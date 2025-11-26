profile
[N64] Viewpoint 2064 : Le shoot 3D annulé est désormais jouable
Bonne nouvelle pour les fans de N64, une autre version de Viewpoint 2064, le shoot'em up 3D développé par Sammy Corporation et Racdym a été mise en ligne et est désormais disponible pour tous.

Viewpoint 2064, comme son nom l'indique, était une suite en 3D du jeu de tir isométrique à vue de dessus Neo Geo d'Aicom et Sammy, qui a également été porté par la suite sur Sega Genesis, FM Towns, Sharp X68000, Sony PlayStation et ordinateurs Windows.

Le jeu était en développement à la fin des années 90 et aurait été présenté au Nintendo SpaceWorld en 1999, ainsi qu'au Tokyo Game Show, sa sortie étant initialement prévue pour le 11 novembre 1999. Cependant, malgré des critiques enthousiastes de la part de médias tels que IGN64 , qui louaient ses « graphismes polygonaux », son « système de verrouillage de cible » et ses « combats de boss impressionnants », sa sortie fut finalement repoussée à plusieurs reprises au cours de l'année 2000, avant d'être discrètement annulée en 2001.

Par la suite, le jeu est tombé dans l'oubli jusqu'à ce qu'une cartouche prototype apparaisse sur eBay en 2015. Cela a ensuite conduit un groupe de passionnés de jeux vidéo à retrouver une copie du jeu, ce qui a abouti à un dump par GamingAlexandria en 2020 .

Comme l'a souligné Hard4Games dans sa récente vidéo analysant le dernier dump, la version précédente du jeu, dumpée par GamingAlexandria en 2020, était incomplète. Elle présentait des problèmes de détection des collisions, une interface utilisateur différente des captures d'écran promotionnelles, des combats de boss manquants et un menu de débogage développeur. Cette nouvelle version, en revanche, semble être la version finale, corrigeant la plupart de ces problèmes et étant désignée comme « Master » sur la cartouche elle-même.

Vous pouvez télécharger le jeu ici

ajouter une source - https://www.timeextension.com/news/2025/11/a-final-build-of-the-cancelled-star-fox-esque-n64-shmup-viewpoint-2064-has-been-dumped-online
    kidicarus, blondexgf, yogfei
    posted the 11/26/2025 at 10:49 AM
    comments (5)
    kidicarus posted the 11/26/2025 at 11:10 AM
    Ce jeu je l'ai attendu un moment après avoir essoré la version Neogeo.
    51love posted the 11/26/2025 at 11:30 AM
    Ça me parle ce nom, triste de pas avoir pu sortir un jeu aussi proche d'être commercial...
    benichou posted the 11/26/2025 at 11:31 AM
    guiguif toujours au top pour les infos retrogaming ou de jeux néo-rétro
    Honnêtement je reste sur Gamekyo que grâce à des membres comme toi
    mazeofgalious posted the 11/26/2025 at 11:43 AM
    Excellent. En espérant que la difficulté soit plus douce que celui sur Neo Geo. Je l'ai fait quelques années après qu'il soit sorti, lorsque (certaines) cartouches Néo Géo étaient trouvables en occaz à moins de 100€. Je n'ai jamais réussi à dépasser le 3ème stage...
    guiguif posted the 11/26/2025 at 12:13 PM
    benichou
