





Tenshi no Uta et Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku, sortis à l'origine sur PC-Engine, arrivent pour la première fois en occident traduit en anglais.Le troisième opus sorti sur Snes n'est malheureusement pas inclus, mais un patch anglais existe pour ce dernier.A noter que le second opus a été charadesigné par Nobuteru Yuki (Trials of Mana, Chronos Cross, Solatorobo, Escaflowne, les OAV de Lodoss/Gunnm ect...)Le premier opus suit Kearu dans sa recherche de Cleia, sa fiancée du royaume céleste, enlevée par des monstres. Cette tentative de sauvetage s'inscrit dans un conflit plus vaste lié à la résurrection du Roi Démon Lucifel. À sa sortie, son système de groupe de cinq personnages, ainsi que son récit centré sur la romance et le deuil, le distinguaient des autres RPG sur console.La suite, se déroulant cent ans plus tard, met en scène un nouveau protagoniste nommé Fate, qui rencontre une jeune fille amnésique du nom de Lianna.La compilation "Tenshi no Uta: The Angel Verse Collection" aura le droit à une sortie physique par Limited Run Games en standard comme en collector, ainsi qu'un vynile. Début des precos le 2 Janvier et fin le 1er Février.