profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5986
visites since opening : 10091821
nicolasgourry > blog
all
[Rappel] Top 10 / Remakes (pouvant sauver un jeu moyen) / Semaine 1


Meilleurs Jeux Remake (d'un jeu qui, à sa sortie, était moyen mais qui pourrait devenir excellent si le remake corrigeait tous les défauts)


Le classement se fera sur 2 semaines.

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence.

Vous avez jusqu’à Samedi Minuit
(J'ai rajouté une semaine (1) car il y a eu visiblement un soucis avec le titre)

Cette semaine, vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect
Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.[/couleur]


Je fais ce classement à la suite de la remarque d'un membre que j'ai trouvée pertinente.

Donc, je répète :

ce sont des jeux qui avaient un gros potentiel, mais à leur sortie, c'était des jeux "moyens", mais qui pourraient être la base d'un excellent remake.


Voici le lien pour rajouter des jeux : Gamekyo
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 11/13/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    forte posted the 11/13/2025 at 06:50 PM
    On va se fendre la gueule, entre les jeux qui sont des remasters mais pas des remakes, inversement, ce qui pensent que, etc, on va en terrain miné là.
    forte posted the 11/13/2025 at 07:02 PM
    Mais je vais jouer quand même : Rule Of Rose.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo