Sandfall Interactive auraient-ils pris la grosse tête ?En effet l'écrivain et scénariste Olivier Gay a dévoilé sur Twitter qu'il avait reçu un courrier d'avocat de la part de Sandfall Interactive lui demandant d’arrêter la commercialisation de sa nouvelle serie de BD " L’académie Clair-Obscur".Il s'agit d'un projet datant de 2019 et signé en Mars 2024, bien avant l'annonce du jeu video, mais sorti cette année.N'ayant pas la force, ni l'argent pour engager un combat juridique, le nom de la serie devra changer.Au passage, le terme Clair-Obscur existe et n'est en rien une invention de Sandfall, donc...