« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
En effet, nous venons de repérer que la Taiwan Entertainment Software Rating Information (TESRI) a répertorié le titre de Moonlight Kids, sans mentionner de date de sortie. L’organisme taïwanais donne une classification 12+, avec mentions de violence et d’aventure. Évidemment, il est de mise de rester prudent avec ce genre de rumeurs et découvertes de ce type.
SwitchActu
PS : Le jeu est prévu sur PC/XSX/XOne (Gamepass)