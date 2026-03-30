L'anime Gachiakuta aura le droit à un "survival" A-RPG sur consoles et PC par le studio coréen Com2uS.
Le studio dévoile quelques combo via différentes video.
On apprend aussi via la fiche Steam que le jeu sera aussi jouable en coop.
"Découvrez l'univers des nettoyeurs, des créatures des déchets et de la Fosse (le Sol), sublimé par des graphismes cel-shading de haute qualité.
Fidèle à l'anime, le jeu offre une expérience émotionnelle inédite grâce à une mise en scène exclusive et des séquences d'action dynamiques.
La zone polluée et le No Man's Land de la Fosse regorgent de créatures des déchets dangereuses, de hors-la-loi et d'objets abandonnés.
Explorez les zones périlleuses et éliminez vos ennemis.
Récupérez les objets précieux et regagnez votre QG sains et saufs.
L'expérience acquise au combat et les objets collectés contribuent à l'évolution de votre personnage et à l'enrichissement de vos styles de combat.
Utilisez les objets obtenus lors des missions pour personnaliser et développer votre QG.
Agrandissez votre base pour débloquer de nouvelles fonctionnalités et établir un bastion sûr contre les hors-la-loi.
En plus des combats, profitez d'interactions plus intimes avec vos collègues nettoyeurs."
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posted the 03/30/2026 at 10:34 AM by guiguif
Bon quel que soit le résultat, va falloir retravailler les bruitages de merde