Sandfall Interactive auraient-ils pris la grosse tête ?
En effet l'écrivain et scénariste Olivier Gay a dévoilé sur Twitter qu'il avait reçu un courrier d'avocat de la part de Sandfall Interactive lui demandant d’arrêter la commercialisation de sa nouvelle serie de BD " L’académie Clair-Obscur".
Il s'agit d'un projet datant de 2019 et signé en Mars 2024, bien avant l'annonce du jeu video, mais sorti cette année.
N'ayant pas la force, ni l'argent pour engager un combat juridique, le nom de la serie devra changer.
Au passage, le terme Clair-Obscur existe et n'est en rien une invention de Sandfall, donc...
J'espère qu'ils ne vont pas devenir des merdes comme tous les autres, ce serait vraiment dommage.
J'espere qu'ils vont se remettre en question et annuler la plainte.
Ca risque de leur retomber dessus en plus...comme dis au dessus le Clair-Obscur c'est un terme de peinture...(qui est peut etre aussi l'origine du choix dans la BD ca se trouve...)
Comme disait le studio ils ont l'intention de faire d'autres jeux "Clair Obscur" mais qui n'auront pas le sous-titre expedition 33.
suikoden C'est vrai... Je dirais quand même que je comprends que si ils ont déposé le titre de "Clair Obscur" comme étant une marque déposée, je comprends que ça les emmerde d'autant que le style de la police d'écriture de la BD peux faire penser au jeu.
De la même façon que Tomb Raider est une marque déposé, mais initialement ça veux juste dire "Pilleur de tombe"
Sur le principe c'est totalement légitime de vouloir empêcher les pseudos oeuvres qui surferaient sur la leur pour se faire du fric facile.
Mais ici, a première vue, ça semble grotesque.
A moins que le mec soit un gros mytho et se venge
burningcrimson au contraire il a opté pour la meilleure solution. Il n'a pas les moyens de partir dans un procès donc quoi de mieux que de communiquer et de mettre le studio face à ses responsabilités ? Si Sandfall veut garder son image de petit développeur sympa, ils vont vite faire marche arrière.
Je serais étonné que ça ne soit pas le cas, mais à vérifier effectivement
Pas sûr de voir en quoi?
il doit y avoir des spécificités sur ce terme
Oui, normalement le terme "Tomb Raider" comme marque déposée empêche qu'une autre entreprise utilise ça comme titre pour identifier son produit ou son entreprise. En d'autres termes, il est pas impossible d'écrire un roman avec écrit "Tomb Raider" à l'intérieur, mais par contre, mettre Tomb Raider dans le titre de son roman n'est pas permis.
Clair-Obscur c'est un terme utilisé dans l'art visuel en général, donc je ne vois pas pourquoi ils pensent avoir un droit dessus, même si le nom de leur licence le contient et pourrait être réutiliser pour d'autres jeux.