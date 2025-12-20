Avant de quitter 2025, SUMIMASEN TURBO vous réserve un petit cadeau à glisser sous le sapin pour rendre un hommage rétro à l'une des plus grandes consoles de tous les temps. Puisque la SUPER FAMICOM a fêté ses 35 ANS le 21 novembre dernier, quoi de mieux qu'un TOP 35 pour revenir sur quelques-uns des jeux qui ont forgé sa légende ? Chacun le sien, comme ça pas de jaloux, même si vous vous en doutez, avec des bavards invétérés comme nous, on n'a pas regardé le chrono - et ce n'est pas un indice sur l'un des jeux de la liste (quoique).
