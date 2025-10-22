profile
Xbox: le cirque sur la hausse des prix continue ( au tour des devkits...)


Après avoir relevé le tarif de ses consoles Xbox Series X et fait exploser de +50% le prix de l’abonnement au Game Pass Ultimate, Microsoft s’attaque désormais aux studios de développement. Le géant américain a ainsi confirmé une augmentation significative du prix de son Xbox Development Kit (XDK), l’appareil indispensable à la création et au test de jeux sur les consoles Xbox Series.

Le tarif du kit passe ainsi de 1 500 à 2 000 dollars, soit une hausse de 33 % applicable immédiatement à l’échelle mondiale. Dans un message adressé à sa communauté de développeurs, Microsoft justifie cette décision par les « évolutions macroéconomiques », tout en réaffirmant son engagement à fournir « des outils de haute qualité pour soutenir l’innovation vidéoludique ». Inutile de préciser que les réactions de la « communauté « ont été plutôt négatives.


Bientôt un deuxième taf pour rester dans leur écosystème ?
https://kulturegeek.fr/news-340986/xbox-series-microsoft-augmente-tarif-devkit-33
    posted the 10/22/2025 at 02:21 PM by beppop
    comments (20)
    negan posted the 10/22/2025 at 02:30 PM
    Pour le coup on s'en branle, c'est gueuler pour gueuler la.
    masharu posted the 10/22/2025 at 02:34 PM
    negan Pour le coup non, on ne s'en branle pas. Si tout à un cout dans la vie, élever le cout ici pour un devkit peut être un problème pour certains développeurs qui n'ont pas les moyens.

    Mais Xbox coule donc ouais on s'en branle, plus vite ce serait le mieux.
    cail2 posted the 10/22/2025 at 02:36 PM
    Pas mal pour une console qui se vend pas ! Ca risque pas d'aider à motiver les développeurs
    negan posted the 10/22/2025 at 02:38 PM
    masharu Mais Xbox coule donc ouais on s'en branle, plus vite ce serait le mieux.

    Quand t'aura l'usine a Kinder aussi large qu'une pornstar en fin de course car Playstation sera seul tu comprendra que la disparition d'un acteur du marché c'est pas bon.

    Vous auriez mis autant d'énergie pour dénoncer les innombrables queue dans le cul que vous a mise Playstation vous n'auriez pas cette génération atroce qu'ils vous servent actuellement
    zekk posted the 10/22/2025 at 02:41 PM
    C'est un truc que tu payes une fois ?
    cyr posted the 10/22/2025 at 02:43 PM
    Ouai enfin on arrive en fin de gen. Ça n'aura aucune conséquence. Tous les principaux éditeurs on le kit.
    shirou posted the 10/22/2025 at 02:45 PM
    zekk je pense ouai comme une console, après surement aussi que tu débourse le kit pour la X et celui pour la S sauf si les deux sont intégré dans le même kit dev mais normalement c'est un par Hardware
    derno posted the 10/22/2025 at 02:51 PM
    déjà que la xbox rentre de moins en moins dans les plans des indé faute de retour sur investissement voilà maintenant qu'on cherche encore plus à les pressuriser....excellent choix, l'avenir s'annonce radieux
    masharu posted the 10/22/2025 at 02:52 PM
    negan Mais bonhomme, c'est qu'il faudrait peut être voir plus loin que son nombril dans la vie.
    lefab88 posted the 10/22/2025 at 02:53 PM
    negan
    masharu posted the 10/22/2025 at 02:55 PM
    Je pense que zekk peut témoigner ô combien j'ai déjà critiqué Sony ici . Je suis ""pro-Nintendo"" d'ailleurs mais pourtant j'ai été le premier sur le serveur Discord de Gamekyo à critiquer le prix de Mario Kart World.

    Vous ne pouvez pas être soit partisan soit jemenfoutiste. Ou alors juste faut ne pas commenter.
    akinen posted the 10/22/2025 at 02:56 PM
    Les devs se bousculeront pour développer sur cette « console ».
    zekk posted the 10/22/2025 at 02:57 PM
    Je confirme les propos de masharu

    shirou
    gaymer40 posted the 10/22/2025 at 03:10 PM
    Merci Xbox de m' avoir permis de jouer a des AA pour pas grand chose, mais je pense que ma Serie X sera ma dernière console de salon
    supasaiyajin posted the 10/22/2025 at 03:18 PM
    A la sortie de la PS3, et son prix jugé trop élevé par les joueurs, PS a vite baissé le tarif. Ils n'ont pas refait la même erreur avec la PS4. Xbox, de leur côté, vendent peu, et pour régler le problème, ils augmentent les prix partout. GP, la XSX au prix d'une PS5 Pro, Rog Ally X, la rumeur d'une console nextgen à $1000, j'avoue que je capte pas trop leur ambition.
    skuldleif posted the 10/22/2025 at 03:30 PM
    Les dev ont déjà leur devkit
    Et ms finance pas mal les petits studio cf idxbox
    draven86 posted the 10/22/2025 at 03:32 PM
    Microsoft cherche à faire en sorte que plus personnes n'ai envie de consommer Xbox ! Bref.....
    rogeraf posted the 10/22/2025 at 03:34 PM
    Ha les batards, on va les avoir nos jeux a 90 euros sur XBOX !!
    rogeraf posted the 10/22/2025 at 03:35 PM
    draven86 sauf pour le frigo et le grille pain. Les meilleurs produits XBOX actuellement

    Je les ai pas, mais je les offre en cadeaux a mes proches
    naoshige11 posted the 10/22/2025 at 03:38 PM
    masharu t'inquiète au pire ils vont le répercuter sur le prix du jeu..
    shirou zekk y'a probablement encore une licence d’exploitation à payer derrière.
