D'abord annoncé sur PC, Motorslice, le jeu de parkour ambiance BTP, sortira aussi sur PS5 et Xbox en Mai prochain.
Parcourez un monde post-apocalyptique brutal avec un gameplay fluide et engagez-vous dans des combats sans faille. Vous devez utiliser vos compétences et votre agilité pour trouver votre chemin dans cet endroit désolé.
Incarnez une jeune fille nommée « P » et utilisez tout ce qui est à sa disposition pour échapper à des pièges mortels. Courez, grimpez, glissez, accroupissez-vous, courez sur les murs, faites des cascades et utilisez même votre tronçonneuse pour franchir des distances impossibles.
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posted the 04/02/2026 at 06:58 PM by guiguif
et puis en plein débat sur la méthode des peintures jaune, là, ce jeu à largement choisit son camp