CyberConnect2 : Le jeu "Cecile" toujours en vie
Annoncé en 2018 en meme temps que Fuga (qui est depuis devenu une trilogie) et Tokyo Ogre Gate (qui reviendra peut-être un jour), nous apprenons que le jeu Cecile est toujours en développement.

La trilogie Fuga étant désormais terminée, CyberConnect2 a pris le temps de réfléchir aux réalités de l'autoédition. Miyazaki a expliqué que si le studio possède une longue expérience du développement de jeux, la gestion de l'édition a présenté des défis inédits.

"La principale leçon que nous avons apprise, c'est qu'il ne suffit pas de créer un jeu. Il faut aussi le vendre et le distribuer correctement", a déclaré Miyazaki à Noisy Pixel. "En tant que créateurs, nous n'avons rien appris de fondamentalement nouveau sur la création de jeux. Nous perfectionnons constamment notre processus et prenons en compte les retours. En revanche, du côté de l'édition, nous avons réalisé l'ampleur de la préparation nécessaire pour réussir la commercialisation d'un jeu."

Ces leçons ont influencé l'approche de l'équipe concernant le développement de Cecile. Selon Miyazaki, le projet a nécessité plus de temps au début, le temps que l'équipe définisse la direction créative idéale pour le jeu.

"D'après nos plans initiaux, certaines choses auraient dû se dérouler plus facilement", a conclu Miyazaki. "Comme il s'agit de projets originaux, nous souhaitons qu'ils reflètent clairement le style de CyberConnect2 et offrent une expérience unique à notre studio."

Miyazaki a indiqué que le processus est désormais bien avancé et que l'équipe a défini une vision claire pour l'avenir.

"Il nous a fallu du temps pour déterminer la bonne direction, mais cette vision est maintenant bien ancrée. Nous allons maintenant avancer à plein régime et respecter notre calendrier initial."

CyberConnect2 n'a encore dévoilé aucun nouveau détail de gameplay ni de date de sortie pour Cecile, mais les commentaires de Miyazaki laissent penser que la direction artistique du projet est désormais bien définie et que son développement se poursuit.

https://noisypixel.net/cyberconnect2-cecile-development-update-gdc-2026/
    posted the 03/13/2026 at 11:15 AM by guiguif
