Après avoir relevé le tarif de ses consoles Xbox Series X et fait exploser de +50% le prix de l’abonnement au Game Pass Ultimate, Microsoft s’attaque désormais aux studios de développement. Le géant américain a ainsi confirmé une augmentation significative du prix de son Xbox Development Kit (XDK), l’appareil indispensable à la création et au test de jeux sur les consoles Xbox Series.
Le tarif du kit passe ainsi de 1 500 à 2 000 dollars, soit une hausse de 33 % applicable immédiatement à l’échelle mondiale. Dans un message adressé à sa communauté de développeurs, Microsoft justifie cette décision par les « évolutions macroéconomiques », tout en réaffirmant son engagement à fournir « des outils de haute qualité pour soutenir l’innovation vidéoludique ». Inutile de préciser que les réactions de la « communauté « ont été plutôt négatives.
Bientôt un deuxième taf pour rester dans leur écosystème ?
tags :
posted the 10/22/2025 at 02:21 PM by beppop
Mais Xbox coule donc ouais on s'en branle, plus vite ce serait le mieux.
Quand t'aura l'usine a Kinder aussi large qu'une pornstar en fin de course car Playstation sera seul tu comprendra que la disparition d'un acteur du marché c'est pas bon.
Vous auriez mis autant d'énergie pour dénoncer les innombrables queue dans le cul que vous a mise Playstation vous n'auriez pas cette génération atroce qu'ils vous servent actuellement
Vous ne pouvez pas être soit partisan soit jemenfoutiste. Ou alors juste faut ne pas commenter.
shirou
Et ms finance pas mal les petits studio cf idxbox
Je les ai pas, mais je les offre en cadeaux a mes proches
shirou zekk y'a probablement encore une licence d’exploitation à payer derrière.