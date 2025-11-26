Geeko 7,5/10

ActuGaming 7/10

Gamergen 14/20

Les adaptations de licences de jeux pour enfants sont toujours à double tranchant. Pour le coup, les critiques sont plutôt bonnes pour Bob l’éponge : Les Titans des marées. Ce pourrait bien être le plaisir coupable de fin d'année pour certains !(PC/PS5/XSX/NS2)Une démo est disponible sur tout les supports.On ne l’attendait pas vraiment au tournant et pourtant Bob l’Eponge Les titans des marées est une vraie bonne surprise. Fidèle à l’univers de l’animé, plutôt joli, fun, décalé, très réussi aussi dans son gameplay, ce nouveau jeu Bob l’Eponge est un très bon jeu de plates-formes qui ne réinventera pas la roue mais vous fera passer un agréable moment. Il se destine avant tout aux plus petits, bien sûr, mais n’en reste pas moins un jeu très fun, mêlant brillamment plates-formes, puzzles et combats.Avec Les Titans des Marées, Purple Lamp signe probablement sa meilleure entrée dans la licence Bob l’Éponge, en proposant une aventure inédite et à la durée de vie plus qu’honnête, des variations de gameplay bienvenues et des environnements diversifiés et très fidèles à l’univers de la série animée. Le contenu est d’ailleurs au rendez-vous avec une tonne de défis optionnels à réaliser, si vous optez pour le Pass d’extension, une pratique qui reste fermement à déplorer. En bref, pas d’éclat pour l’éponge carrée mais une aventure qui fait le job pour tous les fans de Bob l’Éponge qui seront ravis de retrouver une nouvelle aventure inédite et très fidèle à l’esprit du dessin animé.Finalement, Bob L'éponge: Les Titans Des Marées. s’impose comme un divertissement honnête, chaleureux et fidèle à son matériau d’origine, mais qui ne parvient jamais à éclabousser autant qu’il pourrait. Nous repartons avec quelques bons moments, une poignée de scènes vraiment drôles et la satisfaction d’avoir retrouvé Bikini Bottom dans une aventure colorée et sans prise de tête. Mais nous restons aussi avec cette sensation persistante qu’un peu plus d’audace, de profondeur ou même de folie aurait permis au titre d’atteindre une toute autre ampleur. Un jeu agréable, oui, mais loin d’être le raz-de-marée qu’il aurait pu devenir.