Vigilant Paradise propose :-Une campagne solo complète avec des personnages, des armes et des niveaux en 3D-Deux personnages jouables avec des armes et des scénarios différents-Plus de 15 minutes de cinématiques réalisées avec le moteur du jeu et des voix off kitsch typiques des années 90-Une utilisation excessive et assumée de musique synthétisée-Une véritable symphonie de puissance japonaise : utilisation des deux processeurs Saturn, des deux VDP, de toutes les puces mémoire standard, de l’audio CD et de la lecture PCMCe jeu est multizone et s'affiche en 320 x 240 pixels à balayage progressif. Le timing du jeu s'adapte automatiquement selon qu'il est exécuté sur une console NTSC 60 Hz ou PAL 50 Hz ; autrement dit, le jeu et le son ne devraient pas être sensiblement plus lents sur PAL. La fréquence d'images est déverrouillée et synchronisée verticalement. À ce jour, le jeu n'a pas encore été testé sur du matériel PAL ; des bugs imprévus peuvent donc survenir.L'utilisation d'un émulateur de lecteur optique (ODE) est recommandée pour jouer sur du matériel d'origine. Le jeu contient de nombreuses ressources et le chargement depuis un CD peut prendre un certain temps. Outre le côté pratique, les ODE réduisent les temps de chargement et préservent les composants mécaniques vieillissants de la Saturn.Achetable pour 10 dollars sur le Itchio du createur: