant pas de licenciement. La c'est comme d'habitude des économies par le bas
    negan posted the 06/15/2026 at 09:00 PM
    liberty T'imagines quand même que leur productions valent mieux que certaines productions de Squarenix ou Nintendo ou Sony

    Non
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 09:01 PM
    Moi je suis eux je me barre,une fois qu'il y a autant de pagaille dans les couloirs et contrairement à ce que Aaron disait y a un mois "Y a une sacré bonne ambiance depuis que Asha est là, on est tous motivé et ça bouge tous les jours dans nos couloirs" , tu sais que la pente va être très difficile à remonter. Fuyez ! Prenez vos sous, allez ailleurs.

    Double fine,à part Grim Fandango et Psychonauts 2, ce studio est gérer bizarrement sur les priorités...
    jem25 posted the 06/15/2026 at 09:03 PM
    Ah ça valait le coup d’acheter tous ces studios!
    ziggourat posted the 06/15/2026 at 09:03 PM
    Mouais, les gens qui crachent sur les studios en retirant toute la responsabilité d'Xbox dans tous ces échecs. Leur responsabilité c'est de cadrer leurs studios et les amener à se surpasser. Là c'est tout l'inverse qui est en train de se produire

    project Mara annulé
    Perfect Dark annulé
    Everwild annulé
    State of Decay 3 qui fait pas rêver
    Blade sur le point d'être annulé ?
    Halo infinite qui est un désastre total

    J'en oublie d'autres
    newtechnix posted the 06/15/2026 at 09:13 PM
    Xbox est responsable dans le sens où ils ont crée une machine à gaz, ils ont grandis trop vite sans créer de culture d'entreprise, chaque groupe à fonctionné en roue libre....tout cela était ingérable en l'état, après derrière certains en ont profité et on peut le dire on escroqué Microsoft qui leur a fait confiance.

    Le champ des responsabilités est simple: tous coupable même si Microsoft xbox a aussi le statut de responsable /victime.

    Après certains studio ont le statut de victime aussi...on peut reparler de Redfall par exemple. Oùe le jeu n'aurait pas du sortir et à la rigueur annuler le projet plutôt si à un moment tu vois que même les employés n'y croyait plus, fallait agir plutôt et réorienté l'équipe sur un truc qui collait avec leur qualités.

    C'est très compliqué tout cela, même Rare c'est pas fameux au final tant ils avaient du talent pour faire bien plus que le jeu de pirates.
    dooku posted the 06/15/2026 at 09:15 PM
    Les patrons font des choix de merde et s'enrichissent, les salariés se font virer
    romgamer6859 posted the 06/15/2026 at 09:35 PM
    nobleswan 100% d'accord
    ouken posted the 06/15/2026 at 09:50 PM
    Moi c'est tout à fait le genre de studio qu'une fois qu'ils ont pris beaucoup d'expérience ailleurs et beaucoup d'argent une fois licencié pour sortir des pépites ailleurs .
    marcus62 posted the 06/15/2026 at 09:55 PM
    Xbox avait annoncé vouloir se recentrer sur ses licences fortes Halo - TES - Fallout et logiquement Forza Horizon et Gears of War. Malheureusement, les plus petits studios n’allaient pas faire long feu.
    abookhouseboy posted the 06/15/2026 at 09:55 PM
    Pour moi ces studios comme Microsoft sont tout autant responsables.

    Microsoft a acheté des tas de studios, et Phil Spencer a été d'une naïveté coupable en les laissant ensuite en roue libre, sans vouloir les cadrer comme il se doit.
    Résultats, des années de errements, entre jeux beaux mais apéritifs et petites expériences en mode "j'ai une idée sympa mais je veux partir du taf à 16h". Sans compter tous les titres annulés après des années de development hell.

    Comment des titres comme State of Decay 2, Bleeding Edge, Redfall, Awoved ou les innombrables essais de Double Fine pouvaient prétendre une seule seconde representer le standing de Microsoft ?

    Bref la remise en ordre est saignante, elle l'aurait moins été si pratiquée plus tôt.
    zboubi480 posted the 06/15/2026 at 10:39 PM
    Ca chie sur Microsoft mais ces studios ne sont pas rentables et leurs jeux sont conspués par ceux qui aujourdhui crient au scandale.....bande de baltringues .....

    Sony a bien fermé Bluepoint Games qui était un tres bon studio non ?....

    PS : Putain Gears of War E-day est vendu 69,99€ ?? Microsort revient aux anciens prix ? :
    kinectical posted the 06/15/2026 at 11:16 PM
    Double fine bien honnêtement comment ils sont rendu des vrais conmards avec leur jeux de merde ils ont bien chercher
    keiku posted the 06/16/2026 at 04:14 AM
    zboubi480 ce n'est pas souvent la faute des studio, mais de leur employeur, quand ils étaient indé, ces studios fonctionnait et ca vaut également pour bluepoint
    leduclebowski posted the 06/16/2026 at 06:40 AM
    negan Microsoft c'est eux les grands patrons, si les studios font de la merde (quasiment tous les studios qu'ils ont racheté depuis le rachat) c'est eux les responsables.

    A un moment tu gères mieux les studios que tu achètes.
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