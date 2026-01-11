En moyenne nationale, le seuil horaire atteint désormais 1 121 yens (6,17 €), après une hausse de 66 yens (+6,3 %) – la plus forte depuis vingt ans. Une avancée symbolique a été franchie : plus aucune préfecture n’est en dessous des 1 000 yens (5,50 €). Mais derrière cette moyenne se cachent des contrastes criants.
À Tokyo, on grimpe à 1 226 yens (6,74 €) contre seulement 1 023 yens (5,63 €) à Kochi, Miyazaki ou Okinawa. Un différentiel de 203 yens (1,12 €) par heure qui reflète la fracture géographique du pays. Certaines régions, comme Tochigi, ont appliqué la hausse dès octobre 2025. D’autres, comme Akita, attendront mars 2026.
Traduite en salaire mensuel brut, cette hausse donne 194 000 yens (1 067 €) pour un emploi à temps plein (40h/semaine). Mais là encore, les écarts régionaux s’imposent : 212 000 yens (1 166 €) à Tokyo, 177 000 yens (973 €) dans les zones rurales. Des montants encore éloignés de la cible fixée par le Premier ministre Shigeru Ishiba : 1 500 yens de l’heure (8,25 €) d’ici à 2030.
Le printemps 2025 avait déjà été marqué par un Shunto dynamique : les négociations salariales ont permis une hausse moyenne de +5,46 %, avec une progression du salaire de base de +4,51 %. Certaines grandes entreprises comme Hitachi ont même accordé +6,2 %. Mais dans les PME, qui représentent 70 % de l’emploi, les marges sont plus étroites. Les hausses y plafonnent à +4,45 %, et tombent à +3,54 % dans les très petites structures.
Les PME consacrent 70 à 80 % de leurs bénéfices aux salaires, contre 30 % dans les grands groupes. Résultat : près de 70 % des petites entreprises déclarent que le niveau du salaire minimum pèse sur leur activité. Le gouvernement promet en réponse des soutiens ciblés : subventions, digitalisation, facilités de crédit.
Les salaires réels ont reculé neuf mois d’affilée jusqu’en septembre 2025 (–1,4 % sur un an). En octobre, ils baissent encore (–0,7 %) malgré une hausse nominale de +2,6 %. L’inflation sous-jacente s’établit autour de +3 %, au-dessus de l’objectif de la Banque du Japon. À Tokyo, les prix à la consommation ont augmenté de +2,3 % en décembre. La vie quotidienne s’en ressent.
Un studio dans la capitale coûte entre 100 000 et 200 000 yens (550 à 1 100 €), et un simple appartement d’une chambre atteint en moyenne 88 478 yens (487 €). Le budget alimentation se situe entre 54 000 et 90 000 yens (297 à 495 €). Un repas au restaurant coûte 999 yens (5,49 €).
Côté transports, un ticket de métro revient à 220 yens (1,21 €), l’abonnement mensuel varie entre 10 000 et 20 000 yens (55 à 110 €). À partir de mars 2026, Japan Railways augmente ses tarifs de +4,4 à +5,2 %. Pour les soins, une consultation médicale sans assurance coûte 5 000 à 10 000 yens (27,50 à 55 €). Les étudiants paient 1 600 yens (8,80 €) par mois pour l’assurance santé.
Au total, une personne seule dépense entre 120 000 et 220 000 yens (660 à 1 210 €) par mois selon son mode de vie. Pour un expatrié à Tokyo, il faut prévoir entre 360 000 et 540 000 yens (1 980 à 2 970 €).
PS5 Standard (avec lecteur) : environ 79 980 ¥
PS5 Digital Edition : environ 72 980 ¥
PS5 Digital (Édition spéciale Japon) : Sony propose désormais une version à 55 000 ¥ (env. 340 €). Attention : cette version est souvent verrouillée par région ou restreinte au niveau du compte pour éviter l'exportation massive par les touristes.
PS5 Pro : affichée autour de 119 800 ¥
Switch 2 : Version "Japan Only" : 49 980 ¥
Attention : Cette version est bridée au niveau de la langue (japonais uniquement) et du zonage eShop pour décourager les acheteurs étrangers.
Switch 2 : Version Multilingue (Internationale) : 69 980 ¥
Xbox Series X : environ 66 978 ¥.
Xbox Series S (1 To) : environ 49 978 ¥
Selon l’Insee, le salaire net moyen dans le secteur privé atteint 2.733 euros par mois en équivalent temps plein en 2024, soit 3.602 euros bruts mensuels, ce qui correspond à un revenu annuel brut d’environ 43.200 euros.
Derrière ce chiffre moyen se cache en réalité une répartition des salaires très inégale. Pour mieux comprendre, il faut regarder le salaire médian, qui correspond au niveau de rémunération qui partage les salariés en deux groupes parfaitement égaux. En 2024, il s’établit à 2.190 euros nets par mois en équivalent temps plein. Autrement dit, un salarié sur deux gagne moins de 2.190 euros, alors même que le salaire « moyen » dépasse 2.700 euros.
Ce décalage de plus de 500 euros entre la moyenne et la médiane montre à quel point les plus hauts revenus pèsent dans le calcul global. Concrètement, une minorité de salariés très bien rémunérés tire la moyenne vers le haut, tandis que la majorité se situe nettement en dessous de ce niveau théorique.
Dans le détail, 10 % des salariés perçoivent moins de 1.492 euros nets par mois, quand 10 % dépassent 4.334 euros. C’est cette dispersion, très large, qui explique pourquoi beaucoup d’actifs ont le sentiment que le « salaire moyen » ne correspond pas à leur expérience quotidienne du marché du travail.
À compter du 1er janvier 2026, le SMIC, ou salaire minimum interprofessionnel de croissance, est revalorisé pour atteindre un taux horaire de 12,02€ bruts, ce qui correspond à un montant de 1 823,03 € bruts mensuels pour 35 heures hebdomadaires et 21 876,03 € bruts annuels.
PS5 Slim Edition Standard (avec lecteur) : 549,99 €
PS5 Slim Digital Edition : 499,99 €
PS5 Pro : 799,99 €
Switch 2 : Console seule : de 419,00 € à 469,99 € (selon l'enseigne).
Switch 2 : Pack avec jeu (ex: Mario Kart World) : environ 459,99 € à 509,99€ (selon l'enseigne).
Xbox Series X (1 To) : 599,99 €.
Xbox Series S (1 To) : 399,99 €
Entre la chute du Yen, l'inflation au Japon et nos spécificités françaises (TVA, SMIC à 12,02€), un simple prix converti sur Google ne suffit pas à résumer la réalité.
J'essaye de pas rester à la surface des choses, si ça peut permettre d'y voir déjà un peu plus clair, tant mieux.
Mais n’oublions pas que la conversion Yen -> est très très défavorable pour eux et donne l’impression que les japonais sont très très mal payés.
Je dis ça pour ceux qui se borneraient à regarder leurs salaires en euros.
Il faut comparer leurs salaires au coût de la vie chez eux, ce qui est bien fait avec quelques exemples sur cet article.
Pour nous européens, c’est très avantageux de partir au Japon avec nos salaires en € pour des vacances ou en tant qu’expatriés payés en €.
J’y ai passé 5 semaines en famille cet été et la vie hors logement est très accessible pour nous.
Je donne toujours l’exemple du McDo parce que le monde le situe bien
1 McChicken chez nous c’est 4€60
Chez eux c’est 170¥ donc moins de 1€ pour nous
Le petit restaurant japonais ou t’achète ton ticket à la borne à l’entrée avec ton menu complet, on payait 20/25 € pour 5 personnes
