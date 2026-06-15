Jason Schreier a rapporté via Bloomberg que plusieurs Xbox studios, incluant Compulsion, Ninja Theory et Double Fine sont en négociations avec Xbox pour éviter une fermeture.Les studios pourraient encore avoir la possibilité de se racheter à Xbox et de redevenir indépendants, même si de nombreux employés risquent de perdre leur emploi, ont indiqué des sources anonymes, n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès de la presse. Les employés de plusieurs studios ont été informés de la situation et autorisés à chercher un autre emploi, mais on leur a précisé que le statut des studios restait incertain.Schreier a rajouté que ce ne sont pas les trois seuls studios Xbox menacés de fermeture, mais l'avenir de l'entreprise reste incertain. Plus d'informations à venir dans les prochains jours et semaines. On peut affirmer sans risque que le Xbox de juillet sera radicalement différente de celui de juin.UP : Xbox va fermer Ninja Theory, le studio à l'origine de la série Hellblade, selon une source de The Verge. Les employés ont été informés de la fermeture lors d'une réunion téléphonique lundi, mais ils espèrent que le studio trouvera un repreneur.