Sumimasen Turbo: Top 35 des jeux Super Nintendo
Avant de quitter 2025, SUMIMASEN TURBO vous réserve un petit cadeau à glisser sous le sapin pour rendre un hommage rétro à l'une des plus grandes consoles de tous les temps. Puisque la SUPER FAMICOM a fêté ses 35 ANS le 21 novembre dernier, quoi de mieux qu'un TOP 35 pour revenir sur quelques-uns des jeux qui ont forgé sa légende ? Chacun le sien, comme ça pas de jaloux, même si vous vous en doutez, avec des bavards invétérés comme nous, on n'a pas regardé le chrono - et ce n'est pas un indice sur l'un des jeux de la liste (quoique).

    jenicris
    posted the 12/19/2025 at 11:36 PM by guiguif
    comments (2)
    mercure7 posted the 12/20/2025 at 12:49 AM
    Le passage où ils parlent de TMNT sur NES, explique tant de choses . . .
    dooku posted the 12/20/2025 at 04:22 PM
    La regalade
