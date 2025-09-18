Softstar Entertainment, connu pour la saga RPG "Sword and Fairy" (dont le dernier est sorti chez nous sous le titre de Sword and Fairy Together Forever), va changer de registre et se mettre au survival horror en vue à la première personne avec ce jeu adapté des oeuvre de Junji Ito pour l'heure uniquement prévue sur PC.
Notre histoire commence avec un étudiant qui se réveille dans un mystérieux manoir de style western, peuplé de statues étranges, de trappes et de mécanismes inquiétants. Pour couronner le tout, il semble ne plus se souvenir de grand-chose. Ses seuls indices sont un téléphone brisé et des fragments de mémoire épars. En explorant l'effrayant bâtiment, il rencontre une jeune femme magnifique qui prétend également être piégée à l'intérieur du manoir, ainsi qu'une détective plutôt austère qui enquête sur une affaire. Tous trois décident de faire équipe, espérant résoudre d'innombrables énigmes et pièges tout en fuyant pour sauver leur vie et trouver une issue.
Mais ce n'est pas tout… À mesure que leur exploration s'approfondit, des anomalies terrifiantes – comme des ballons à tête humaine flottants et des cheveux noirs déments – commencent à apparaître, plongeant le protagoniste dans un désespoir toujours plus profond. Pendant ce temps, un changement imperceptible mais inquiétant semble s'installer en lui. Armé seulement d'indices épars et de souvenirs fracturés, il doit faire face à la vérité troublante qui l'attend à la fin de ce voyage déchirant...
Quelques extraits video sur la page Steam:
https://store.steampowered.com/app/3633250/Junji_Ito_Maniac_An_Infinite_Gaol/
posted the 09/18/2025 at 12:19 PM by guiguif