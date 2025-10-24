Gamekult

Le cabinet d'études de marché Circana a publié son compte rendu du marché du jeu vidéo aux États-Unis pour le mois de septembre 2025...du 31 août au 4 octobreLes contenus et les accessoires de jeux vidéo ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente et ont atteint 4,8 milliards de dollars....non seulement Borderlands 4 est la meilleure vente du mois, mais il se classe surtout au 3e rang des jeux les plus vendus depuis le début de l'année. « Borderlands 4 a réalisé le meilleur lancement de toute la franchise, avec des ventes en dollars près de 30 % supérieures à celles de Borderlands 3. C'est aussi le premier jeu Borderlands à se classer n°1 des ventes le mois de sa sortie », confirme Mat Piscatella de Circana...l'exclusivité Ghost of Yotei se positionne 4e du classement, sachant que seuls ses trois premiers jours de commercialisation sont comptabilisés ici. C'est suffisant pour que le jeu de Sucker Punch apparaisse dans le top 20 des plus grosses ventes de l'année en cours....Helldivers 2, dont le classement du mois précédent était bel et bien erroné. À la suite de sa sortie sur Xbox Series, le jeu était en réalité la 5e plus grosse vente du classement en août (et non pas 14e). Il s'est ensuite maintenu 6e en septembre, mois durant lequel le jeu a connu un gros regain d'activité à la faveur d'une importante mise à jour. Sur consoles Xbox, le jeu publié par Sony Interactive Entertainment était 3e en août et 4e en septembre. Helldivers 2 a même refait surface dans le top 20 des titres les plus vendus de l'année en cours : de quoi remettre les pendules démocratiques à l'heure. Selon les estimations d'Alinea, Helldivers 2 se rapprocherait des 20 millions de ventes dans le monde en comptant le renfort des joueurs Xbox.Tout ceci fait que les dépenses en jeux, contenus et abonnements ont atteint 4,3 milliards de dollars en septembre, une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Les abonnements, en particulier, ont toujours le vent en poupe, avec des dépenses qui ont augmenté de 32 % d'une année à l'autre.Les dépenses en consoles ont également augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente et ont atteint 324 millions de dollars. La fraîcheur de la Nintendo Switch 2 a compensé les baisses observées sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch. Si ses ventes ont « légèrement baissé » par rapport au mois d'août, la Nintendo Switch 2 reste la console la plus vendue pour le mois de septembre en unités et en dollars, devant la PlayStation 5....la PlayStation 5 vient de passer devant les ventes totales de la PlayStation 3 aux USA (autour de 26,8 millions). Elle intègre ainsi le top 10 des consoles les plus vendues sur le territoire américain...Du côté des accessoires, la manette DualSense noire a retrouvé sa place d'accessoire le plus vendu pour le mois de septembre, en unités comme en dollars, mais la manette Pro de la Nintendo Switch 2 reste en tête sur l'ensemble de l'année.