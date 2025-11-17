accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
articles : 5992
5992
visites since opening : 10106481
10106481
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Images officielles du film : The Legend of Zelda
Bo Bragason / Princesse Zelda
Benjamin Evan Ainsworth / Link
Réalisé par Wes Ball :
La trilogie : Le Labyrinthe
Date : 7 Mai 2027
IGN
posted the 11/17/2025 at 02:25 PM by
nicolasgourry
comments (
40
)
rogeraf
posted
the 11/17/2025 at 02:26 PM
Encore une future daube à arriver dans vos salles. Ca sent le truc tellement polissé ...
potion2swag
posted
the 11/17/2025 at 02:26 PM
On dirait un fanmovie.
kurosu
posted
the 11/17/2025 at 02:30 PM
alozius
posted
the 11/17/2025 at 02:31 PM
Les mecs jamais contents. Attendez AU MOINS la première bande annonce non?
On peut pas leur enlever le fait que le casting, les costumes et la DA en général semblent cohérent et bien foutus.
rogeraf
posted
the 11/17/2025 at 02:33 PM
Et la tu vois Rocco arriver. Ok je sors
giru
posted
the 11/17/2025 at 02:34 PM
Ca sera surement un film "compétent". Avec suffisamment de budget, bien réalisé etc. mais probablement un peu trop adressé à un public jeune.
J'imagine quelque chose dans la veine de Percy Jackson sur Disney+.
Après le look des personnages est bien. On voit qu'ils vont s'inspirer à la fois d'Ocarina of Time et Breath of the Wild/Tears of the Kingdom, ce qui est surement la meilleure chose à faire.
yogfei
posted
the 11/17/2025 at 02:34 PM
rogeraf
C'est vrai que Zelda de base c'est subversif...
abookhouseboy
posted
the 11/17/2025 at 02:36 PM
Les 2 acteurs principaux ont vraiment la bonne tête.
judebox
posted
the 11/17/2025 at 02:37 PM
A voir, pourquoi pas. Enfant, j'aurais adoré cette annonce!
Adulte, je suis plus méfiant
newtechnix
posted
the 11/17/2025 at 02:38 PM
Ces photos sortent sans doute par rapport au leak d'une vidéo de quelques secondes volées en tournage.
Ils veulent juste empêcher que des photos volées dégueulasse sortent.
adamjensen
posted
the 11/17/2025 at 02:39 PM
Attendons de voir la bande annonce, on aura "peut-être" une bonne surprise.
ravyxxs
posted
the 11/17/2025 at 02:40 PM
alozius
jte jure, les mêmes qui ont critiqué Witcher avant que ça arrive sur Netflix avec Cavill.
rocan
posted
the 11/17/2025 at 02:41 PM
Eh beh j'aime beaucoup !
ducknsexe
posted
the 11/17/2025 at 02:41 PM
Et le titre c'est Breath of the wild
mrvince
posted
the 11/17/2025 at 02:44 PM
Je vois pas comment on peut critiquer la... Peut être un link un peu trop enfantin mais ça le fait quand même pas mal. C'est en mouvement que ça va peut être être plus difficile
shinz0
posted
the 11/17/2025 at 02:49 PM
Pas mal du tout
C'est déjà plus encourageant que The Witcher par Netflix
gasmok2
posted
the 11/17/2025 at 02:55 PM
De ce qu'on en voit ça me parait pas mal.
Le casting semble cohérent.
J'espère que l'histoire, même simple, sera quand même bien écrite.
Maintenant est-ce qu'on va avoir un budget digne de ce nom ou bien un budget digne d'un épisode de Xena? Là est toute la question.
eyrtz
posted
the 11/17/2025 at 02:56 PM
Mrvince
Ah parce qu'on a jamais eu de Link enfantin dans la série ?
toulia
posted
the 11/17/2025 at 02:59 PM
Pourvu que Link soit muet et qu'ils intègrent la pêche
guiguif
posted
the 11/17/2025 at 03:00 PM
ça passe, a voir en trailer
shinz0
posted
the 11/17/2025 at 03:01 PM
"Réalisé par Wes Ball :
La trilogie : Le Labyrinthe et La Planète des singes : Le Nouveau Royaume"
Pas fou comme réalisateur mais pas dégueulasse non plus
toulia
ça serait le troll ultime
yanssou
posted
the 11/17/2025 at 03:05 PM
c'est ridicule
micheljackson
posted
the 11/17/2025 at 03:09 PM
Bon, je pense que ça me décevra moins que BotW et TotK.
L'acteur pour Link est parfait.
blindzorro
posted
the 11/17/2025 at 03:10 PM
Mon dieu ce délire de critiquer le moindre truc avec 3 pauvre image, vous êtes ridicule les gars. Dèja que même un trailer peux induire en erreur sur la qualité du produit final, mais alors des photos...
liberty
posted
the 11/17/2025 at 03:17 PM
Non mais vous déconnez tous. On reconnaît tout de suite ce Beau gosse de Link et cette beauté qu'est Zelda. J'espère une belle ost des jeux reprise en chorale.
Pour le réalisateur j'aurais bien voulu Peter Jackson pour être sûre. Mais on verra bien si Dieu vous le permet
medoo
posted
the 11/17/2025 at 03:20 PM
yanssou
Qu'est-ce qui peut être ridicule dans deux portraits et un plan large honnêtement ?
Vous êtes aigris...ressaisissez-vous les mecs
rocan
posted
the 11/17/2025 at 03:22 PM
medoo
blindzorro
Totalement, ça devient dingue
brook1
posted
the 11/17/2025 at 03:50 PM
Je suis étonné que personne ne crie au wokisme dans les coms.
zekk
posted
the 11/17/2025 at 03:50 PM
C'est juste des photos prises durant les premiers jours de tournages.... comment certains peuvent déjà voir la qualité du film
shinz0
posted
the 11/17/2025 at 03:52 PM
brook1
film anti-woke, que des blancs pour l'instant
gaeon
posted
the 11/17/2025 at 03:57 PM
Je pense que le film sera très "safe", prise de risque minimale et fidélité à la licence. Plus ou moins ce qu'à fait Mario mais en live movie. Ça sera sûrement excellent pour les fans. Moi j'ai bcp aimé le film Mario en tout cas.
e3ologue
posted
the 11/17/2025 at 03:57 PM
Ils ont des bonnes têtes je trouve
mercure7
posted
the 11/17/2025 at 04:09 PM
A voir, tant que c'est pas 1h30 de recherche de noix . . . pardon, d'excréments de Korogus, ça peut le faire !
yanssou
posted
the 11/17/2025 at 04:18 PM
medoo
incapable de faire la différence entre aigri et réaliste, continuez. Si aucune critique n'existait, la médiocrité serait monnaie courante...
Un film d'animation serait plus approprié mais personne ne veut prendre de risque, c'est un peu comme le projet live de gravity rush ou le film street fighter ça n'a aucun intérêt.
pharrell
posted
the 11/17/2025 at 04:19 PM
Le tournage est en cours et il n'y a pas les effets post prod donc forcément les images font un peu cheap... Voir Fan film... C'est d'ailleurs une erreur de dévoiler des images aussi tôt
Globalement je trouve que le look c'est plutôt okay. Link et Zelda ont des visages plutôt enfantin dans les jeux... Y a pas de fausses notes.
Le souci c'est qu'on n'a pas vraiment de films "sérieux" avec des héros "aventuriers" jeunes voir ado...
Du coup on a peur du côté "film pour enfant nian nian". Pour ça faut attendre au moins une bande annonce pour connaitre le ton du film.
mrvince
posted
the 11/17/2025 at 04:25 PM
eyrtz
sisi, mais par rapport à Zelda je trouve que y'a une grosse différence. C'est déjà arrivé dans les jeux aussi mais en prise de vue réelle je sais pas... a voir.
taiko
posted
the 11/17/2025 at 04:39 PM
rogeraf
plus polissé que les jeux ? C'est possible?
rocan
posted
the 11/17/2025 at 04:41 PM
pharrell
Ils les ont dévoilées car elles ont fuitées ce week-end.. pour prendre les devants.
rogeraf
posted
the 11/17/2025 at 05:13 PM
taiko
j'ai été un peu dur en mon analyse (pourtant non alcoolisée), ca plaira au public jeune comme le dernier mario, pas pour moi car je suis plus Seigneur des Anneaux. Ca en film putain ca a de la gueule, encore en 2025 ! Sacré talent Peter Jackson.
PS : le zelda, le réalisateur est Wes Ball, réal de la trilogie The Labirinthe
kikoo31
posted
the 11/17/2025 at 05:28 PM
citer un membre
