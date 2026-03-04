profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6736
visites since opening : 12598072
guiguif > blog
all
Motorslice : Le jeu de Parkour sortira aussi sur PS5 et Xbox


D'abord annoncé sur PC, Motorslice, le jeu de parkour ambiance BTP, sortira aussi sur PS5 et Xbox en Mai prochain.

Parcourez un monde post-apocalyptique brutal avec un gameplay fluide et engagez-vous dans des combats sans faille. Vous devez utiliser vos compétences et votre agilité pour trouver votre chemin dans cet endroit désolé.

Incarnez une jeune fille nommée « P » et utilisez tout ce qui est à sa disposition pour échapper à des pièges mortels. Courez, grimpez, glissez, accroupissez-vous, courez sur les murs, faites des cascades et utilisez même votre tronçonneuse pour franchir des distances impossibles.






    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    idd, gareauxloups
    posted the 04/02/2026 at 06:58 PM by guiguif
    comments (1)
    neetsen posted the 04/03/2026 at 04:54 AM
    en gameplay ça peut être sympa, mais graphiquement c'est pas fou

    et puis en plein débat sur la méthode des peintures jaune, là, ce jeu à largement choisit son camp
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo