















Softstar Entertainment, connu pour la saga RPG "Sword and Fairy" (dont le dernier est sorti chez nous sous le titre de Sword and Fairy Together Forever), va changer de registre et se mettre au survival horror en vue à la première personne avec ce jeu adapté des oeuvre de Junji Ito pour l'heure uniquement prévue sur PC.Quelques extraits video sur la page Steam: