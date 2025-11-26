profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5999
visites since opening : 10144738
nicolasgourry > blog
all
On passe l'éponge pour Bob ?
Les adaptations de licences de jeux pour enfants sont toujours à double tranchant. Pour le coup, les critiques sont plutôt bonnes pour Bob l’éponge : Les Titans des marées. Ce pourrait bien être le plaisir coupable de fin d'année pour certains !


(PC/PS5/XSX/NS2)
Une démo est disponible sur tout les supports.


Geeko 7,5/10
On ne l’attendait pas vraiment au tournant et pourtant Bob l’Eponge Les titans des marées est une vraie bonne surprise. Fidèle à l’univers de l’animé, plutôt joli, fun, décalé, très réussi aussi dans son gameplay, ce nouveau jeu Bob l’Eponge est un très bon jeu de plates-formes qui ne réinventera pas la roue mais vous fera passer un agréable moment. Il se destine avant tout aux plus petits, bien sûr, mais n’en reste pas moins un jeu très fun, mêlant brillamment plates-formes, puzzles et combats.

ActuGaming 7/10
Avec Les Titans des Marées, Purple Lamp signe probablement sa meilleure entrée dans la licence Bob l’Éponge, en proposant une aventure inédite et à la durée de vie plus qu’honnête, des variations de gameplay bienvenues et des environnements diversifiés et très fidèles à l’univers de la série animée. Le contenu est d’ailleurs au rendez-vous avec une tonne de défis optionnels à réaliser, si vous optez pour le Pass d’extension, une pratique qui reste fermement à déplorer. En bref, pas d’éclat pour l’éponge carrée mais une aventure qui fait le job pour tous les fans de Bob l’Éponge qui seront ravis de retrouver une nouvelle aventure inédite et très fidèle à l’esprit du dessin animé.

Gamergen 14/20
Finalement, Bob L'éponge: Les Titans Des Marées. s’impose comme un divertissement honnête, chaleureux et fidèle à son matériau d’origine, mais qui ne parvient jamais à éclabousser autant qu’il pourrait. Nous repartons avec quelques bons moments, une poignée de scènes vraiment drôles et la satisfaction d’avoir retrouvé Bikini Bottom dans une aventure colorée et sans prise de tête. Mais nous restons aussi avec cette sensation persistante qu’un peu plus d’audace, de profondeur ou même de folie aurait permis au titre d’atteindre une toute autre ampleur. Un jeu agréable, oui, mais loin d’être le raz-de-marée qu’il aurait pu devenir.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/26/2025 at 06:45 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    kujotaro posted the 11/26/2025 at 06:59 PM
    Comme d'hab rien de transcendant mais un jeu efficace. Tout ce qu'on en attend.
    cyr posted the 11/26/2025 at 07:04 PM
    Vu la licence, forcément faut pas s'attendre à un 90%....

    Mais pour ceux qui aime Bob, ça pas l'air d'être un nanare....
    battossai posted the 11/26/2025 at 07:15 PM
    C'est mon plaisir coupable perso.

    On m'a offert Cosmic Shake et j'ai passé un bon moment dessus.

    Celui-ci là démo était vraiment bonne (gameplay simple et efficace, humour).

    Je préfère miser sur ce jeu que certaines grosses productions des fois
    adamjensen posted the 11/26/2025 at 07:32 PM
    Ils ont l'air d'avoir mis beaucoup plus de moyens que d'habitude pour celui là.
    N'empêche, à l'époque, le dessin animé m'avait bien fait marrer, c'était une bonne surprise on va dire, et les doubleurs français de l'époque étaient excellent aussi.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo