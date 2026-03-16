L’arlésienne Fate/EXTRA Record, le remake de Fate/EXTRA sorti sur PSP, est encore une nouvelle fois repoussée. Alors que le J-RPG devait sortir au Printemps, Type-Moon annonce que non seulement le jeu n'a plus de date de sortie, mais que Bandai Namco ne sera plus l’éditeur.Cette décision fait suite à des discussions entre Notes, la maison mère de TYPE-MOON, et Bandai Namco. Le développement du remake se poursuit et le nouvel éditeur ainsi que la date de sortie seront annoncés ultérieurement.Fate/EXTRA Record sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC.