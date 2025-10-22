Après avoir relevé le tarif de ses consoles Xbox Series X et fait exploser de +50% le prix de l’abonnement au Game Pass Ultimate, Microsoft s’attaque désormais aux studios de développement. Le géant américain a ainsi confirmé une augmentation significative du prix de son Xbox Development Kit (XDK), l’appareil indispensable à la création et au test de jeux sur les consoles Xbox Series.Le tarif du kit passe ainsi de 1 500 à 2 000 dollars, soit une hausse de 33 % applicable immédiatement à l’échelle mondiale. Dans un message adressé à sa communauté de développeurs, Microsoft justifie cette décision par les « évolutions macroéconomiques », tout en réaffirmant son engagement à fournir « des outils de haute qualité pour soutenir l’innovation vidéoludique ». Inutile de préciser que les réactions de la « communauté « ont été plutôt négatives.Bientôt un deuxième taf pour rester dans leur écosystème ?