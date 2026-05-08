VGP
Le prochain Harvest Moon sera en format Non GKC.
Maximum Entertainment France
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Alien : Rogue Incursion Evolved Edition en format Non GKC.
LimitedRun
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Le mode "souris" fonctionnera.
La visée "gyroscopique" sera aussi prise en compte.
X
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LOLLIPOP CHAINSAW RePOP NS2 Edition
Mise à niveau : Payant / 4,99€ / 28.05.2026
La résolution d’écran a été augmentée et la qualité graphique améliorée.
Un mode de tir a été ajouté.
La souris Joy-Con 2 peut être utilisée dans ce mode
Site de Nintendo
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L'ESRB vient de classifier Citizen Sleeper et Citizen Sleeper 2: Starward Vector pour Nintendo Switch 2, avec Fangamer mentionné comme distributeur sur les deux fiches.
Gamekult
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posted the 05/08/2026 at 03:50 PM by nicolasgourry
Excellent
Cyberpunk je l'ai fais sur Switch 2 au joycon souris, je ferai pareil avec Indiana Jones du coup
Mon prochain jeu sera FOX je pense. J’hésite pour Yoshi peur que ça soit trop enfantin pour moi…