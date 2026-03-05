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Echo Weaver (indé) aussi sur NS2 ?


En effet, nous venons de repérer que la Taiwan Entertainment Software Rating Information (TESRI) a répertorié le titre de Moonlight Kids, sans mentionner de date de sortie. L’organisme taïwanais donne une classification 12+, avec mentions de violence et d’aventure. Évidemment, il est de mise de rester prudent avec ce genre de rumeurs et découvertes de ce type.

SwitchActu
PS : Le jeu est prévu sur PC/XSX/XOne (Gamepass)
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    posted the 05/03/2026 at 01:00 PM by nicolasgourry
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