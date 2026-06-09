Yo mina,Je poste la vidéo assez intéressante mais très personnelle de Mr. Plouf sur son bilan de la Switch 2 après un an de sa sortie.Alors je trouve que ses arguments sont bons pour la plupart du temps et correspondent bien aussi à ma vision de cette console... malgré que je ne possède pas de Steam Deck mais une Portal.Ses arguments sont:1. Une console qui n’apporte pas assez de nouveautésPlouf explique que, malgré l’attente énorme autour de la Switch 2, la machine n’a pas suffisamment évolué :Les performances restent limitées.L’écart technologique avec les consoles concurrentes est trop grand.Nintendo semble avoir joué la sécurité au lieu d’innover.2. Un catalogue de jeux trop timideIl souligne que la première année manque de gros titres marquants.Les jeux disponibles sont corrects, mais pas de quoi justifier l’achat d’une nouvelle console pour beaucoup de joueurs. surtout au prix de 69.99-79.99€3. Un segment très apprécié : jouer avec sa filleUne partie marquante de la vidéo concerne le jeu vidéo pour enfants.Plouf explique :Beaucoup de jeux modernes semblent simples mais sont en réalité trop complexes pour les jeunes enfants.Les repères visuels, les énigmes, les patterns… tout est pensé pour des joueurs déjà expérimentés.Les consoles plus anciennes (DS, GBA) restent souvent bien plus adaptées pour apprendre les bases du jeu vidéo.4. Le problème des Game Key CardsPlouf aborde aussi le sujet des cartes de clés de jeux, un marché opaque et problématique.Il montre des tableaux explicatifs pour clarifier les dérives et les risques. Le résultat? énormément de jeux éditeurs tiers sont en GKC alors que sur PS5/Xbox énormément de jeux tournent avec le disque d'origine sans mise à jour.5. ConclusionLa Switch 2 n’est pas une mauvaise console, mais elle ne répond pas aux attentes créées par la Switch originale.Elle manque d’ambition, de jeux forts, et d’une vision claire pour l’avenir.Maintenant le Nintendo Direct du 9 juin fera que les moins à venir seront bons avec de grosses sorties de la part de Nintendo.En tout cas pour ma part, j'ai pas tellement kiffé cette première année sur ma Switch 2... avec des jeux Nintendo peu intéressant comme Mario Tennis ou le Yoshi par exemple. Des jeux pas trop réussi comme Metroid 4 ou DK Bananaze. Un Mario Kart World que mes amis n'aiment pas du tout et donc plus de partie le jeudi soir où on s'éclate sur MK comme à l'époque avec le 8.Des jeux tiers repoussés ou carrément annulés pour des raisons de puissance de la machine (ou de kit de dev pas disponible peut-être). Acheter des GKC ne déclenche pas une grande passion en moi pour être honnête...Puis entendre que la manette pro à 89.99€ souffre de drift aussi... ça me donne pas envie de l'utiliser autant que j'en ai envie et donc heureusement qu'il n'y a pas autant de bons jeux sur cette consoles haha.En tout les cas Nintendo n'a pas intérêt à recyclé les jeux Switch sur Switch 2 comme ils l'ont fait avec Mario Wonder, car le gap entre les deux machines (surtout pour des jeux Nintendo) ne justifie pas l'achat du même jeu mais plus cher avec un pauvre DLC.Par contre j'apprécie le Remaster de Starfox à 40-50€, ça va être mon 3ème jeu sur cette console du coup! Et puis entant que fan de Nintendo de l'époque NES-SNES, j'attends un vrai Zelda avec des vrais donjons et une vraie histoire... mais j'en demande peut-être déjà trop...Et vous quel est votre bilan après cette première année de cette Switch 2??Vous l'avez? Vous restez sur votre Switch OLED? Ou vous attendez Yuzzu 2??