Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
guiguif
guiguif
Clair Obscur : Les avocats de Sandfall demandent l'interdiction d'une BD
Sandfall Interactive auraient-ils pris la grosse tête ?

En effet l'écrivain et scénariste Olivier Gay a dévoilé sur Twitter qu'il avait reçu un courrier d'avocat de la part de Sandfall Interactive lui demandant d’arrêter la commercialisation de sa nouvelle serie de BD " L’académie Clair-Obscur".
Il s'agit d'un projet datant de 2019 et signé en Mars 2024, bien avant l'annonce du jeu video, mais sorti cette année.

N'ayant pas la force, ni l'argent pour engager un combat juridique, le nom de la serie devra changer.

Au passage, le terme Clair-Obscur existe et n'est en rien une invention de Sandfall, donc...

https://x.com/0liviergay/status/2029908026769957358
    posted the 03/06/2026 at 03:19 PM by guiguif
    comments (23)
    kroseur posted the 03/06/2026 at 03:22 PM
    Ouais d'accord, ils commencent à prendre le melon eux. N'importe quoi le truc. Limite une honte.
    burningcrimson posted the 03/06/2026 at 03:25 PM
    Surtout que le titre du jeu c est Expedition33 donc jecomprends pas pourquoi ils font chier. Le Clair-Obscur c est un procédé en peinture. L auteur de la BD aurait pas du lacher l affaire.
    adamjensen posted the 03/06/2026 at 03:26 PM
    J'avoue que pour le coup, c'est pas cool vu que ca été fait bien avant, même si c'est sortie récemment.
    J'espère qu'ils ne vont pas devenir des merdes comme tous les autres, ce serait vraiment dommage.
    suikoden posted the 03/06/2026 at 03:31 PM
    J'avoue je comprend pas non plus.
    J'espere qu'ils vont se remettre en question et annuler la plainte.
    Ca risque de leur retomber dessus en plus...comme dis au dessus le Clair-Obscur c'est un terme de peinture...(qui est peut etre aussi l'origine du choix dans la BD ca se trouve...)
    nigel posted the 03/06/2026 at 03:38 PM
    burningcrimson Surtout que le titre du jeu c est Expedition33 Bha à vrai dire, non. Expedition 33 c'est le sous titre, et Clair Obscur est le vrai titre de la licence.
    Comme disait le studio ils ont l'intention de faire d'autres jeux "Clair Obscur" mais qui n'auront pas le sous-titre expedition 33.

    suikoden C'est vrai... Je dirais quand même que je comprends que si ils ont déposé le titre de "Clair Obscur" comme étant une marque déposée, je comprends que ça les emmerde d'autant que le style de la police d'écriture de la BD peux faire penser au jeu.
    De la même façon que Tomb Raider est une marque déposé, mais initialement ça veux juste dire "Pilleur de tombe"
    masharu posted the 03/06/2026 at 03:42 PM
    On dirait la chaine YouTube qui voulait déposer le mot "react" pour ainsi attaquer tout ceux qui mettent "react to" dans leur vidéo/livestream de réactions .
    kikoo31 posted the 03/06/2026 at 03:48 PM
    suikoden
    51love posted the 03/06/2026 at 03:52 PM
    Leurs avocats devraient apprendre à faire un peu mieux leur boulot on dirait

    Sur le principe c'est totalement légitime de vouloir empêcher les pseudos oeuvres qui surferaient sur la leur pour se faire du fric facile.

    Mais ici, a première vue, ça semble grotesque.

    A moins que le mec soit un gros mytho et se venge
    altendorf posted the 03/06/2026 at 03:56 PM
    Ils sont en train de faire comme King qui voulait interdir les jeux avec le mot "Candy"
    sonilka posted the 03/06/2026 at 04:01 PM
    Quand je disais que le succès délirant (et excessif) autour du jeu aurait de potentielles répercussions sur l'après, je ne pensais pas à ca en premier lieu. Après avec les RS aujourd'hui, c'est le genre de chose que peut vite te revenir dans le visage très fort. Je ne serais pas étonné qu'ils reviennent à raison et que tout s'arrange.

    burningcrimson au contraire il a opté pour la meilleure solution. Il n'a pas les moyens de partir dans un procès donc quoi de mieux que de communiquer et de mettre le studio face à ses responsabilités ? Si Sandfall veut garder son image de petit développeur sympa, ils vont vite faire marche arrière.
    pimoody posted the 03/06/2026 at 04:05 PM
    C’est délirant cette histoire, j’espère que ça va avoir son petit buzz histoire de laisser cet auteur tranquil.
    burningcrimson posted the 03/06/2026 at 04:06 PM
    nigel Ha ok mais Clair-Obscur en lui même n est pas un nom déposé (?) sonilka C est dommage que les petits se face écraser comme ça, alors que dans le fond ils n ont pas tord...
    nigel posted the 03/06/2026 at 04:08 PM
    burningcrimson Ha ok mais Clair-Obscur en lui même n est pas un nom déposé
    Je serais étonné que ça ne soit pas le cas, mais à vérifier effectivement
    altendorf posted the 03/06/2026 at 04:17 PM
    burningcrimson nigel Clair-obscur est avant tout le nom d'une technique de peinture, c'est comme si tu déposait "travelling", ce n'est pas possible.
    burningcrimson posted the 03/06/2026 at 04:20 PM
    altendorf ok merci donc ça revient à ce que je disais au départ
    nigel posted the 03/06/2026 at 04:25 PM
    altendorf Bha comme je dis plus haut, "Tomb Raider" c'est une marque dépose, pourtant ça veux juste dire "Pilleur de tomber"
    magneto860 posted the 03/06/2026 at 04:27 PM
    nigel Ca m'avait échappé et je croyais que l'histoire resterait indépendante, merci pour l'info. Donc on pourrait avoir un jeu sur le thème des écrivains sur la PS6 (car dans cinq ans environ), et un jeu sur le thème des musiciens sur la PS7 (ajout d'une troisième "faction"). Cool.
    altendorf posted the 03/06/2026 at 04:29 PM
    nigel Cela reste différent et il doit y avoir des spécificités sur ce terme. Mais là pour Clair-obscur, je les vois difficilement gagner. Ils font juste pression sur des gens qui n'ont pas les moyens pour éliminer de la "concurrence"
    zekk posted the 03/06/2026 at 04:31 PM
    Le melon...
    nigel posted the 03/06/2026 at 04:42 PM
    altendorf Cela reste différent
    Pas sûr de voir en quoi?

    il doit y avoir des spécificités sur ce terme
    Oui, normalement le terme "Tomb Raider" comme marque déposée empêche qu'une autre entreprise utilise ça comme titre pour identifier son produit ou son entreprise. En d'autres termes, il est pas impossible d'écrire un roman avec écrit "Tomb Raider" à l'intérieur, mais par contre, mettre Tomb Raider dans le titre de son roman n'est pas permis.
    tripy73 posted the 03/06/2026 at 04:48 PM
    Ils ont craqué...

    Clair-Obscur c'est un terme utilisé dans l'art visuel en général, donc je ne vois pas pourquoi ils pensent avoir un droit dessus, même si le nom de leur licence le contient et pourrait être réutiliser pour d'autres jeux.
    altendorf posted the 03/06/2026 at 04:51 PM
    nigel Il y a une différence entre une technique de peinture officielle qui existe depuis la Renaissance italienne et un terme inventé dans le langage moderne et popularisé par un jeu vidéo
    micheljackson posted the 03/06/2026 at 04:53 PM
    Ils ont bien fait, à un moment faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, "Clair Obscur" en gros avec quasiment la même police que celle du jeu, ils voulaient clairement profiter du succès du jeu pour vendre leur bd, ces opportunistes.
